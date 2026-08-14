Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante

Pasagerii unui zbor Ryanair de la Malta către Birmingham, Marea Britanie, ar fi leșinat și ar fi vomitat după ce au fost ținuți mai bine de o oră într-un avion în care nu funcționa aerul condiționat.

Potrivit New York Post, reprezentanții Ryanair au declarat pentru The Post că zborul „a fost întârziat înainte de plecare din cauza unei probleme tehnice minore la aeronavă și ulterior a avut o nouă întârziere după ce unui pasager i s-a făcut rău la bord”. Zborul a avut loc luni, 10 august.

Despre situație a vorbit și una din pasagere, Eva Gregory, în vârstă de 16 ani.

„Întreaga situație mă face extrem de furioasă”, a declarat adolescenta pentru Jam Press.

Gregory, care călătorea împreună cu mama și fratele ei, a spus că problemele au început înainte de îmbarcare, când pasagerii au fost nevoiți să petreacă 30 de minute într-un autobuz fără aer condiționat, în drum spre terminal.

Ulterior, aceștia au fost transferați într-un alt autobuz, cu un sistem de răcire defectuos, pentru încă o jumătate de oră. Când au urcat în cele din urmă în avion, situația nu s-a îmbunătățit.

„Când am urcat la bord, a fost imediat evident că aerul condiționat nu era pornit”, și-a amintit locuitoarea din Derby. „Era ca și cum ai intra într-o căldură extremă.”

Pasagerii au fost apoi nevoiți să aștepte mai bine de o oră în avion, fără aer condiționat, ceea ce i-a făcut „extrem de agitați”, unii ajungând chiar să-și dea jos hainele din cauza temperaturilor ridicate. Gregory mai spune că „două persoane au leșinat”, în timp ce altele au vomitat.

Ea a publicat chiar și un videoclip pe TikTok în care pasagerii pot fi văzuți stând în picioare și făcându-și vânt în cabina încinsă. „Ryanair este dezgustător”, a scris adolescenta în descriere.

Gregory a spus că i-a fost în mod special milă de pasagerii în vârstă, care păreau „extrem de afectați” și care ar fi putut avea „probleme medicale”. Mai mult, pentru a înrăutăți situația, ea a spus că personalul „nici măcar nu a oferit sticle de apă gratuite nimănui, nici măcar celor care aveau nevoie de îngrijiri medicale”.

Gregory spune că echipajul a făcut tot posibilul, iar unii membri au încercat să oprească îmbarcarea până la rezolvarea problemei. Aerul condiționat a început să funcționeze după decolare, iar Ryanair susține că aeronava a fost verificată și declarată aptă de zbor.