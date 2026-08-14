 Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante | adevarul.ro
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Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante

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Pasagerii unui zbor Ryanair de la Malta către Birmingham, Marea Britanie, ar fi leșinat și ar fi vomitat după ce au fost ținuți mai bine de o oră într-un avion în care nu funcționa aerul condiționat.

Ryanair/FOTO: Shutterstock
Ryanair/FOTO: Shutterstock

Potrivit New York Post, reprezentanții Ryanair au declarat pentru The Post că zborul „a fost întârziat înainte de plecare din cauza unei probleme tehnice minore la aeronavă și ulterior a avut o nouă întârziere după ce unui pasager i s-a făcut rău la bord”. Zborul a avut loc luni, 10 august.

Despre situație a vorbit și una din pasagere, Eva Gregory, în vârstă de 16 ani.

„Întreaga situație mă face extrem de furioasă”, a declarat adolescenta pentru Jam Press.

Gregory, care călătorea împreună cu mama și fratele ei, a spus că problemele au început înainte de îmbarcare, când pasagerii au fost nevoiți să petreacă 30 de minute într-un autobuz fără aer condiționat, în drum spre terminal.

Ulterior, aceștia au fost transferați într-un alt autobuz, cu un sistem de răcire defectuos, pentru încă o jumătate de oră. Când au urcat în cele din urmă în avion, situația nu s-a îmbunătățit.

Când am urcat la bord, a fost imediat evident că aerul condiționat nu era pornit”, și-a amintit locuitoarea din Derby. „Era ca și cum ai intra într-o căldură extremă.”

Pasagerii au fost apoi nevoiți să aștepte mai bine de o oră în avion, fără aer condiționat, ceea ce i-a făcut „extrem de agitați”, unii ajungând chiar să-și dea jos hainele din cauza temperaturilor ridicate. Gregory mai spune că „două persoane au leșinat”, în timp ce altele au vomitat. 

Ea a publicat chiar și un videoclip pe TikTok în care pasagerii pot fi văzuți stând în picioare și făcându-și vânt în cabina încinsă. „Ryanair este dezgustător”, a scris adolescenta în descriere.

Gregory a spus că i-a fost în mod special milă de pasagerii în vârstă, care păreau „extrem de afectați” și care ar fi putut avea „probleme medicale”. Mai mult, pentru a înrăutăți situația, ea a spus că personalul „nici măcar nu a oferit sticle de apă gratuite nimănui, nici măcar celor care aveau nevoie de îngrijiri medicale”.

Gregory spune că echipajul a făcut tot posibilul, iar unii membri au încercat să oprească îmbarcarea până la rezolvarea problemei. Aerul condiționat a început să funcționeze după decolare, iar Ryanair susține că aeronava a fost verificată și declarată aptă de zbor.

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