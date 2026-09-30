 Percheziții DIICOT la companii românești care au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus: livrau echipamente care aveau și utilizare militară | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Percheziții DIICOT la companii românești care au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus: livrau echipamente care aveau și utilizare militară

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

DIICOT face percheziții miercuri dimineață în locații din București și din țară, la reprezentanții unor companii care au încălcat embargoului cu Belarus și Rusia.

Societățile românești livrau prin companii paravan din Germania și Kazahstan utilaje industriale cu dublă utilizare.

Ar fi vorba de utilaje de mare tonaj, strunguri industriale pe mai multe axe, se pare că fabricile din Belarus ar fi avut posibilitatea să construiască piese pentru vehicule militare precum tancuri sau chiar rachete.

Miercuri, 30 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-o cauză având ca obiect investigarea unor infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite la nivelul Uniunii Europene, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, potrivit DIICOT.

Percheziții DIICOT
1/4
Percheziții DIICOT Foto: DIICOT

Totodată, în cauză au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăți din state terțe, în scopul disimulării beneficiarului final și al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum și existența unor demersuri pentru obținerea unor autorizații de export, urmate de continuarea operațiunilor în condițiile respingerii acestora de către autoritățile competente.

În cauză, prin ordonanța din data de 29.09.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 8 suspecți, cu privire la săvârșirea, în diferite forme de participație, a infracțiunii prevăzute de art. 27 indice1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) și alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
digi24.ro
image
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
stirileprotv.ro
image
Ucraina, noul grânar al Europei? În timp ce fermierii din UE protestează, oficialii de la Bruxelles vor să modifice politica agricolă comună europeană. Ce rol ar putea avea România
gandul.ro
image
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
mediafax.ro
image
El este cel mai vârstnic sportiv olimpic din istoria României! Povestea fabuloasă a „bunicului” Ioan Toman
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
digisport.ro
image
Vești proaste pentru românii care zboară cu avionul. O companie aeriană suspendă sau anulează mai multe curse în octombrie
click.ro
image
Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează
observatornews.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
cancan.ro
image
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Ce salariu colosal are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul decisiv are loc astăzi
playtech.ro
image
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Cum arată noua viață a Simonei Halep: "Este momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc!"
digisport.ro
image
Ce să știi despre energiile rămase în casă după oaspeți și cum purifici spațiul de locuit în câteva minute
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Uluitor! ce a făcut Călin Georgescu după ce a fost încătuşat VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 septembrie 2026. Ultima zi a lunii aduce surprize! Se închid socoteli, apar răspunsuri și se schimbă planurile pentru octombrie
mediaflux.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului
click.ro
image
Pâinea cu usturoi la air fryer care a devenit virală. Rețeta simplă, fără frământare, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente
click.ro
image
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Felipe al VI lea și regina Letizia a Spaniei cu Emmnauel Macron și soția sa, Brigitteprofimedia 1139306946 (3) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat!
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!