Cum vor localnicii să resusciteze „Elveția României”: „Locurile merită să apară pe toate ecranele lumii“ FOTO

Scenariul unei cunoscute bloggerițe a devenit baza unei pelicule care s-a turnat toamna trecută în stațiunea montană Voineasa, din județul Vâlcea, într-un cadru de vis.

Este vorba despre vâlceanca Alexandra Lopotaru (34 de ani), creatoarea blogului „Povești din Bebelonia“ și a revistei „Bebelonia“, jurnalist de profesie, originară din stațiunea montană amintită.

La filmări (VEZI FOTO) au luat parte actori precum Olimpia Melinte, cunoscută publicului în mod special din serialul „Vlad“, dar și din „Căutătorul de vânt“ ori „Băieți deștepți“ și care va apărea în acest an și în „Moromeții 3“.

Ambele, Alexandra și Olimpia, și-au dorit să facă ceva prin care să reușească să pună în valoare și să promoveze așezarea din Munții Lotrului, intrată într-un con nemeritat de umbră.

→ Imaginea 1/16: Imagini din timpul filmărilor de la Voineasa Vâlcea pentru pelicula Fântâna Foto Descoperă Voineasa Facebook

„Iubesc Voineasa cu toți porii...”

Mulți au trecut pe Valea Lotrului, puțini însă au rămas și au făcut ceva concret pentru această zonă mirifică, cu un potențial incredibil. Cel mai recent exemplu de acest gen îl reprezintă pelicula filmată în toamna anului 2023.

Inițiativa aparține unui om al locului (plecat între timp peste hotare), Alexandra Lopotaru - implicată de-a lungul timpului într-o serie de evenimente ce au avut ca scop promovarea zonei, precum în cazul de față. Și-a dorit să readucă în atenția lumii frumusețea de neegalat a locurilor natale, în ciuda celor care cred că în zonă s-ar putea turna cu succes, mai degrabă, un film cu scenariu apocaliptic, având în vedere decorul existent. Acesta practic nu necesită nicio modificare, totul pare ca pregătit în acest sens, după ce întreaga bază turistică a stațiunii, preluată de sindicate, după Revoluție, a fost practic abandonată.

Alexandra a ales în schimb să pună în valoare mai degrabă potențialul zonei, decât să scoată în evidență părțile sale negative: „Voineasa este locul în care m-am născut și am copilărit... O iubesc cu toți porii și vreau să o ajut ori de câte ori se poate, pentru că mi-a oferit cea mai frumoasă copilărie și cele mai inocente amintiri...“.

Cu această ocazie, a debutat și ca scenarist, adăugând o nouă ocupație în CV-ul ei.

Actrița Olimpia Melinte: „M-am îndrăgostit de aceste locuri”

La rândul său, Olimpia a recunoscut că s-a îndrăgostit de Voineasa datorită Alexandrei: „Până s-o cunosc pe Alexandra, nu știam nimic despre această zonă. Datorită ei am ajuns pentru prima oară pe Valea Lotrului și m-am îndrăgostit de aceste locuri. Cu această ocazie, am înțeles și ce anume o atrage pe Alexandra aici, de se întoarce de fiecare dată acasă cu plăcere“.

Voineasa, cunoscută și drept „Elveția României”, datorită peisajelor sale de vis, a devenit astfel și pentru Olimpia o „altă casă“, pe lângă cea din Iași, unde s-a născut, ori din București, unde locuiește. A ajuns chiar să vină mai des pe la Voineasa decât la Iași.

Tot cu ocazia filmărilor s-a aflat că și regizorul era familiarizat cu aceste locuri, petrecându-și multe dintre concedii aici, împreună cu familia.

„Ne-am dorit să realizăm ceva prin care să promovăm zona”, a mai recunoscut Olimpia Melinte.

Localnicii au venit cu recuzita: „o bicicletă veche, basma și papuci, găini și flori”

Demersului lor s-au alăturat Asociația „Descoperă Voineasa“ și oamenii locului, de la cei simpli până la cei care dețin afaceri în turism.

„Multe pensiuni au contribuit la realizarea acestui film, una chiar a ajutat cu logistica și cu cel mai important aspect al scurtmetrajului – casa bătrânească unde are loc toată acțiunea. Mulțumim pe această cale tuturor, inclusiv oamenilor din Voineasa care ne-au ajutat cu recuzita: ba cu o bicicletă veche, ba cu un șorț, o basma și papuci, ba cu găini, ori covoare și flori. Totul arată cât de faini sunt oamenii de pe la noi“, au mărturisit reprezentanții „Descoperă Voineasa”.

Printre sponsorii principali - un ONG

Ei au dezvăluit și alte aspecte, cum ar fi cele legate de distribuția filmului: „Cum menirea noastră este de a promova locurile acestea care merită să apară pe toate ecranele lumii, ne-am hotărât să devenim unul dintre sponsorii principali din zonă. Scurtmetrajul tratează trauma unui copil, vindecarea unui adult, împăcarea cu trecutul și rădăcinile noastre. Printre actori, pe lângă Olimpia, s-au mai numărat și Daniel Hara, Bogdan Albulescu, Sasha Luca, Cătălina Marincescu şi Mira Haralambie”.

„«Fântâna», idealizarea vieții de la țară, universul secerat de realitate și bălegar”

Dar cele mai multe secrete despre scurtmetraj au fost dezvăluite pentru „Weekend Adevărul“ chiar de către scenarista de la care a plecat inițiativa: „«Fântâna» este universul rural ideal, utopic din imaginația urbană, secerat de realitate și bălegar. Ca om crescut la țară și mutat, la 11 ani, la școala de la oraș, am observat o idealizare a vieții de la țară, o maximizare a oportunităților rurale și minimizare sau ignoranță a provocărilor. Fiindcă, să crești la țară, e o provocare continuă”.

Alexandra Lopotaru a mai povestit și propriile amintiri legate de primii ani din viață, petrecuți la țară, pe care le-a inclus de asemenea în scenariu: „Copilăria de acum 30 de ani, din Voineasa, ca peste tot la țară, se învârtea în jurul vacilor și porcilor, în jurul găletușei cu apă de la fântână, fiindcă nu exista apă curentă în case, în jurul latrinelor din fundul curții, fiindcă nu exista veceu... Totuși, în ciuda neajunsurilor, oamenii știau să se distreze, să își pună pentru o seară grijile în cui, păstrând tradițiile vii și transmițându-le mai departe. Oamenii știau că salvarea lor, pentru o viață mai bună, o reprezintă școala, iar amenințarea «ai să ajungi cioban la oi» era mai degrabă o realitate. Toate acestea se regăsesc în film“.

„Ceea ce vrea filmul să arate cu adevărat este dragostea de părinte”

„Oamenii de la țară sunt tot oameni“, a mai remarcat scenarista. „Iubesc pe uliță așa cum ar iubi și pe o stradă din New York, după cum de asemenea veți descoperi în film. Dar, ceea ce vrea «Fântâna» să arate cu adevărat este dragostea de părinte. Crescuți cu «ce zice lumea», cu gândiri limitative, superstiții, cu ideea că rolul celor mici este de ajutor în gospodărie și trebuie pupați doar în somn, ca să nu li se urce la cap, mai există și oameni, precum unul dintre personajele principale, care simt că merită mult, al căror instinct de părinte este mai puternic decât vocile din jur“, a mai dezvăluit Alexandra Lopotaru pentru „Weekend Adevărul”.

Oportunitatea de a înțelege traumele din copilărie, dar și de a fi recunoscători

„În scurtmetrajul «Fântâna» am vrut să arăt practic paradoxul vieții rurale: neajunsurile și pericolele cu care se puteau confrunta copiii din acele vremuri, dar și dragostea de părinte care transcende timpul. Nu se spunea, poate, «te iubesc», dar acest lucru se vedea din acțiuni. Cred, de asemenea, că reprezintă o oportunitate pentru a înțelege ce înseamnă o traumă din copilărie, dar și puntea prin care putem să-i apreciem mai mult pe cei din jurul nostru și să le arătăm cât de importanți sunt pentru noi cât sunt în viață”, a mai menționat bloggerița.

„Am speranța că mai mulți părinți sau bunici vor avea curaj să spună, după vizionarea acestui film, un simplu și firesc «te iubesc», sau vor avea certitudinea că faptele lor au vorbit mai mult decât orice cuvânt“, și-a exprimat speranța scenarista născută în Voineasa.

„Când a fost filmată de sus, am realizat cât de superbă este zona“

Cât despre locurile în care a fost turnat filmul, Alexandra Lopotaru avea să mai divulge: „La sfârșitul filmărilor, regizorul m-a întrebat ce anume nu a fost ok, de par cam nemulțumită. I-am recunoscut că sunt doar nostalgică, fiindcă abia acum, când Voineasa a fost filmată de sus, am realizat cât de superbă este! Niciodată nu cred că am apreciat-o ca până acum, fiindcă o iau de-a gata. Și îmi pare rău un pic. Și cam așa e, nu prea apreciem lucrurile cu care suntem obișnuiți la adevărata valoare. Îmi doresc ca odată cu «Fântâna», să se spargă niște mituri și să se întărească niște credințe“.

Drumul până la apariția pe micile sau marile ecrane a filmului turnat în cadrul de basm din inima Carpaților Meridionali mai durează însă o vreme.