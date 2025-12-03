Sumele uriașe pe care le încasează șefii care au lăsat 100.000 de oameni fără apă. Una dintre angajate i-a însoțit pe Ciolacu și Grindeanu în zborurile private Nordis

Peste 107.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița trăiesc ca în evul mediu de câteva zile, în vreme ce responsabilii acestei crize încasează sume uriașe.

Apele Române și compania ESZ se acuză reciproc pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, care afectează peste 10.000 de oameni din 13 localități.

Ministrul Mediului consideră că ESZ Prahova este o sinecură. „E o struțo-cămilă care e a statului, da, e în subordinea Apele Române, creată în 2006, o anomalie legislativă cu totul, cap-coadă. E una dintre companiile statului care au fost create pentru a se mai da niște bani unor oameni”, a spus Diana Buzoianu.

Firma ESZ a fost acuzată de ministra Mediului, Diana Buzoianu că nu au avertizat oficial primăriile și populația și că Administrația Națională „Apele Române” este „stat în stat”.

Cele două instituții ale statului român sunt conduse de oameni numiți politic sau cu conexiuni politice, care încasează sume enorme pentru activitatea lor.

Cine sunt șefii acestor instituții

Bogdan Chițescu, șeful Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, a avut venituri salariale de peste 3000.000 de lei pe an, echivalentul a 60.000 de euro. Alte surse de venit: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – salariu – 537 lei ; Maven Business Solutions salariu – expert – 30.867 lei ; FGC Activ Grup – salariu – responsabil formare – 45.360 lei; Conversmin SA – indemnizație – director general – 43.315 lei; Curtea de Conturi a României – salariu – consilier – 3.500 lei ; Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin SA – Baia Mare Maramureș administrator special – 6052 lei; Exploatare Sistem Zonal Prahova SA – membru director general – 25.000 lei

Radu Răzvan – director tehnic Exploatare Sistem Zonal Prahova

Administrația Națională Apele Române – CMI – 71.500 lei; Conversim – contract de mandat – 53.000 lei; Exploatare Sistem Zonal Prahova – CMI – 5.400 lei; Manager servicii suport la ESZ,

Zboruri plătite de Nordis

Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe liderii PSD în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, a făcut parte până pe 21 noiembrie din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA.

În câteva din cele cinci zboruri dus-întors documentate anul trecut de G4 Media apar liderii PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu sau Alfred Simonis, împreună cu alte persoane din anturajul lor, ca Sorina Docuz sau Monica Hunyadi, numită de ministrul Grindeanu în februarie 2022 administrator provizoriu la Compania CFR Electrificare.

În declarația de avere a Monicăi Hunyadi figurează un teren în Hunedoara, apartament în Voluntari, un autoturism Porsche, bijuterii în valoare de 10.000 de euro. Anul trecut, a vândut două autoturisme și un apartament pentru care a încasat peste 140.000 de euro. La capitolul depozite bancare figurează suma de 94.342 lei. De la ESZ a câștigat ca manager servicii suport suma de 52.089 de lei.

Ea a încasat în 2024 venituri de la trei companii de stat, potrivit declarației de avere: salariu de la EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA din subordinea Ministerului Mediului și indemnizație de membru în Consiliul de Administrație la Electrificare C.F.R. și Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ambele din subordinea Ministerului Transporturilor.

Potrivit unei declarații de avere din 11 iunie 2025, Hunyadi a încasat în 2024 de la ESZ suma de 42.089, însă ea a fost numită în această funcție abia în iunie 2024.

De asemenea, a făcut parte din CA-ul Electrificare CFR , de unde a încasat circa 31.000 de lei, și membru în Consiliul de Conducere la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, de unde a încasat 21.000 de lei.

Hunyadi a terminat liceul în 2009, la Hațeg, a făcut facultatea de comunicare la o universitate din Arad și, în 2016 a lucrat la Camera Deputaților. În 2019, a devenit șefa unui salon de coafură din Voluntari.

Directorul general al Apelor Române este Florin Ghiță-PNL. Acesta a fost numit în funcție de Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în luna septembrie, cu mandat de reorganizare. Ghiță a fost, între 2014 și 2023, șef de serviciu la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Înaintea lui, director a fost Sorin Lucaci, demis pentru că Apele Române ar fi pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, afectând proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor.

Potrivit declarației de avere, Ghiță a câștigat de la Apele Române Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea – 78.119 lei, la care se adaugă vouchere de vacanță de 1305 lei.

Ervin Luci – director Departament al Administrației Naționale Apele Române, În ultima declarație de avere, din 04.06.2024 figurează cu următoarele venituri: Administrația Bazinală de Apă Banat – 48.989 lei; Administrația Bazinală de Apă Mureș – în afara funcției de bază – 4.094 lei; Administrația Națională Apele Române (funcție de bază și în afara funcției de bază) – 55.350 lei; Vouchere de vacanță Administrația Bazinală de Apă Banat – 1.305 lei

Mihaela Andra Negoi – director departamentul dezvoltare investiții Apele Române

Veniturile din ultima declarație – 12.06.2024: Salariu funcție de bază – 115498 lei; Salariu în afara funcției de bază – 12.303; Card de vacanță – 1.305 lei

Ionel Sorin Rîndașu – Beuran – director departamentul situațiilor de urgență

Potrivit declarației de avere, din 15.04.2025, a avut următoarele venituri: Salariu de bază – 129.269 lei; Salariu în afara salariului de bază – 9.240 lei; Vouchere de vacanță – 1.296 lei

Directorul General la nivel local al Apelor Române este Gheorghe Ciurea. Acesta este absolvent de inginerie rurală și protecția mediului la Universitatea de Științe Agronomice și medicină Veterinară – București.

A fost numit în funcție pe 10 octombrie, înainte fiind inginer șef în cadrul societății. Potrivit ultimei declarații de avere, din 24.05.2024 acesta a raportat ca venituri 76.109 lei.

Florin Adrian Grădinaru – inginer șef la SGA Prahova. A încasat ca șef birou salariu Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița SGA Prahova suma de 59.438 lei, iar de la Administrația Națională Apele Române – Proiect SNMRI – salariu 16.950 lei.

Reamintim că Diana Buzoianu a cerut marți, 2 decembrie, demisia directorilor Administrației bazinale din Buzău și Exploatare Sistem Zonal Prahova în scandalul crizei apei, după problemele de la Barajul Paltinu.

Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.