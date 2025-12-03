Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie

Zeci de paciente au fost greșit diagnosticate cu cancer de sân, in Bremen, Germania, iar ca urmare, au fost tratate incorect. Femeile au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie.

„Un total de 34 de paciente sunt afectate", a transmis rețeaua medicală Gesundheit Nord (Geno), care administrează clinica în care s-au pus diagnosticele greșite.

Ca urmare, au primit prea mult tratament sau terapia greșită, potrivit publicației Weser-Kurier.

Cum s-a ajuns la această situație

Incidentul a apărut după ce un medic de la Clinica Bremen-Mitte ar fi interpretat greșit un marker specific în probele de țesut, în perioada octombrie 2024 - noiembrie 2025.

Terapia cu anticorpi și chimioterapia, asociate cu efecte secundare serioase

Majoritatea pacientelor au fost supratratațe, însă, cel mai probabil, prognosticul lor nu s-a înrăutățit din cauza tratamentului greșit.



„Totuși, atât terapia cu anticorpi, cât și chimioterapia sunt uneori asociate cu efecte secundare masive și posibile consecințe pe termen lung", a recunoscut grupul spitalicesc.

Eroarea în examinarea probelor de țesut a fost observată de un ginecolog. La două dintre pacientele sale, a constatat că tumora nu a răspuns la terapie, așa cum se aștepta și a verificat rezultatele.

Au fost efectuate apoi verificări amănunțite.

„Am gestionat incidentul în mod cuprinzător," a subliniat rețeaua medicală, precizând că acum se aplică controale suplimentare, pentru evitarea unor astfel de greșeli în viitor.