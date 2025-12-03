A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției din Guvernul Năstase. Avea 86 de ani

Fostul ministru a Justiției în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), Rodica Stănoiu, a murit miercuri, 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. A urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg. În anul 1975, Rodica Stănoiu obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române. În anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției.

Rodica Stănoiu a fost membră în Partidul Social-Democrat până în septembrie 2006. În ianuarie 2007 a aderat la Partidul Conservator, condus de Dan Voiculescu.

După finalizarea mandatului de ministru, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a scos la iveală documente din care au reieșit fostul ministru a colaborat cu Securitatea, sub numele de cod „Sanda".

A fost acuzată că a făcut poliție politică din anul 1963 până în 1987 și că a semnat note informative sub pseudonimele Sanda și Georgeta. Rodica Stănoiu a dat în judecată CNSAS și a pierdut definitiv procesul intentat.

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu Șerban Viorel Stănoiu (1940 - 2017), desemnat de Ion Iliescu judecător la Curtea Constituțională, din partea Președinției României, cu mandat din 2001 până în 2007.