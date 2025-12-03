search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Cât câștigă un agent de curățenie de la Parlamentul României. Angajații amenință cu greva generală

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat marți în Parlament, când a venit să asiste la procedura de asumare a răspunderii privind Proiectul de Lege al pensiilor de serviciu, de sindicaliști care au lansat amenințări cu greva și au reclamat salariile mici.

Angajații Parlamentului au organizat un protest spontan FOTO Facebook
Angajații Parlamentului au organizat un protest spontan FOTO Facebook

Angajații de la Parlament  au avut afişe de protest în care reclamau salariile mici. Știrile ProTV au arătat cât sunt, de fapt, cele mai mici salarii ale angajaților din Parlament - indignați de tăierile parțiale de sporuri decise de Guvernul Bolojan - prezentând pentru comparație, câteva salarii medii nete la nivel de sectoare economice. 

Pe unul dintre fluturașii de salariu prezentați publicului de protestatarii din Parlament, aparținând unui „agent de curățenie”, apare un brut de 7.039 de lei și un salariu net de 3.822 de lei. Din fluturaș reiese că au fost reținuți 200 de lei în contul unui CAR și alții 44 de lei pentru „telefon”. Salariul net depășește însă suma de 4.000 de lei.

Comparație

Conform celor mai recente date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, salariul mediu net pe economie se ridică la 5.443 lei.

Salariile cele mai mari s-au încasat în extracția petrolului și gazelor naturale, iar cele mai mici, în hoteluri și restaurante și în industria textilă.

Salariul mediu net în agricultură, vânătoare și servicii anexe a fost de 4.234 de lei.

În silvicultură, acesta a fost de 4.895 de lei. În administrația publică, salariul mediu net a fost de 6.930 lei.

Salariul mediu net în industria extractivă a ajuns la 7.742 de lei, mai arată INS

În domeniul extracției petrolului și gazelor naturale, acesta a fost de 12.433 lei, în extracția cărbunelui superior și inferior 7.181 lei, în alte activități extractive 4.702 de lei, iar în activitățile de servicii anexe extracției 9.044 de lei.

Când vine vorba de industria prelucrătoare, salariul mediu net a fost de 4.955 de lei, iar în industria alimentară, 4.133 lei. În fabricarea băuturilor - 6.041 lei, în fabricarea produselor din tutun - 9.364 lei, iar în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 3.446 lei.

În transporturi, salariile nete au fost de 5.400 lei pentru transporturile terestre și prin conducte, 10.602 lei în transporturile aeriene și 3.938 lei în activitățile de poștă și curier.

În hoteluri și restaurante, salariul mediu net a fost de 3.383 lei. 

Amintim că și sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a respins miercuri reforma administrației publice propuse de premierul Ilie Bolojan și a transmis un avertisment ferm: în cazul reducerii salariilor funcționarilor publici, va declanșa proteste și acțiuni care ar putea împiedica desfășurarea normală a ședințelor de Guvern.

