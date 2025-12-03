Horoscop joi, 4 decembrie. Berbecii primesc sprijin la momentul potrivit, iar Gemenii au nevoie de mai multă energie

Ziua aduce dinamism și situații neașteptate pentru toţi nativii din zodiac. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, joi, 4 decembrie 2025.

Berbec

Iubire - Bucuraţi-vă de clipele prezente, şi de timpul cu partenerul, şi grupul de prieteni comuni.

Sănătate - Vă puteţi aglomera singur cu răspunderile asumate și nu mai aveți timp de odihnă. Găsiţi o cale de mijloc!

Bani - Veţi primi sprijin la momentul potrivit. Cei din jur vă întind mâna şi e indicat să acceptaţi ajutorul.

Taur

Iubire - Dacă doriți să faceți următorul pas într-o relație, e bine să fiți hotărât și clar în exprimare, pentru a nu fi interpretat eronat.

Sănătate - Cuvintele celorlalți vă afectează profund și melancolia nu vă este străină.

Bani - Colaborarea și asocierea sunt cheile pentru a atinge finalul optim al sarcinilor profesionale.

Gemeni

Iubire - Glumeți și simpatici, nu reușiți totuși să transformați o nouă cunoștință în parteneră de cursă lungă.

Sănătate - Dacă vă simțiți fără vlagă, este un moment bun pentru a începe să luați vitamine.

Bani - Până nu vă veți achita voi datoriile pe care le aveți, nici alții nu vă vor returna împrumuturile.

Rac

Iubire - Viața cuplului nu este idilică, dar nici nu trebuie să stați cu cineva care nu vă răsplătește sentimentele.

Sănătate - Îngrijorările ar putea plana deasupra voastră, împiedicându-vă să trăiți o zi liniștită.

Bani - Nu vă repeziți la orice ofertă vi se face! Nu veți deține complet toate informațiile și riscați pierderi la care nici nu v-ați gândit.

Leu

Iubire - Vreţi să vă integraţi şi sunteţi dispus să plătiţi taxe de participare pentru colegi.

Sănătate - Rezervaţi-vă timp pentru reflecţie şi meditație. Beneficiaţi doar dacă vă reîncărcaţi resursele energetice.

Bani - Simţiţi nevoia să investiţi în lucruri originale. Cu cât mai extravagant, cu atât mai bine. Nu goliţi bugetul.

Fecioară

Iubire - Unele afirmații sunt spuse în glumă și riscați să fiți rănit dacă sunteți sensibil.

Sănătate - Profitați de starea de bine și ajutați pe cei dragi mai puțin norocoși, care acum trec prin momente delicate.

Bani - Soluțiile nu sunt puse clar pe tapet. Trebuie să insistați, nu e o rețetă valabilă pentru toți colegii.

Citiţi predicţiile complete aici.