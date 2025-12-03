search
Horoscop joi, 4 decembrie. Berbecii primesc sprijin la momentul potrivit, iar Gemenii au nevoie de mai multă energie

0
0
Publicat:

Ziua aduce dinamism și situații neașteptate pentru toţi nativii din zodiac. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, joi, 4 decembrie 2025.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Bucuraţi-vă de clipele prezente, şi de timpul cu partenerul, şi grupul de prieteni comuni.

Sănătate - Vă puteţi aglomera singur cu răspunderile asumate și nu mai aveți timp de odihnă. Găsiţi o cale de mijloc!

Bani - Veţi primi sprijin la momentul potrivit. Cei din jur vă întind mâna şi e indicat să acceptaţi ajutorul.

Taur

Iubire - Dacă doriți să faceți următorul pas într-o relație, e bine să fiți hotărât și clar în exprimare, pentru a nu fi interpretat eronat.

Sănătate - Cuvintele celorlalți vă afectează profund și melancolia nu vă este străină.

Bani - Colaborarea și asocierea sunt cheile pentru a atinge finalul optim al sarcinilor profesionale.

Gemeni

Iubire - Glumeți și simpatici, nu reușiți totuși să transformați  o nouă cunoștință în parteneră de cursă lungă.

Sănătate - Dacă vă simțiți fără vlagă, este un moment bun pentru a începe să luați vitamine.

Bani - Până nu vă veți achita voi datoriile pe care le aveți, nici alții nu vă vor returna împrumuturile.

Rac

Iubire - Viața cuplului nu este idilică, dar nici nu trebuie să stați cu cineva care nu vă răsplătește sentimentele.

Sănătate - Îngrijorările ar putea plana deasupra voastră, împiedicându-vă să trăiți o zi liniștită.

Bani - Nu vă repeziți la orice ofertă vi se face! Nu veți deține complet toate informațiile și riscați pierderi la care nici nu v-ați gândit.

Leu

Iubire - Vreţi să vă integraţi şi sunteţi dispus să plătiţi taxe de participare pentru colegi.

Sănătate - Rezervaţi-vă timp pentru reflecţie şi meditație. Beneficiaţi doar dacă vă reîncărcaţi resursele energetice.

Bani - Simţiţi nevoia să investiţi în lucruri originale. Cu cât mai extravagant, cu atât mai bine. Nu goliţi bugetul.

Fecioară

Iubire - Unele afirmații sunt spuse în glumă și riscați să fiți rănit dacă sunteți sensibil.

Sănătate - Profitați de starea de bine și ajutați pe cei dragi mai puțin norocoși, care acum trec prin momente delicate.

Bani - Soluțiile nu sunt puse clar pe tapet. Trebuie să insistați, nu e o rețetă valabilă pentru toți colegii.

Citiţi predicţiile complete aici.

