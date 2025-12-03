Dispariția zborului MH370: 7 teorii care zguduie din nou lumea, pe măsură ce căutările reîncep

O nouă operațiune de căutare a zborului MH370 – considerată de specialiști drept un „ultim efort” – va începe în zilele următoare, readucând în atenție una dintre cele mai persistente enigme ale aviației moderne.

Compania Ocean Infinity, cea care va relua misiunea într-o zonă dificilă a Oceanului Indian, ar putea extinde aria de căutare pe baza unor analize recente, iar un fond de recompensă de aproximativ 56 de milioane de lire sterline rămâne disponibil pentru soluționarea cazului.

Zborul Malaysia Airlines, un Boeing 777 cu 239 de persoane la bord, a dispărut în martie 2014 în timpul cursei Kuala Lumpur – Beijing. Trei operațiuni majore de căutare au fost desfășurate până acum. Cea mai recentă, reluată în martie, a fost suspendată din cauza condițiilor meteorologice severe.

Peter Waring, fost director adjunct al operațiunilor în cadrul primei misiuni de căutare, avertizează că zona vizată rămâne „unul dintre cele mai dificile locuri posibile”, afectată constant de sisteme de furtuni puternice.

De-a lungul anilor, absența unei concluzii clare a alimentat numeroase teorii, de la explicații tehnice la ipoteze speculative. The Sun prezintă principalele scenarii discutate frecvent.

1. Ipoteza doborârii aeronavei de către SUA

O teorie contestată, formulată de jurnalista franceză Florence de Changy, sugerează că aeronava ar fi fost interceptată și doborâtă accidental de forțele americane pentru a împiedica transportul de echipamente sensibile către China. Autoarea susține că dispariția aeronavei ar fi fost mascată printr-o „operațiune de diversiune”, însă afirmațiile sale nu sunt susținute de probe independente.

2. Sinucidere a pilotului

Una dintre ipotezele analizate în mod repetat de experți este cea a unui act deliberat al pilotului, căpitanul Zaharie Ahmad Shah. Membri ai Grupului Independent — o echipă de specialiști civili care analizează cazul — consideră posibil ca aeronava să fi fost deturnată de la curs și prăbușită după epuizarea combustibilului sau printr-o coborâre bruscă intenționată.

Unii experți sugerează că o urcare la altitudine foarte mare ar fi putut duce la depresurizarea rapidă a cabinei, lăsând aeronava să zboare ulterior în mod automat până la impact.

3. Răpire extraterestră

Au circulat și teorii privind o presupusă „abducție” a avionului, alimentate de un videoclip viral ce pretindea surprinderea unei nave neidentificate. Clipul a fost ulterior demontat, sursa imaginilor fiind anterioară lansării satelitului menționat în înregistrare.

4. „Plonjare fantomă” după pierderea controlului

Peste 30 de fragmente identificate sau considerate foarte probabile ca provenind de la MH370 au fost găsite pe țărmurile unor insule din Oceanul Indian și în Africa de Est. Analiza unui element al flapsului ar indica un impact la viteză mare și pierderea controlului aeronavei.

Specialiștii afirmă că deteriorările sugerează o prăbușire în picaj, nu o amerizare controlată — concluzie care ar susține teoria că nimeni nu se mai afla la comenzi în ultimele momente de zbor.

5. Deturnare — fizică sau de la distanță

Unele ipoteze pornesc de la ideea că aeronava ar fi fost deturnată, fie de un pasager clandestin, fie prin intervenție externă. Un raport francez privind bagajele și încărcătura ar fi semnalat o greutate neexplicată și un container supraîncărcat, însă concluzii definitive nu au fost formulate.

În absența unor dovezi suplimentare, teoria rămâne speculativă.

6. Implicarea Coreei de Nord

O altă ipoteză, intens discutată pe platformele online, presupune implicarea Coreei de Nord. Susținătorii acestui scenariu afirmă că aeronava ar fi avut suficient combustibil pentru a ajunge pe teritoriul nord-coreean, însă nu există informații credibile care să indice o astfel de acțiune.

7. Conspirație rusească

O altă teorie, formulată de autorul Jeff Wise, sugerează că Rusia ar fi putut deturna aeronava în contextul anexării Crimeei din 2014. Wise argumentează că Rusia deține capacitățile tehnice necesare pentru o asemenea operațiune. Teoria sa nu a fost confirmată și rămâne contestată în rândul experților.

Operațiunea continuă, răspunsurile rămân incerte

În lipsa unor dovezi decisive, dispariția zborului MH370 continuă să fie interpretată printr-o combinație de investigații tehnice, date incomplete și ipoteze uneori speculative. Odată cu reluarea căutărilor, investigatorii speră ca tehnologia actuală și analiza extinsă a zonei să aducă, în cele din urmă, un răspuns clar familiilor celor dispăruți și comunității aviatice internaționale.