search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Dispariția zborului MH370: 7 teorii care zguduie din nou lumea, pe măsură ce căutările reîncep

0
0
Publicat:

O nouă operațiune de căutare a zborului MH370 – considerată de specialiști drept un „ultim efort” – va începe în zilele următoare, readucând în atenție una dintre cele mai persistente enigme ale aviației moderne.

Un Boeing 777, cu 239 de persoane la bord, a dispărut în martie 2014 pe ruta Kuala Lumpur –Beijing
Un Boeing 777, cu 239 de persoane la bord, a dispărut în martie 2014 pe ruta Kuala Lumpur –Beijing

Compania Ocean Infinity, cea care va relua misiunea într-o zonă dificilă a Oceanului Indian, ar putea extinde aria de căutare pe baza unor analize recente, iar un fond de recompensă de aproximativ 56 de milioane de lire sterline rămâne disponibil pentru soluționarea cazului.

Zborul Malaysia Airlines, un Boeing 777 cu 239 de persoane la bord, a dispărut în martie 2014 în timpul cursei Kuala Lumpur – Beijing. Trei operațiuni majore de căutare au fost desfășurate până acum. Cea mai recentă, reluată în martie, a fost suspendată din cauza condițiilor meteorologice severe.

Peter Waring, fost director adjunct al operațiunilor în cadrul primei misiuni de căutare, avertizează că zona vizată rămâne „unul dintre cele mai dificile locuri posibile”, afectată constant de sisteme de furtuni puternice.

De-a lungul anilor, absența unei concluzii clare a alimentat numeroase teorii, de la explicații tehnice la ipoteze speculative. The Sun prezintă principalele scenarii discutate frecvent.

1. Ipoteza doborârii aeronavei de către SUA

O teorie contestată, formulată de jurnalista franceză Florence de Changy, sugerează că aeronava ar fi fost interceptată și doborâtă accidental de forțele americane pentru a împiedica transportul de echipamente sensibile către China. Autoarea susține că dispariția aeronavei ar fi fost mascată printr-o „operațiune de diversiune”, însă afirmațiile sale nu sunt susținute de probe independente.

2. Sinucidere a pilotului

Una dintre ipotezele analizate în mod repetat de experți este cea a unui act deliberat al pilotului, căpitanul Zaharie Ahmad Shah. Membri ai Grupului Independent — o echipă de specialiști civili care analizează cazul — consideră posibil ca aeronava să fi fost deturnată de la curs și prăbușită după epuizarea combustibilului sau printr-o coborâre bruscă intenționată.

Unii experți sugerează că o urcare la altitudine foarte mare ar fi putut duce la depresurizarea rapidă a cabinei, lăsând aeronava să zboare ulterior în mod automat până la impact.

3. Răpire extraterestră

Au circulat și teorii privind o presupusă „abducție” a avionului, alimentate de un videoclip viral ce pretindea surprinderea unei nave neidentificate. Clipul a fost ulterior demontat, sursa imaginilor fiind anterioară lansării satelitului menționat în înregistrare.

4. „Plonjare fantomă” după pierderea controlului

Peste 30 de fragmente identificate sau considerate foarte probabile ca provenind de la MH370 au fost găsite pe țărmurile unor insule din Oceanul Indian și în Africa de Est. Analiza unui element al flapsului ar indica un impact la viteză mare și pierderea controlului aeronavei.

Specialiștii afirmă că deteriorările sugerează o prăbușire în picaj, nu o amerizare controlată — concluzie care ar susține teoria că nimeni nu se mai afla la comenzi în ultimele momente de zbor.

5. Deturnare — fizică sau de la distanță

Unele ipoteze pornesc de la ideea că aeronava ar fi fost deturnată, fie de un pasager clandestin, fie prin intervenție externă. Un raport francez privind bagajele și încărcătura ar fi semnalat o greutate neexplicată și un container supraîncărcat, însă concluzii definitive nu au fost formulate.

În absența unor dovezi suplimentare, teoria rămâne speculativă.

6. Implicarea Coreei de Nord

O altă ipoteză, intens discutată pe platformele online, presupune implicarea Coreei de Nord. Susținătorii acestui scenariu afirmă că aeronava ar fi avut suficient combustibil pentru a ajunge pe teritoriul nord-coreean, însă nu există informații credibile care să indice o astfel de acțiune.

7. Conspirație rusească

O altă teorie, formulată de autorul Jeff Wise, sugerează că Rusia ar fi putut deturna aeronava în contextul anexării Crimeei din 2014. Wise argumentează că Rusia deține capacitățile tehnice necesare pentru o asemenea operațiune. Teoria sa nu a fost confirmată și rămâne contestată în rândul experților.

Operațiunea continuă, răspunsurile rămân incerte

În lipsa unor dovezi decisive, dispariția zborului MH370 continuă să fie interpretată printr-o combinație de investigații tehnice, date incomplete și ipoteze uneori speculative. Odată cu reluarea căutărilor, investigatorii speră ca tehnologia actuală și analiza extinsă a zonei să aducă, în cele din urmă, un răspuns clar familiilor celor dispăruți și comunității aviatice internaționale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
gandul.ro
image
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
mediafax.ro
image
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii se vor putea plimba printre animale sălbatice
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte puncte de stabilitate primești după 25 de ani de muncă. Tabel pentru fiecare an lucrat
playtech.ro
image
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!