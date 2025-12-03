search
Ultimele clipe de viață ale lui Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze timp de o oră

Publicat:

Vestea morții lui Artan, porecla sub care era cunoscut Adrian Pleșca, fondatorul trupelor „Timpuri noi” și „Partizan”, i-a șocat pe apropiați și fani. Mulți dintre ei nu știau că avea probleme de sănătate.

Artan a murit marți. FOTO Facebook Adrian Pleșca
Artan a murit marți. FOTO Facebook Adrian Pleșca

Artan a murit marți, 2 decembrie, la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală. Avea 64 de ani.

Adrian Pleșca a început să se simtă rău în aceeași zi, când se afla acasă, potrivit Știrilor ProTV.

Soția este cea care ar fi chemat ambulanța. Adrian Pleșca a fost transportat la spitalul „Sf. Pantelimon”. Artistul ar fi intrat în stop cardio-respirator imediat după ce ce a ajuns la urgențe.

Medicii au încercat să-l resusciteze timp de aproape o oră, însă, din păcate, nu l-au putut salva.

Necropsia, care va stabili cauza decesului, va fi efectuată miercuri, 3 decembrie.

A fondat trupele Timpuri Noi și Partizan

Amintim că artistul s-a născut în 1961 în București și a devenit una dintre cele mai marcante figuri ale rockului românesc, în special ca lider al trupei Timpuri Noi, fondată în 1981. 

Porecla „Artan” a primit-o la 7 ani, de la un vecin mai mare, și a rămas cu ea toată viața. A crescut în cartierul Titan, unde și-a petrecut foarte mult timp în parc.

La Politehnica București (Metalurgie), unde a studiat, a avut mari probleme cu școala din cauza trupei Timpuri Noi. Stătea până la 12 ore pe zi la repetiții, iar acest lucru l-a făcut să rămână repetent de trei ori. Totuși, în final a reușit să termine studiile, în principal prin muncă și mai puțin prin „învârtit examene”, după cum spunea cu autoironie.

În anii ’80, Timpuri Noi era o formație nonconformistă, cu versuri îndrăznețe, iar spectacolele din Club A erau energice și apreciate de public. 

Artan a cântat timp de două decenii și în Corul Radio (1990–2011).

În 2009, Artan a părăsit grupul şi a format apoi trupa Partizan. În 2019, Partizan anunţa separarea de Adrian Pleşca, fără a oferi un motiv.

Ultima postarea a lui Artan pe Facebook

Pe 27 noiembrie 2025, Adrian Pleșca a postat ultimul său mesaj pe Facebook.

Artan anunța atunci concertul programat a doua zi, pe 28 noiembrie, la Cafe Piața Amzei.

În ultimul timp, artistul se confrunta cu un scandal. Artan a fost acuzat de mama unei adoilescente că ar fi urmărit insistent o fataă de 18 ani și ar fi încercat să o sărute cu forța. Autoritățile au anunțat că au demarat verificări privind presupusul incident de hărțuire

În comunicatul transmis în octombrie de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București se arată că „la acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

Artan a recunoscut că a greșit și a spus că regretă incidentul, menționând că uneori trece prin episoade pe care nu le poate controla, din cauza unor probleme medicale.

