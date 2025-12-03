Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună

Un important oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală — iar alte destinații ar putea urma același model, scrie Daily Mail.

Copenhaga a lansat un program prin care vizitatorii pot primi experiențe culturale gratuite sau reduse dacă adoptă comportamente considerate „conștiente”, care aduc beneficii orașului. Noul sistem, denumit CopenPay, recompensează turiștii pentru mici acțiuni pozitive, cum ar fi colectarea deșeurilor din canale, alegerea transportului pe bicicletă sau consumul de meniuri pe bază de plante.

Inițiativa, introdusă inițial în 2024 ca proiect pilot, își propune să încurajeze o formă de turism mai responsabilă, într-un context în care numărul vizitatorilor internaționali ar putea ajunge la 1,8 miliarde până în 2030. Programul încurajează călătorii să interacționeze cu Copenhaga într-un mod mai implicat, nu doar ca simpli consumatori.

Turiștii care sosesc cu trenul sau cei care petrec mai mult de patru zile în Danemarca beneficiază, de asemenea, de avantaje suplimentare. Iar, potrivit unui sondaj Booking.com, șapte din zece călători își doresc să lase locurile vizitate într-o stare mai bună decât le-au găsit — un semnal al interesului tot mai mare pentru astfel de inițiative.

Peste 30.000 de vizitatori au folosit CopenPay

De la lansarea proiectului pilot, peste 30.000 de vizitatori au folosit CopenPay. Închirierea de biciclete a crescut cu aproape 60%, iar 98% dintre participanți ar recomanda programul. Interesul nu se limitează la Danemarca: peste 100 de destinații din întreaga lume au cerut informații pentru a implementa un model similar, iar unele sunt deja în faza de planificare.

Anul acesta, programul a fost extins semnificativ, incluzând zeci de parteneri locali și mai multe orașe. Participanții pot schimba acțiunile pozitive pentru cafea, înghețată, prânzuri, pahare de vin sau meniuri vegetariene. De asemenea, pot beneficia de intrări gratuite la muzee, tururi ghidate, ateliere de artă, sesiuni de yoga, precum și de închirieri gratuite de caiace și biciclete.

Pentru a primi recompensele, turiștii trebuie doar să prezinte un bilet de transport public sau o fotografie care să dovedească implicarea lor în activități precum colectarea deșeurilor sau voluntariatul la ferme urbane.

„Am observat cât de mulți vizitatori caută experiențe diferite și mai semnificative”, a declarat Søren Tegen Petersen, CEO al Wonderful Copenhagen. „Turiștii nu vor doar să vadă un oraș, ci să facă parte din el. CopenPay le-a oferit această posibilitate.”

Modelul danez i-a inspirat deja pe alții. Berlin va lansa în această vară propriul program, BerlinPay, construit după exemplul CopenPay. „Conceptul arată că schimbarea pozitivă funcționează cel mai bine atunci când oamenii o pot experimenta direct,” a afirmat Sabine Wendt, CEO în Berlin. „Lucrăm împreună cu mai mulți parteneri locali pentru a dezvolta o variantă adaptată orașului nostru.”