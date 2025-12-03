search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea

0
0
Publicat:

Un proiect de act normativ depus recent la Senat prevede majorarea salariului minim în funcție de vechime și de studii, prin introducerea a 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare, proopunere agreată de Blocul Național Sindical.

Un calculator pus pe mai multe bancnote de 50 și 100 de lei
Proiectul introduce 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare. Foto arhivă

Reprezentanţii BNS susţin că, în prezent, „peste 2,25 milioane de salariaţi cu normă întreagă câştigă sub 4.582 lei brut, adică sub 2.739 lei net, sub 538 euro pe lună".

Această realitate a dus la plafonarea veniturilor, la transformarea României într-o piaţă a muncii ieftine şi la un val masiv de migraţie a lucrătorilor către statele vest-europene. În paralel, România a ajuns să importe forţă de muncă în ritm accelerat, fără capacitatea instituţiilor de a asigura protecţia adecvată a acestor lucrători şi fără a rezolva problema structurală: nivelul scăzut al salariilor", mai arată sindicatul.

Prin urmare, Blocul Naţional Sindical avizează favorabil proiectul, considerând că acesta reprezintă "un pas important în direcţia unei salarizări mai echitabile şi a unei pieţe a muncii mai stabile".

Aceasta iniţiativă introduce un mecanism care poate reduce riscul de sărăcie în muncă, fenomen persistent şi alarmant în România, confirmat de datele Eurostat. Iniţiativa sprijină stabilitatea pieţei muncii, prin recunoaşterea valorii reale a muncii şi prin corelarea salariului cu experienţa şi calificarea. De asemenea, este o măsură care poate creşte atractivitatea pieţei muncii din România, reducând dependenţa de importul de forţă de muncă necalificată şi presiunea asupra instituţiilor deja suprasolicitate", notează reprezentanţii BNS. 

5 gradații și 11 coeficienți de salarizare

În urmă cu două săptămâni, la Senat a fost depus un proiect de act normativ care propune reglementarea în regim de urgență a salariului minim, prin introducerea a 5 gradaţii în funcţie de vechime şi a 11 coeficienţi de salarii în funcţie de studii.

(2) Tranşele de vechime in muncă in functie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum Si cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de baza minim brut avut la data indeplinirii condiţiilor de trecere in gradaţie şi inc/use in acesta, sunt următoarele:

a) gradaţia 1- de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază minim brut pe tar ă garantat in plată prevăzut la alin. (1) cu cota procentuală de 10 %, rezultând noul salariu mimim brut;

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu cota procentuală de 7,5 %, rezultând noul salariu de bază mimim brut;

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu cota procentuală de 5 %, rezultând noul salariu de bază mimim brut;

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază minim brut;

Citește și: Mediul de afaceri nu este de acord cu introducerea a 11 noi salarii minime pe economie

e) gradaţla 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salarlu de bază minim brut.

(3) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la alin. (1) se majorează diferenţlat pe criteriile de studii prin aplicarea unui coeficient minim de lerarhizare raportat la salariu de bază minim brut pe ţară garantat in plată corespunzător nivelului de studii, respective ce/ stabilit pe fiecare ramură de activitate:

a) un coeficient minim de lerarhizare de 1,00 pentru muncitorii necalificaţl;

b) un coeficient minim de lerarhizare de 1,20 pentru muncitorii calificaţi;

c) un coeficient minim de lerarhizare de 1,20 pentru personalul absolvent de Şcoala profesională absolvită cu diploma de calificare;

d) un coeficient minim de lerarhizare de 1,20 pentru personalul cu studii liceale;

e) un coeficient minim de lerarhizare de 1,25 pentru personalul cu studli liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

f) un coeficient minim de ierarhizare de 1,30 pentru personalul cu studli postliceale absolvite cu diploma de calificare;

g) un coeficient minim de ierarhlzare de 1,30 pentru personalul absolvent de Şcoala de maiştri cu diplomă de calificare;

h) un coeficient minim de ierarhizare de 1,50 pentru personalul cu studli superioare de scurtă durată absolvite cu diploma de licenţă;

l) un coeficient minim de ierarhizare de 1,70 pentru personalul cu studii superioare de lung durată absolvite cu diplomă de licenţă;

j) un coeficient minim de ierarhizare de 1,80 pentru personalul cu studli superioare de lungă durată absolvite cu diploma de Ilcenţă şi master in domeniul activltăţii desfăşurate;

k) un coeficient minim de ierarhizare de 2,00 pentru personalul cu studii superioare de scurtă durată absolvite cu diploma de licenţă şi doctorat in domeniul activităţii desfăsurate.

Prevederile alin. 3 lit. b) se aplică pentru personalul salarial cu mai mult de 2 ani vechime in specialitate/experienţă.

Prevederile alin. 3 lit. c) - k) se aplică personalului administrativ şi de speclalitate încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea prevăzută pentru fiecare categorie în parte şi/sau pentru care fişa postului are o condiţie de pregătire sine qua non.

„Încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 164 alin. (2) şi (3) cu amendă de la 5.000 /ei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-au aplicat majorările pe criterii de vechime şi studii”, se arată în proiect.

