Victor Ponta a anunțat pe cine susține la Primăria Capitalei și face apel la alegători să nu mai voteze cu „ficatul”

Fostul premier Victor Ponta își declară susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, afirmând că realizările acestuia în Sectorul 4 și sprijinul oferit de fostul ministru Eugen Teodorovici îl recomandă pentru funcția de Primar General al Bucureștiului.

Fostul premier PSD, deputatul Victor Ponta, și-a exprimat public susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, subliniind rezultatele administrative ale acestuia în Sectorul 4.

„Ca bucureștean, sunt convins că Daniel Băluță poate fi un Primar General foarte bun. Tot ceea ce a făcut la Sectorul 4 îl recomandă, dar și faptul că, în această campanie, a ignorat politicianismul și mahalagismele altor candidați și a rămas concentrat pe muncă și pe proiectele de Primar General”, a declarat Victor Ponta, potrivit Mediafax.

Sprijinul lui Eugen Teodorovici, considerat un „plus important”

Ponta evidențiază și rolul lui Eugen Teodorovici în echipa lui Băluță, amintind de colaborarea lor din perioada în care acesta era ministru al Finanțelor.

„Faptul că acum este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Eugen este ministrul care a fost alături de mine atunci când am adus în România cele mai multe fonduri europene și când am aplicat cele mai mari reduceri de taxe și impozite – iar asta este o garanție că Daniel Băluță va atrage bani europeni și va reduce taxarea locală în București”, afirmă fostul premier.

Mesaj către alegători: „Să ne alegem Primarul General cu creierul”

Victor Ponta face și un apel direct la alegători, îndemnându-i să voteze rațional, nu emoțional.

„Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul – de prea multe ori votul a venit ”din ficat”, iar apoi ne-am plâns că ne este greață! Succes, Daniel!”, spune acesta.