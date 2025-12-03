search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Victor Ponta a anunțat pe cine susține la Primăria Capitalei și face apel la alegători să nu mai voteze cu „ficatul”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Fostul premier Victor Ponta își declară susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, afirmând că realizările acestuia în Sectorul 4 și sprijinul oferit de fostul ministru Eugen Teodorovici îl recomandă pentru funcția de Primar General al Bucureștiului.

Victor Ponta FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Victor Ponta FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Fostul premier PSD, deputatul Victor Ponta, și-a exprimat public susținerea pentru Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei, subliniind rezultatele administrative ale acestuia în Sectorul 4.

„Ca bucureștean, sunt convins că Daniel Băluță poate fi un Primar General foarte bun. Tot ceea ce a făcut la Sectorul 4 îl recomandă, dar și faptul că, în această campanie, a ignorat politicianismul și mahalagismele altor candidați și a rămas concentrat pe muncă și pe proiectele de Primar General”, a declarat Victor Ponta, potrivit Mediafax.

Sprijinul lui Eugen Teodorovici, considerat un „plus important”

Ponta evidențiază și rolul lui Eugen Teodorovici în echipa lui Băluță, amintind de colaborarea lor din perioada în care acesta era ministru al Finanțelor.

„Faptul că acum este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Eugen este ministrul care a fost alături de mine atunci când am adus în România cele mai multe fonduri europene și când am aplicat cele mai mari reduceri de taxe și impozite – iar asta este o garanție că Daniel Băluță va atrage bani europeni și va reduce taxarea locală în București”, afirmă fostul premier.

Mesaj către alegători: „Să ne alegem Primarul General cu creierul”

Victor Ponta face și un apel direct la alegători, îndemnându-i să voteze rațional, nu emoțional.

„Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul – de prea multe ori votul a venit ”din ficat”, iar apoi ne-am plâns că ne este greață! Succes, Daniel!”, spune acesta.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
gandul.ro
image
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Când are prioritate pietonul pe trecerea de pietoni și când nu? Codul Rutier explică clar situațiile
playtech.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!