Video 20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air

Începând cu octombrie 2025, Xiamen Air operează cel mai lung zbor fără escală comercial din lume: 19 ore și 20 de minute de la Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York la Aeroportul Internațional Fuzhou Changle (FOC) din China. Ruta ocolește spațiul aerian rus, ceea ce crește semnificativ durata zborului, dar oferă pasagerilor un record istoric în aviație. O adevărată provocare pentru răbdare, somn și confortul pasagerilor.

Deși această călătorie impresionantă poate părea obositoare, există strategii clare pentru a o face cât mai confortabilă.

Recordul anterior a fost deținut de ruta Singapore Airlines de la JFK la Singapore Changi, cu o durată de aproximativ 18 ore și 40 de minute, potrivit Simple Flying.

Compania aeriană chineză Xiamen Air (în video atașat sunt imagini dintr-un zbor Xiamen Airlines, dar pe o altă rută) a operat ruta New York–Fuzhou între 2017 și 2020 și a reluat-o în 2024, atingând pentru prima dată această durată record, obținând astfel titlul de cel mai lung zbor nonstop comercial din lume.

În acest articol vei descoperi cum să te pregătești pentru un zbor de durată extremă și ce strategii folosesc pasagerii experimentați pentru a-l face mai confortabil. Articolul explorează și topul celor mai lungi zboruri nonstop din lume, precum și sfaturi utile pentru orice călătorie de lungă durată.

Cum să supraviețuiești unui zbor de aproape 20 de ore sau mai puțin

Indiferent că te pregătești pentru un zbor extrem de lung de aproape 20 de ore sau pentru o călătorie mai „obișnuită” pe distanțe mari – de exemplu între Europa și Asia sau America de Nord, ori alte rute intercontinentale – confortul și pregătirea corectă fac o mare diferență.

Sfaturile de mai jos nu se aplică doar celor mai lungi zboruri din lume, ci oricărui zbor care îți testează răbdarea, corpul și somnul. De la alegerea clasei potrivite până la exercițiile simple și hidratarea corectă, mici ajustări pot transforma complet experiența ta la bord.

Clasa premium

Verifică dacă poți face upgrade – mai mult spațiu pentru picioare și un scaun care se poate întinde complet fac minuni. Profită de facilitățile cabinei pentru relaxare: spațiu de depozitare, mese mai mari și servicii mai rapide.

Clasa economică

Și la clasa economică, confortul nu ține doar de locul pe care îl primești, ci mai ales de felul în care te pregătești. Cu puțină planificare, chiar și un zbor lung poate deveni suportabil. De la lucrurile pe care le faci înainte de decolare până la obiceiurile menținute pe durata zborului, câteva gesturi simple pot face o diferență uriașă în felul în care te simți la sosire.

Pregătirea înainte de zbor

Mișcă-te! Plimbări, exerciții de întindere – îți vor ajuta circulația.

Încarcă dispozitivele cu filme, muzică și jocuri; ai nevoie de distracție la bord.

Pe durata zborului

Ridică-te și fă mici plimbări la fiecare 2–3 ore.

Bea apă constant și evită alcoolul pentru a nu întrerupe somnul.

Ia cu tine o pernă pentru gât, mască de somn și căști cu anulare de zgomot – somnul și confortul fac diferența.

Sfaturi bonus

Ajustează poziția scaunului cât mai des – ajută circulația și reduce rigiditatea. Folosește haine comode și în straturi – temperatura poate varia mult la bord. Respiră adânc și relaxează-te – stresul crește oboseala.

De ce durează atât de mult cel mai lung zbor nonstop comercial din lume

Motivul pentru această durată record este simplu: Xiamen Air evită spațiul aerian rus pe ruta către și dinspre Statele Unite, ceea ce obligă avionul să urmeze un traseu ocolitor — și, implicit, să petreacă mai mult timp în aer.

Totuși, nu toate companiile aeriene fac la fel. Alți operatori, precum Air China, China Eastern sau China Southern, folosesc uneori spațiul aerian rus, scurtând astfel durata zborurilor. De asemenea, Cathay Pacific traversează Rusia pe rutele sale către și dinspre SUA și Canada, economisind ore prețioase.

De exemplu:

Cathay Pacific : JFK – Hong Kong durează aproximativ 16 ore și 25 de minute (cu aproape 3 ore mai puțin decât zborul Xiamen Air).

: JFK – Hong Kong durează aproximativ 16 ore și 25 de minute (cu aproape 3 ore mai puțin decât zborul Xiamen Air). China Southern: JFK – Guangzhou durează în jur de 16 ore și 20 de minute.

Datorită cererii ridicate, zborul Xiamen Air ar putea deveni rapid unul foarte popular. Conform datelor de rezervare pentru cele 12 luni până în iulie 2025, aproximativ 160.000 de pasageri dus-întors au zburat între JFK și Fuzhou — mai mulți decât pe rutele către Guangzhou (98.000) sau Beijing (140.000) și aproape la fel de mulți ca pe ruta Shanghai (195.000).

De fapt, JFK–Fuzhou a fost una dintre cele mai tranzitate rute din SUA pentru pasagerii de origine chineză, ceea ce se explică prin faptul că mulți imigranți din zona Fuzhou trăiesc în New York, în special în cartierul cunoscut drept „Little Fuzhou”.

Top 5 cele mai lungi zboruri fără escală din lume

Chiar dacă zborul Xiamen Air de aproape 20 de ore este în prezent cel mai lung zbor comercial din lume, nu este singurul care împinge limitele rezistenței în aer.

Iată câteva dintre cele mai lungi rute nonstop operate astăzi:

1. Qantas

Dallas – Melbourne: 17h 35m;

Perth – Londra Heathrow: 17h 45m;

JFK – Auckland: 17h 30m;

Perth – Paris CDG: 17h 25m.

2. United Airlines

San Francisco – Singapore: 17h 40m;

Houston – Sydney: 17h 35m.

3. Singapore Airlines

Los Angeles – Singapore (Changi): 17h 50m;

San Francisco – Singapore (Changi): 17h 30m;

4. Air India

Compania a operat anterior unele dintre cele mai lungi zboruri din lume, cum ar fi Delhi – San Francisco pe ruta polară, însă în prezent multe dintre aceste rute includ escale tehnice, de exemplu în Kolkata, înainte de a continua spre Bengaluru sau Delhi.

Aceste rute demonstrează cât de mult s-au extins limitele călătoriilor aeriene și cât de impresionante sunt performanțele actuale ale companiilor în operarea zborurilor intercontinentale de durată extremă.

Concluzie: Ce învățăm din cel mai lung zbor din lume – Xiamen Air JFK–Fuzhou

Zborul JFK – Fuzhou operat de Xiamen Air nu este doar un record istoric, ci și o adevărată provocare pentru călători. Cu o pregătire atentă, strategii inteligente și puțină organizare, chiar și cel mai lung zbor nonstop din lume poate deveni o experiență suportabilă — sau chiar plăcută.

Fie că urmează să zbori cu Xiamen Air pe această rută de aproape 20 de ore, fie că te așteaptă un alt zbor lung-curier, aplică aceste sfaturi pentru a te bucura de confort, odihnă și o aterizare relaxată la destinație.