search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video 20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air

0
0
Publicat:

Începând cu octombrie 2025, Xiamen Air operează cel mai lung zbor fără escală comercial din lume: 19 ore și 20 de minute de la Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York la Aeroportul Internațional Fuzhou Changle (FOC) din China. Ruta ocolește spațiul aerian rus, ceea ce crește semnificativ durata zborului, dar oferă pasagerilor un record istoric în aviație. O adevărată provocare pentru răbdare, somn și confortul pasagerilor.

Xiamen Air oferă cel mai lung zbor comercial fără escală din lume Foto Xiamen Airlines Facebook
Xiamen Air oferă cel mai lung zbor comercial fără escală din lume de aproape 20 de ore XiamenAir FB

Deși această călătorie impresionantă poate părea obositoare, există strategii clare pentru a o face cât mai confortabilă.

Recordul anterior a fost deținut de ruta Singapore Airlines de la JFK la Singapore Changi, cu o durată de aproximativ 18 ore și 40 de minute, potrivit Simple Flying.

Compania aeriană chineză Xiamen Air (în video atașat sunt imagini dintr-un zbor Xiamen Airlines, dar pe o altă rută) a operat ruta New York–Fuzhou între 2017 și 2020 și a reluat-o în 2024, atingând pentru prima dată această durată record, obținând astfel titlul de cel mai lung zbor nonstop comercial din lume.

În acest articol vei descoperi cum să te pregătești pentru un zbor de durată extremă  și ce strategii folosesc pasagerii experimentați pentru a-l face mai confortabil. Articolul explorează și topul celor mai lungi zboruri nonstop din lume, precum și sfaturi utile pentru orice călătorie de lungă durată.

Cum să supraviețuiești unui zbor de aproape 20 de ore sau mai puțin

Indiferent că te pregătești pentru un zbor extrem de lung de aproape 20 de ore sau pentru o călătorie mai „obișnuită” pe distanțe mari – de exemplu între Europa și Asia sau America de Nord, ori alte rute intercontinentale – confortul și pregătirea corectă fac o mare diferență.

Sfaturile de mai jos nu se aplică doar celor mai lungi zboruri din lume, ci oricărui zbor care îți testează răbdarea, corpul și somnul. De la alegerea clasei potrivite până la exercițiile simple și hidratarea corectă, mici ajustări pot transforma complet experiența ta la bord.

Clasa premium

  1. Verifică dacă poți face upgrade – mai mult spațiu pentru picioare și un scaun care se poate întinde complet fac minuni.
  2. Profită de facilitățile cabinei pentru relaxare: spațiu de depozitare, mese mai mari și servicii mai rapide.

Clasa economică

Și la clasa economică, confortul nu ține doar de locul pe care îl primești, ci mai ales de felul în care te pregătești. Cu puțină planificare, chiar și un zbor lung poate deveni suportabil. De la lucrurile pe care le faci înainte de decolare până la obiceiurile menținute pe durata zborului, câteva gesturi simple pot face o diferență uriașă în felul în care te simți la sosire.

Pregătirea înainte de zbor

  • Mișcă-te! Plimbări, exerciții de întindere – îți vor ajuta circulația.
  • Încarcă dispozitivele cu filme, muzică și jocuri; ai nevoie de distracție la bord.

Pe durata zborului

  • Ridică-te și fă mici plimbări la fiecare 2–3 ore.
  • Bea apă constant și evită alcoolul pentru a nu întrerupe somnul.
  • Ia cu tine o pernă pentru gât, mască de somn și căști cu anulare de zgomot – somnul și confortul fac diferența.

Sfaturi bonus

  1. Ajustează poziția scaunului cât mai des – ajută circulația și reduce rigiditatea.
  2. Folosește haine comode și în straturi – temperatura poate varia mult la bord.
  3. Respiră adânc și relaxează-te – stresul crește oboseala.

De ce durează atât de mult cel mai lung zbor nonstop comercial din lume

Motivul pentru această durată record este simplu: Xiamen Air evită spațiul aerian rus pe ruta către și dinspre Statele Unite, ceea ce obligă avionul să urmeze un traseu ocolitor — și, implicit, să petreacă mai mult timp în aer.

Totuși, nu toate companiile aeriene fac la fel. Alți operatori, precum Air China, China Eastern sau China Southern, folosesc uneori spațiul aerian rus, scurtând astfel durata zborurilor. De asemenea, Cathay Pacific traversează Rusia pe rutele sale către și dinspre SUA și Canada, economisind ore prețioase.

De exemplu:

  • Cathay Pacific: JFK – Hong Kong durează aproximativ 16 ore și 25 de minute (cu aproape 3 ore mai puțin decât zborul Xiamen Air).
  • China Southern: JFK – Guangzhou durează în jur de 16 ore și 20 de minute.

Datorită cererii ridicate, zborul Xiamen Air ar putea deveni rapid unul foarte popular. Conform datelor de rezervare pentru cele 12 luni până în iulie 2025, aproximativ 160.000 de pasageri dus-întors au zburat între JFK și Fuzhou — mai mulți decât pe rutele către Guangzhou (98.000) sau Beijing (140.000) și aproape la fel de mulți ca pe ruta Shanghai (195.000).

De fapt, JFK–Fuzhou a fost una dintre cele mai tranzitate rute din SUA pentru pasagerii de origine chineză, ceea ce se explică prin faptul că mulți imigranți din zona Fuzhou trăiesc în New York, în special în cartierul cunoscut drept „Little Fuzhou”.

Top 5 cele mai lungi zboruri fără escală din lume

Chiar dacă zborul Xiamen Air de aproape 20 de ore este în prezent cel mai lung zbor comercial din lume, nu este singurul care împinge limitele rezistenței în aer.

Iată câteva dintre cele mai lungi rute nonstop operate astăzi:

1. Qantas

  • Dallas – Melbourne: 17h 35m;
  • Perth – Londra Heathrow: 17h 45m;
  • JFK – Auckland: 17h 30m;
  • Perth – Paris CDG: 17h 25m.

2. United Airlines

  • San Francisco – Singapore: 17h 40m;
  • Houston – Sydney: 17h 35m.

3. Singapore Airlines

  • Los Angeles – Singapore (Changi): 17h 50m;
  • San Francisco – Singapore (Changi): 17h 30m;

4. Air India

  • Compania a operat anterior unele dintre cele mai lungi zboruri din lume, cum ar fi Delhi – San Francisco pe ruta polară, însă în prezent multe dintre aceste rute includ escale tehnice, de exemplu în Kolkata, înainte de a continua spre Bengaluru sau Delhi.

Aceste rute demonstrează cât de mult s-au extins limitele călătoriilor aeriene și cât de impresionante sunt performanțele actuale ale companiilor în operarea zborurilor intercontinentale de durată extremă.

Concluzie: Ce învățăm din cel mai lung zbor din lume – Xiamen Air JFK–Fuzhou

Zborul JFK – Fuzhou operat de Xiamen Air nu este doar un record istoric, ci și o adevărată provocare pentru călători. Cu o pregătire atentă, strategii inteligente și puțină organizare, chiar și cel mai lung zbor nonstop din lume poate deveni o experiență suportabilă — sau chiar plăcută.

Fie că urmează să zbori cu Xiamen Air pe această rută de aproape 20 de ore, fie că te așteaptă un alt zbor lung-curier, aplică aceste sfaturi pentru a te bucura de confort, odihnă și o aterizare relaxată la destinație.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
fanatik.ro
image
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali, ori sunt papagal”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Ajutor de Crăciun pentru pensionari. Ministrul Muncii confirmă suma importantă la pensie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze