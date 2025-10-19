Top 15 cele mai calde orașe europene unde iarna poți sta în tricou, la 20 de grade, la câteva ore de zbor din România

Un nou clasament dezvăluie unde strălucește cel mai mult soarele pe continent.

Dacă ți s-a făcut dor de lumină, de terase însorite în plin sezon rece - în mijlocul toamnei - și de plimbări în tricou, chiar și în timpul iernii, Europa are câteva locuri unde soarele pare să fi uitat să apună.

Un studiu, bazat pe datele World Weather Online, a analizat cât de generoase sunt razele de soare în marile orașe europene – o invitație la viață mai luminoasă. Cercetarea a luat în considerare toate localitățile cu peste 200.000 de locuitori și a evaluat două criterii: media orelor de soare pe lună și temperatura medie anuală, pentru perioada 2009–2025. Astfel, s-a realizat un top al celor mai însorite orașe, care arată că cel mai luminos loc nu este neapărat și cel mai călduros: în clasamentul nostru, orașul cu cele mai ridicate temperaturi s-a clasat chiar pe ultima poziție.

Și, cum era de așteptat, cele mai multe dintre aceste destinații europene ideale de iarnă - sau de toamnă mohorâtă și friguroasă - sunt mediteraneene. Ele confirmă ceea ce bănuim cu toții: sudul Europei trăiește sub o altă lumină.

Deși, cercetarea a scos la iveală 30 de orașe unde soarele domină anul, iar umbrele sunt doar un detaliu fotografic, astăzi îți prezentăm prima jumătate a acestui clasament. Vei descoperi paradoxul dintre orele de soare și temperaturi, aflând care este cea mai însorită, dar și cea mai caldă destinație de iarnă din Europa. Vei afla inclusiv ce atracții nu ar trebui să ratezi odată ajuns în aceste orașe. Restul topului va fi dezvăluit în edițiile viitoare.

Destinații ideale de iarnă: cele mai însorite orașe ale Europei

Așadar, dacă România își ascunde soarele după nori în lunile reci, poate e momentul să-ți planifici o escapadă mai spre sud, chiar și la plajă. După cum arată cifrele, în Cartagena, Atena, Nisa sau Madrid – ca și în multe alte orașe europene – vara nu e doar un anotimp, ci o stare permanentă.

1. Cartagena, Spania - cel mai însorit oraș din Europa

Și, desigur, coroana nu putea merge decât în sudul continentului. Spania câștigă din nou: Cartagena, perla mediteraneană din regiunea Murcia, a fost desemnat cel mai însorit oraș din Europa, cu o medie impresionantă de 283 de ore de soare pe lună.

Temperatura medie anuală de 19,1°C e suficientă pentru ca localnicii să uite ce înseamnă paltonul, chiar și în lunile mai reci. Dar Cartagena nu înseamnă doar soare: orașul își răsfață vizitatorii cu ruine romane spectaculoase, un amfiteatru din secolul I î.Hr., străduțe pline de farmec și un aer care miroase a mare și istorie.

Un oraș unde soarele nu e doar un fenomen meteorologic, ci un mod de viață - așa poate fi descrisă Cartagena.

2. Alicante, Spania – printre cele mai luminoase orașe din Europa: raiul alb al soarelui și al mării

Pe locul doi în clasamentul celor mai însorite orașe din Europa se află Alicante, bijuteria de pe Costa Blanca. Aici, soarele pare să aibă reședință permanentă: orașul se bucură de 279,6 ore de lumină solară pe lună, iar temperatura medie de 18,5°C transformă fiecare zi într-o plimbare plăcută.

De pe înălțimile impunătorului Castillo de Santa Bárbara, care domină orașul de pe stânca Benacantil, priveliștea asupra Mediteranei este pur și simplu spectaculoasă. La picioarele castelului, silueta elegantă a Catedralei din Alicante se împletește cu un labirint de străduțe albe, palmieri și cafenele pline de viață.

Un loc unde cerul e mereu senin, marea – mereu aproape, iar atmosfera îți dă senzația că vara nu se termină niciodată.

3. Málaga, Spania – orașul unde s-au născut soarele și Picasso

Pe podiumul celor mai însorite orașe din Europa strălucește Málaga, bijuteria Costa del Sol – un nume care spune totul: „Coasta Soarelui”. Cu 279,3 ore de soare pe lună și o temperatură medie de 18,9°C, orașul pare creat pentru zile lungi, luminoase și vacanțe fără sfârșit.

Málaga nu înseamnă doar plaje spectaculoase și promenade inundate de palmieri. Este și locul de naștere al lui Pablo Picasso, geniul care a schimbat pentru totdeauna arta modernă. Orașul îi poartă amprenta la fiecare pas, de la muzeele dedicate până la străduțele istorice unde vibrația andaluză se împletește cu eleganța mediteraneană.

Un oraș unde soarele, arta și viața cotidiană dansează în același ritm, oferind o experiență memorabilă fiecărui vizitator.

4. Murcia, Spania – orașul dintre soare și istorie

În inima sudului Spaniei, pe malurile râului Segura, se află Murcia – un oraș unde timpul pare să curgă sub soare etern. Fondată în 825 de către mauri, metropola andaluză îmbină farmecul istoric cu o climă pe care restul Europei o privește cu invidie.

Cu 277 de ore de soare pe lună și o temperatură constant plăcută de 18,4°C, Murcia trăiește aproape tot anul în ritmul verii. Verile sunt fierbinți, iernile blânde, iar străzile pline de portocali și terase însorite completează atmosfera tipică de siestă mediteraneană.

Un oraș unde istoria și lumina se întâlnesc la fiecare colț, invitând vizitatorii să se bucure de farmecul Andaluziei sub razele soarelui.

5. Granada, Spania – soare andaluz la poalele Munților Sierra Nevada

Înapoi în fascinanta Andaluzie, Granada cucerește prin contraste: 274,4 ore de soare pe lună, dar vegheată de zăpezile veșnice ale Munților Sierra Nevada. Aici, iarna și vara dansează împreună – lumina e caldă, aerul răcoros, iar atmosfera pare desprinsă dintr-un basm.

Temperatura medie lunară este de 15,5°C, dar farmecul Granadei nu se măsoară în grade, ci în emoții. Deasupra orașului strălucește impunătorul Alhambra, palatul maur care povestește despre o Andaluzie plină de mister, culoare și poezie.

Un oraș unde istoria și lumina se întâlnesc zi de zi, pictând cerul în nuanțe de aur și cărămidă roșie. Rădăcini maure, suflet spaniol și un amestec perfect de soare, cultură și spirit artistic, unde fiecare zi arată ca o pictură în nuanțe de aur.

6. Catania, Italia – orașul soarelui și al focului de sub Etna

Pe Insula Sicilia, unde marea întâlnește muntele și istoria se scrie în lavă și lumină, se află Catania – un port vibrant, dominat de silueta impunătoare a vulcanului Etna, unul dintre cei mai înalți și mai activi din Europa.

Orașul trăiește sub semnul contrastelor: focul muntelui și lumina soarelui. Cu 273,7 ore de soare pe lună și o temperatură plăcută de 18,6°C, Catania pulsează de viață, culoare și energie.

Străzile sale baroce, piețele animate și aroma cafelei italiene se împletesc cu priveliștea spectaculoasă a muntelui fumegând, creând o scenă parcă desprinsă dintr-un film. Un oraș unde soarele și vulcanul conviețuiesc în perfect echilibru – o explozie de lumină, foc și pasiune siciliană.

7. Sevilla, Spania – inima Andaluziei, unde soarele dansează flamenco

În fermecătoarea Andaluzie, Sevilla strălucește ca un oraș al pasiunii, al artei și al verii fără sfârșit. Cu o medie de 273,4 ore de soare pe lună și o temperatură generoasă de 19,3°C, capitala andaluză este unul dintre cele mai luminoase colțuri ale Europei.

Încărcată de istorie și farmec maur, Sevilla, Spania, adăpostește două dintre cele mai spectaculoase monumente ale Spaniei: Real Alcázar de Sevilla, un palat desprins parcă din poveștile „O mie și una de nopți”, și Catedrala Santa María de la Sede, cea mai mare catedrală gotică din lume.

Splendida Plaza de España, un simbol al orașului, radiază energie: soarele, ceramica colorată și fântânile dansează împreună sub cerul albastru. Un loc unde fiecare rază de lumină pare să vibreze în ritmul unui pas de flamenco.

8. Córdoba, Spania – soare, istorie și flamenco autentic

În inima Andaluziei, Córdoba îmbină farmecul istoric cu vibrația culturală a sudului Spaniei. Orașul se mândrește cu mezquita-catedral, bijuterie maură din secolul al XIII-lea, dar și cu tradiția autentică a flamenco-ului, care încă răsună în străduțele sale pietruite.

Cu o medie de 268,2 ore de soare pe lună și o temperatură plăcută de 18,6°C, fiecare zi devine o invitație la plimbări, terase însorite și descoperiri culturale. Un loc unde soarele, istoria și muzica dansează împreună, oferind o experiență tipic andaluză, memorabilă și vibrantă.

9. Marsilia, Franța – soare mediteranean la porțile Europei

Pe coasta de sud a Franței, Marsilia strălucește sub cerul Mediteranei, dominată de impunătoarea bazilică Notre-Dame de la Garde, care veghează asupra portului plin de viață și culoare.

Orașul se bucură de 266,1 ore de soare pe lună, iar temperatura medie lunară de 16°C îl face perfect pentru plimbări pe malul mării, cafenele în aer liber și explorarea labirintului de străduțe istorice.

Marsilia nu este doar un port agitat, ci și o destinație unde soarele mediteranean conferă orașului farmec, energie și lumină aproape constantă, transformând fiecare zi într-o experiență vibrantă și luminoasă.

10. Madrid, Spania – soare urban în inima Spaniei

Capitala Spaniei, Madrid, nu doarme niciodată sub razele soarelui mediteranean. În timpul verii, orașul poate deveni fierbinte, însă media de 265,4 ore de soare pe lună transformă fiecare zi într-o invitație la explorarea străzilor, parcurilor și piețelor elegante.

Temperatura medie lunară se menține la 15,6°C, creând un echilibru perfect între căldura verii și zilele blânde de primăvară sau toamnă. Impunătorul Palacio de Cibeles simbolizează rafinamentul și istoria vibrantă a capitalei, reflectând lumina aurie a soarelui care strălucește peste oraș.

Madrid este astfel o combinație între agitația urbană și generozitatea soarelui, un oraș cald și primitor aproape tot anul, unde fiecare zi se simte ca o sărbătoare sub lumina mediteraneană.

11. Zaragoza, Spania – soare și istorie pe râul Ebro

Pe malurile râului Ebro, Zaragoza strălucește prin combinația perfectă dintre istorie și soare generos. Orașul este celebru pentru impresionanta Catedrală-Bazilică Nuestra Señora del Pilar, un monument baroc din secolul XVII care atrage vizitatori din întreaga lume.

Dar frumusețea orașului nu se rezumă doar la arhitectură: Zaragoza se bucură de 264,5 ore de soare pe lună, iar temperatura medie lunară de 15,5°C face din plimbările, terasele și explorarea străzilor o adevărată plăcere.

Un loc unde soarele și istoria se întâlnesc, oferind experiențe luminoase, culturale și memorabile pentru fiecare vizitator.

12. Atena, Grecia – soare și istorie la poalele Acropolei

Capitala Greciei, Atena, își poartă cu mândrie povestea de peste 3.400 de ani, fiind una dintre cele mai fascinante metropole încărcate de istorie din lume, o destinație de vis. Orașul respiră cultură, mitologie și arhitectură clasică, iar soarele mediteranean îi conferă o aură unică.

Atena se bucură de 261,6 ore de soare pe lună, iar temperatura medie lunară de 18,4°C transformă fiecare plimbare pe străzile pietruite sau vizită la Acropole într-o experiență radiantă.

Un oraș în care istoria și lumina mediteraneană se împletesc armonios, oferind vizitatorilor frumusețe, căldură și momente memorabile aproape tot timpul anului.

13. Palma de Mallorca, Spania – soare mediteranean și relaxare totală

Capitala și cel mai mare oraș al Insulelor Baleare, Palma de Mallorca, este un adevărat paradis pentru iubitorii de soare. Cu o medie de 259 de ore de lumină pe lună și o temperatură medie lunară de 18,3°C, orașul oferă zile calde și uscate, perfecte pentru plajă, promenadă sau explorarea centrului istoric.

Străzile pitorești, portul plin de viață și arhitectura gotică a Catedralei La Seu fac din Palma un loc unde soarele și atmosfera mediteraneană se împletesc armonios, creând o experiență relaxantă și vibrantă în același timp.

14. Nisa, Franța – soare pe Riviera franceză

Pe Riviera Franceză, Nisa este un oraș unde soarele pare să nu apună niciodată, cu o medie de 252,5 ore de lumină pe lună. Temperatura medie lunară de 15,2°C transformă plimbările pe malul mării într-o experiență agreabilă în orice anotimp.

Promenade des Anglais, întinsă de-a lungul plajei, este inima orașului, unde turiști și localnici se bucură de aerul mediteranean, de lumină și de atmosfera elegantă și relaxantă a Côte d’Azur - emblematica Coastă de Azur. Un loc în care soarele și marea fac din fiecare zi o invitație la relaxare și descoperire.

15. Santa Cruz de Tenerife, Spania – soare permanent în paradisul Canarelor

Capitala Insulei Tenerife, Santa Cruz, este unul dintre cele mai însorite destinații ale Europei și o destinație de vacanță extrem de populară. Orașul se bucură de 251,1 ore de soare pe lună, iar temperatura medie lunară de 20,4°C îl face cald și primitor aproape tot anul.

Străzile animate, portul cosmopolit și plajele cu nisip fin fac din Santa Cruz un paradis mediteranean, unde soarele, marea și atmosfera relaxantă se întâlnesc pentru a oferi vizitatorilor o experiență de neuitat.

Soarele Europei: între ore de lumină și temperaturi perfecte

Indiferent dacă preferi plimbările în soare sau pur și simplu să simți că vara durează tot anul, aceste 15 orașe europene sunt adevărate refugii luminoase. De la Cartagena și Alicante în sudul Spaniei, la Nisa pe Riviera franceză și Santa Cruz de Tenerife în paradisul Canarelor, fiecare destinație îți oferă combinația perfectă între lumină, cultură și relaxare.

Interesant este că, deși Cartagena se mândrește cu cele mai multe ore de soare pe lună, Santa Cruz de Tenerife se dovedește a fi cea mai caldă destinație dintre toate cele 15, cu o temperatură medie anuală de 20,4°C. Astfel, alegerea între orașe depinde nu doar de cât timp stai în soare, ci și de cât de cald vrei să fie în vacanța ta de toamnă sau de iarnă.

Aceste date ne arată că Europa oferă locuri unde soarele nu e doar un anotimp, ci un mod de viață, iar sudul continentului rămâne incontestabil centrul luminii și al căldurii. Fie că vrei să te bucuri de plaje însorite, de străduțe pitorești, de palate istorice sau de cafenele mediteraneene, aceste orașe sunt invitația perfectă la o viață mai luminoasă și mai caldă – chiar și în lunile reci ale anului.