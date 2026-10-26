Supele pentru care ai fi în stare să mergi pe jos până-n Franța. Trei rețete absolut delicioase de supe franțuzești de toamnă, pe care le poți găti, lejer, acasă

Bucătăria franceză excelează în transformarea legumelor simple în adevărate delicii culinare pentru anotimpurile de tranziție. Supele franțuzești de toamnă sunt absolut delicioase, te îndrăgostești la prima gustare și în plus, sunt extrem de sănătoase și sățioase.

Supa Lasagna Foto: thefoodcharlatan.com

Toamna este anotimpul perfect pentru delicii culinare cu alimente proaspete de sezon. Este o perioadă a anului cu vreme schimbătoare, de la zile calde la cele reci și ploioase, când avem nevoie neapărat de o porție bună de imunitate, luată din preparate delicioase de toamnă. De fapt, fără să mai lungim vorba, toamna este anotimpul perfect pentru a savura supe sau ciorbe reconfortante.

Iar printre cele mai bune supe din Europa, se spune că le gătesc francezii. Sau mai bine zis, bucătăria franceză a transformat prepararea supelor într-o adevărată artă, stabilind standardele și tehnicile de bază folosite astăzi în întreaga lume. De la texturile perfect catifelate până la claritatea absolută a unui consommé, francezii au câte o supă emblematică pentru fiecare ocazie. Mai ales pentru zilele de toamnă. Iată trei rețete delicioase de supe franțuzești pe care le poți face acasă. Pentru că, în ciuda renumelui, multe dintre acestea se gătesc destul de ușor.

Un deliciu într-un bol de ciorbă

Una dintre cele mai delicioase rețete franțuzești de toamnă este supa lasagna. Da, este adevărat, este mai degrabă o rețetă de inspirație italienească, dar francezii au reușit să o transforme în felul lor. Și asta fiindcă supa lasagna este o alternativă rapidă și absolut delicioasă la lasagna clasică, preparată la cuptor. Se gătește într-o singură oală, este gata în mai puțin de 45 de minute și oferă aceleași arome bogate de carne, sos de roșii și brânză topită.

Pentru preparare, ai nevoie de: 500 de grame de carne tocată (de porc și vită sau doar de vită), o ceapă medie tocată mărunt, trei sau patru căței de usturoi zdrobiți, o lingură de ulei de măsline, 800 de grame de roșii pasate sau roșii tăiate cubulețe, două linguri de pastă de tomate, un litru de supă de pui sau de vită (ideal este să o aveți făcută în casă din oase sau tacâmuri), 150 de grame de foi de lasagna rupte în bucăți și condimente precum busuioc uscat, oregano uscat, sare și piper, după gust.

Pentru toppingul de brânză, veți avea nevoie de: 150 de grame de ricotta (n.r. un fel de brânză italienească), care poate fi înlocuită cu urdă fină sau cremă de brânză, 50 de grame de mozzarella rasă, 30 de grame de parmezan ras, puțină sare și piper, precum și pătrunjel proaspăt tocat.

Supă de lasagna Foto: cookingclassy.com

Pare complicat la prima vedere, dar se va dovedi accesibilă ca dificultate. Începeți prin a încinge uleiul de măsline într-o oală încăpătoare. Adăugați carnea tocată și gătiți-o până când își schimbă culoarea, mărunțind-o bine cu o spatulă. Dacă este necesar, îndepărtați excesul de grăsime. Puneți apoi ceapa și usturoiul și căliți-le timp de trei până la patru minute, până când ceapa devine translucidă.

Adăugați pasta de tomate, roșiile pasate, busuiocul și oregano, apoi turnați supa de pui sau de vită și amestecați bine. Potriviți gustul cu sare și piper. Aduceți amestecul la punctul de fierbere, reduceți focul și lăsați-l să fiarbă încet timp de aproximativ zece minute, pentru ca aromele să se combine.

Adăugați foile de lasagna rupte în bucăți și lăsați supa să fiarbă încă 12 până la 15 minute sau atât cât indică instrucțiunile de pe ambalajul pastelor. Amestecați din când în când pentru a împiedica foile să se lipească între ele sau de fundul oalei. Între timp, pregătiți toppingul de brânză, amestecând într-un bol urda sau crema de brânză, mozzarella rasă, parmezanul, puțină sare și piper și pătrunjelul proaspăt tocat. Serviți supa fierbinte, în boluri, adăugând deasupra fiecărei porții o lingură generoasă din amestecul de brânzeturi.

O americană rebotezată și rafinată de francezi

Dacă tot suntem la capitolul împrumuturi rafinate de francezi, nu putem să trecem cu vederea bunătatea de supă cremoasă de cartofi copți. Ai putea sta la coadă și 24 de ore doar pentru a gusta un bol dintr-o supă de genul acesta bine făcută. Ea este inspirată din rețeta americană „loaded baked potato soup” și este un preparat clasic, sățios și plin de savoare, îmbogățit cu brânză cheddar, bacon crocant și ceapă verde. Cel mai interesant lucru este că rețeta se poate prepara în cel mult 35 de minute.

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Supa de cartofi copți Foto: ricardo cuisine

Pentru a o găti aveți nevoie de: patru cartofi, o ceapă tocată mărunt, doi căței de usturoi tocați, două linguri de unt, aproximativ 500 de mililitri de supă de legume sau de pui (făcută frumos în casă din tacâm de pui), 250 de mililitri de smântână pentru gătit cu un conținut de grăsime de 10% sau 15%, aproximativ 75 de grame de brânză cheddar maturată și rasă, două linguri de oțet de vin, jumătate de linguriță de boia de ardei, câteva linguri de bacon crocant mărunțit, ceapă verde sau arpagic tocat, sare și piper proaspăt măcinat, după gust.

Începeți prin a coace cartofii în cuptor sau prin a-i tăia cubulețe și a-i rumeni până când devin fragezi la interior și capătă o crustă aurie la exterior. Dacă doriți, puteți păstra câteva bucăți de cartof pentru a le folosi ulterior la decorarea supei. Topiți untul la foc mediu într-o oală încăpătoare. Adăugați ceapa și usturoiul tocate și căliți-le câteva minute, până când se înmoaie și devin translucide. Puneți mai apoi cartofii copți, boiaua de ardei, sarea și piperul, apoi turnați supa de legume sau de pui. Lăsați amestecul să fiarbă la foc mic aproximativ 15 minute, pentru ca aromele să se combine.

Adăugați în cele din urmă smântâna pentru gătit, oțetul de vin și cea mai mare parte din brânza cheddar rasă. Amestecați ușor până când brânza se topește, iar supa devine fierbinte și cremoasă. Pentru o consistență mai fină, puteți pasa o parte din cartofi direct în oală, păstrând câteva bucăți întregi pentru textură. Supa este servită fierbinte în boluri, iar deasupra se presară restul de cheddar, baconul mărunțit și ceapa verde. Nu mai are rost să vă spun cam ce aromă și ce gust are.

Și o franțuzească get-beget cu o atingere fină din Asia

Ei bine, este momentul și pentru o franțuzească get-beget, evident, cu o mică influență asiatică. Este vorba despre orezul sălbatic care vine în completarea tradiționalelor „champignoane” franțuzești pentru a da naștere unui preparat de vis, atât pentru papilele noastre gustative, cât și pentru organism. Și asta fiindcă supa franțuzească de ciuperci și orez sălbatic este un preparat aromat, consistent și reconfortant, care îmbină gustul intens al ciupercilor cu textura deosebită a orezului sălbatic. Untul, usturoiul și cimbrul îi oferă o aromă bogată, iar smântâna pentru gătit îi conferă o consistență cremoasă, specifică multor preparate inspirate din bucătăria franțuzească.

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Supa de orez sălbatic Foto: carlsbad carvings

Pentru preparare, aveți nevoie de: 300–400 de grame de ciuperci champignon, portobello sau de pădure, 70–80 de grame de orez sălbatic, o ceapă medie, doi sau trei căței de usturoi, una sau două linguri de unt, aproximativ un litru de supă de legume sau de pui, smântână dulce pentru gătit, sare, piper și cimbru, după gust.

Pentru o variantă de post sau vegană, smântâna poate fi înlocuită cu lapte de cocos ori cu un iaurt vegetal potrivit pentru preparate calde.

Începeți prin a fierbe orezul sălbatic separat, în apă cu puțină sare, timp de aproximativ 20–25 de minute, până când boabele încep să se desfacă. Între timp, topiți untul într-o oală încăpătoare, la foc mediu, apoi adăugați ceapa tocată fin și căliți-o până când devine translucidă. Puneți ciupercile feliate și usturoiul zdrobit și continuați să le gătiți până când ciupercile își lasă apa, aceasta se evaporă, iar bucățile încep să se rumenească ușor.

Turnați supa de legume sau de pui, de preferat fierbinte, peste ciuperci și lăsați amestecul să fiarbă la foc mic câteva minute. Adăugați orezul sălbatic fiert în prealabil și condimentați cu sare, piper și cimbru, după gust. Amestecați ușor și lăsați ingredientele să fiarbă împreună, pentru ca aromele să se combine. La final se adaugă smântâna dulce pentru gătit. Se mai lasă supa pe foc maxim trei minute. Dar atenție, la foc mic. Se servește fierbinte.