Călin Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central la penitenciar. Decizia se ia luni

Călin Georgescu ar putea ajunge într-un penitenciar, după ce a fost trimis în judecată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Decizia privind menținerea arestului preventiv va fi luată luni.

Călin Georgescu află luni dacă rămâne în arest Foto: Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu află luni dacă va rămâne în arest preventiv, după ce vineri a fost trimis în judecată. Judecătorul urmează să decidă dacă menține măsura preventivă, iar în cazul unei hotărâri favorabile menținerii arestului, fostul candidat la prezidențiale va fi transferat din Arestul Central într-un penitenciar, potrivit unor surse judiciare.

Odată cu trecerea dosarului în faza de judecată, persoanele aflate în arest preventiv sunt transferate din arestul poliției în penitenciar.

Decizia privind menținerea măsurii arestului preventiv urmează să fie luată luni de judecător.

Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi condus o grupare care ar fi obținut bani de la oameni de afaceri, sub promisiunea unor finanțări importante din străinătate.

În același dosar a fost trimis în judecată și un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani. Cei doi sunt acuzați că ar fi determinat reprezentantul unei societăți comerciale să transfere peste 1,1 milioane de euro, sub pretextul obținerii unui credit de 6 milioane de euro, ulterior majorat la 15 milioane de euro. DIICOT a solicitat menținerea arestului preventiv inclusiv în faza de judecată.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din septembrie

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a desființat decizia Tribunalului București prin care fusese plasat sub control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus atunci în Arestul Central al Poliției Capitalei.

Ulterior, în octombrie, Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii au contestat hotărârea. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv.