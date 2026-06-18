Preparatele care te răcoresc vara. Ciorbele și borșurile reci ale românilor, o explozie de arome și nutrienți

Bucătăria tradițională, inclusiv cea românească, oferă soluții simple și echilibrate pentru o alimentație sănătoasă, gustoasă și în armonie cu anotimpurile. În zilele toride de vară, țăranul român pregătea supe și ciorbe reci, bogate în vitamine și minerale, care răcoreau organismul și puneau în valoare prospețimea legumelor de sezon. Savuroase și ușoare, aceste preparate îți deschid apetitul și te fac să mai ceri o porție.

A venit vara. Deocamdată, vremea oscilează între zile călduroase și ploioase, însă nu va trece mult până când își vor face apariția perioadele caniculare, care taie adesea pofta de mâncare și ne fac să căutăm preparate cât mai răcoritoare.

Oamenii s-au adaptat dintotdeauna, inclusiv prin alimentație, ritmului anotimpurilor. În aproape toate culturile există mâncăruri specifice verii, bazate pe ingrediente care ajută organismul să facă față căldurii și să-și refacă rezervele de vitamine și minerale pierdute prin transpirație. Reginele bucătăriei de vară sunt, fără îndoială, supele și ciorbele reci.

La nivel internațional există numeroase rețete devenite celebre, adevărate vedete ale meselor din zilele toride. Aceste preparate hidratează, sunt ușor de digerat și oferă un aport important de nutrienți. Cele mai multe provin din regiuni cu climă caldă, precum sudul Europei și Orientul Mijlociu, dar și din spațiul est-european. Este suficient să amintim de gazpacho, celebra supă rece din Andaluzia, de taratorul bulgăresc, de okroșka din Rusia și Ucraina sau de naengmyeon, preparatul răcoritor din Coreea.

Nici bucătăria românească nu duce lipsă de asemenea delicii estivale. În mod tradițional, ciorbele românești sunt servite calde, de regulă la prânz. Cu toate acestea, atunci când arșița făcea zilele greu de suportat, fie în bordei, fie în culă, românii apelau la preparate reci și acrișoare. Borșurile și zămurile acre se numărau printre cele mai apreciate mâncăruri ale verii.

Din păcate, multe dintre aceste rețete s-au pierdut sau au rămas cunoscute doar în anumite zone rurale. Redescoperirea lor ar merita însă tot efortul: sunt gustoase, hrănitoare, ieftin de preparat și ideale pentru zilele fierbinți.

Iată trei dintre cele mai cunoscute și savuroase ciorbe și borșuri reci din gastronomia românească.

Deliciul moldovenesc care te răcorește în zilele toride

La capitolul ciorbe reci, moldovenii sunt adevărați maeștri. Poate și datorită apropierii de spațiul est-european, unde astfel de preparate fac parte din tradiția culinară de secole. Una dintre cele mai inspirate rețete de vară este, fără îndoială, borșul moldovenesc cu fasole verde păstăi. Este o mâncare versatilă, care poate fi savurată atât caldă, într-o zi răcoroasă și ploioasă de început de vară, cât și rece, direct de la frigider, atunci când arșița lunii august pare să topească orice urmă de energie.

Borșul de păstăi este ușor de preparat, accesibil și surprinzător de gustos. Pentru această rețetă aveți nevoie de aproximativ jumătate de kilogram de fasole verde păstăi, o ceapă, un morcov, o rădăcină mică de pătrunjel sau păstârnac, jumătate de țelină și doi-trei cartofi tăiați cubulețe. Pentru un plus de savoare se adaugă două-trei roșii tăiate cuburi, borș de tărâțe, piper și mult leuștean verde. Dacă doriți să dregeți ciorba, mai sunt necesare un gălbenuș de ou și aproximativ 150 de grame de smântână grasă.

Prepararea este simplă. Mai întâi se curăță și se toacă toate legumele. Morcovul, țelina și rădăcina de pătrunjel pot fi date pe răzătoare sau tăiate foarte mărunt. Cartofii se taie cubulețe, iar păstăile se spală, se curăță de capete și se porționează după preferință.

Într-o oală încăpătoare se călesc ușor, în puțin ulei, toate legumele tocate. Nu trebuie prăjite, ci doar înăbușite până când se înmoaie și își eliberează aromele. Se adaugă apoi fasolea verde și se amestecă timp de două-trei minute. Se toarnă un litru și jumătate până la doi litri de apă și se lasă la fiert, la foc mediu. După aproximativ 20 de minute, când păstăile sunt pe jumătate fierte, se adaugă cartofii și roșiile.

Separat, borșul se dă într-un clocot și se toarnă în oală. Se mai lasă la fiert aproximativ zece minute, se potrivește de sare și se oprește focul. La final se adaugă leușteanul tocat mărunt.

Dacă doriți o ciorbă mai cremoasă, aceasta poate fi dreasă cu smântână și gălbenuș. Gălbenușul se amestecă bine cu smântâna, apoi compoziția se temperează treptat cu câteva polonice de ciorbă fierbinte. După omogenizare, se toarnă în oală și se amestecă ușor.

Rezultatul este o ciorbă aromată, acrită natural, bogată în vitamine și perfectă pentru zilele călduroase. După răcire, poate fi păstrată la frigider și servită rece.

Vitamine, savoare și multă răcoare

Rămânem în Moldova, dar ne îndreptăm atenția către o rețetă cu influențe ucrainene, adaptată gustului local și apreciată mai ales în sezonul cald. Este vorba despre borșul de sfeclă roșie, preparat fără afumătură, doar din legume proaspete și o zeamă acră, răcoritoare.

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Se pregătește rapid, prin călirea ușoară a rădăcinoaselor, urmată de adăugarea sfeclei roșii tăiate cubulețe sau date pe răzătoare. La final, preparatul se acrește cu borș de tărâțe și se aromatizează cu verdețuri.

Pentru această rețetă sunt necesare două sfecle roșii de mărime medie, patru cartofi, un morcov, o ceapă, jumătate de țelină mică și un păstârnac. Nu trebuie să lipsească borșul de tărâțe, de preferat preparat tradițional, leușteanul, sarea, piperul și o foaie de dafin.

Se prepară rapid și fără prea mult efort. Mai întâi pregătim legumele: curățăm cartofii, morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla. Sfecla și cartofii se taie cubulețe, ceapa se toacă mărunt, iar morcovul, țelina și păstârnacul se dau pe răzătoarea mare.

Într-o oală încăpătoare se încinge puțin ulei, apoi se călesc ușor, la foc mic, ceapa, morcovul, țelina și păstârnacul. După câteva minute se adaugă sfecla și cartofii, amestecându-se bine timp de două-trei minute. Se toarnă aproximativ doi litri și jumătate de apă, se adaugă foaia de dafin, se pune capacul și se lasă totul să fiarbă la foc domol timp de aproximativ 30 de minute.

Separat, borșul de tărâțe se dă în clocot timp de două-trei minute, după care se toarnă în oală. Se mai lasă să fiarbă încă trei minute, se potrivește de sare și se oprește focul. La final se adaugă pătrunjel sau leuștean tocat mărunt.

După ce se răcește, borșul poate fi păstrat la frigider și servit rece. Este o mâncare ușoară, revigorantă și ideală pentru zilele toride de vară.

O zamă răcoritoare de vară, născută în lumea ciobanilor

Moldovenii au o rețetă de vară aproape infailibilă. Se numește „năcreală” sau „sărbușcă” și este una dintre cele mai originale ciorbe din bucătăria tradițională românească. Specificul ei constă în faptul că zeama nu se obține prin fierberea legumelor în apă, ci cu ajutorul zerului rezultat din prepararea brânzei de vacă sau de oaie, al jintiței ori al chișleagului.

De altfel, zerul, lichidul bogat în nutrienți care rămâne după coagularea laptelui și separarea cașului în procesul de fabricare a brânzei, reprezintă ingredientul esențial al acestei ciorbe moldovenești răcoritoare și pline de savoare. În plus, este o sursă importantă de proteine de înaltă calitate, lactoză, vitamine, minerale și apă, fiind ideal pentru hidratare în zilele călduroase.

Sărbușca este, în esență, o rețetă pastorală, veche de secole, păstrată în comunitățile de ciobani din Moldova. Originile sale se pierd în timp și sunt strâns legate de tradițiile păstorești și de transhumanță. În forma sa cea mai veche, preparatul era mult mai simplu decât cel de astăzi, fiind făcut fără cartofi, orez sau alte ingrediente introduse mai târziu în alimentația locală.

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Pentru o sărbușcă adevărată, primul ingredient de care avem nevoie este un zer de bună calitate sau un chișleag bine prins. La acestea se adaugă cartofi, morcovi, ceapă și verdețuri proaspete, de preferat leuștean sau pătrunjel. Pentru un gust mai bogat, ciorba poate fi dreasă cu smântână și gălbenuș de ou. Dacă avem la îndemână mazăre ori fasole verde păstăi, cu atât mai bine.

Mai întâi se curăță legumele. Cartofii se taie cubulețe, ceapa se toacă mărunt, iar morcovii și celelalte rădăcinoase se dau pe răzătoare sau se mărunțesc fin. Se pun la fiert într-o cantitate redusă de apă, atât cât să acopere legumele și să permită fierberea lor. În unele variante ale rețetei se adaugă și o mână de orez.

După ce legumele s-au înmuiat, se toarnă zerul sau laptele prins, într-o cantitate egală cu cea a apei ori chiar mai mare, în funcție de gust. Pentru o consistență mai bogată, se poate adăuga și o mână de mălai presărată treptat, în ploaie, amestecând continuu. La final se potrivește de sare și se adaugă din belșug verdețuri proaspăt tocate.

Ciorba poate fi dreasă cu gălbenușuri amestecate cu smântână grasă. Pentru a evita coagularea, compoziția se temperează cu câteva polonice de ciorbă fierbinte, apoi se încorporează în oală. Sărbușca este deosebit de gustoasă servită rece, fiind una dintre cele mai răcoritoare mâncăruri ale verii.