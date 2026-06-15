Cum să-ți transformi bucătăria în restaurant chinezesc. Cele mai delicioase și faimose rețete de supe asiatice pe care le poți face ușor acasă

Mâncarea asiatică este una dintre cele mai bune și apreciate la nivel mondial. Mulți români iubesc mai ales supele asiatice, cu tăiței sau carne, dar nu îndrăznesc să le încerce acasă, de teama să nu fie prea complicate sau exclusiviste. Există însă rețete ușoare de supe asiatice super delicioase.

Mâncarea chinezească este una dintre cele mai populare și apreciate la nivel global, fiind renumită pentru diversitatea aromelor, tehnicile complexe de preparare și adaptabilitatea sa. În plus, are un echilibru nutrițional perfect, bazându-se pe o proporție ideală de legume, carne și carbohidrați, fiind adesea considerată o opțiune foarte sănătoasă. Nu mai vorbim de faptul că bucătăria chinezească este una dintre cele mai vechi și mai bogate moșteniri culinare din lume. Nu de puține ori, preparatele chinezești au reușit să impresioneze la diferite concursuri gastronomice la nivel mondial.

În cadrul gastronomiei chinezești, se disting în mod special supele. Sunt printre cele mai populare preparate chinezești la nivel global. În primul rând fiindcă sunt foarte aromate, foarte delicioase, dar și complexe. Acestea oferă o experiență culinară completă, combinând texturi bogate, proprietăți curative (datorită ingredientelor precum ghimbirul) și o preparare rapidă.

În România, după 1990, mâncarea asiatică a prins tot mai mult teren, atât prin apariția restaurantelor cu specific asiatic, cât și a ingredientelor și preparatelor specifice gastronomiei chinezești, japoneze sau thailandeze în marile magazine ori chiar în unități de alimentație publică specializate. De multe ori, însă, o masă în oraș se poate dovedi costisitoare pentru românii cu venituri medii, așa că mâncarea chinezească, mai ales delicioasele supe, rămâne la capitolul răsfățuri satisfăcute mai rar. Există însă câteva rețete de supe asiatice deosebit de gustoase care se pot prepara și acasă.

Deliciosul Dan Hua Tang sau supa chinezească cu „zdrențe” de ou

Una dintre cele mai ușor de făcut și, totodată, delicioase supe chinezești este Dan Hua Tang sau supa cu zdrențe de ou. Dan Hua Tang este o supă rapidă și reconfortantă, un preparat clasic din bucătăria chineză, făcută prin turnarea lentă a ouălor bătute într-un bulion de pui fierbinte și condimentat. Este gata în doar 10-15 minute.

Iată de ce aveți nevoie pentru un asemenea preparat. Pentru supă: patru căni de supă de pui sau de legume (o puteți face cu legume sau tacâmuri de pui și o depozitați pentru a o folosi când aveți nevoie), 2 linguri de amidon de porumb amestecat cu apă rece (ca agent de îngroșare), trei ouă mari, bătute ușor. Condimente necesare: jumătate de linguriță de ulei de susan (este cel mai scump ingredient, dar o sticluță vă ajunge pentru multe preparate), jumătate de linguriță de sare, un vârf de cuțit de piper alb și sos de soia. Pregătiți și o ceapă verde tocată mărunt, pentru decorul de final.

Și ne apucăm de treabă. Întâi punem supa de pui la fiert într-o oală medie. Adăugăm sarea, piperul alb, sosul de soia și uleiul de susan. Ulterior, turnăm amestecul de amidon în supă, amestecând ușor. Se lasă la fiert cam un minut, la foc mic, până se îngroașă. Apoi turnăm încet ouăle bătute în supă, într-un fir subțire, în timp ce amestecăm ușor. Luăm oala de pe foc și ornăm cu ceapa verde. Și asta-i tot.

O mâncare delicioasă, veche de aproape 2000 de ani

Suan La Tang sau supa iute-acrișoară este un simbol al gastronomiei chinezești. Este efectiv un preparat culinar antic, ale cărui origini se întind pe aproape 2.000 de ani, până în timpul dinastiilor Han și Song. Inițial, a fost concepută ca un remediu popular pentru a combate oboseala din timpul verii și pentru a încălzi corpul în sezonul rece. Spre deosebire de variantele moderne, iuțeala sa provine în mod tradițional din piperul alb, nu din ardei iute.

Era o mâncare țărănească simplă și ieftină, consumată de oamenii de rând care aveau nevoie de hrană hrănitoare, dar accesibilă. Piperul alb stimula circulația sângelui, oțetul ajuta digestia, iar ciupercile „urechi de lemn” și tofu contribuiau la susținerea imunității. Pe măsură ce supa a devenit populară, nobilii au adoptat rețeta și au rafinat-o, adăugând ingrediente mai luxoase precum înotătoare de pește, castravete de mare sau șuncă de calitate superioară.

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Rețeta pe care urmează să o prezentăm este însă varianta țărănească, originală. Pentru a o prepara aveți nevoie de: supă de pui sau de legume (pe post de bază), ciuperci (de preferat urechi de lemn – se găsesc la supermarketuri), o cană de tofu tăiat cuburi, carne de pui fiartă și mărunțită (opțional). Pentru „acreală” și „iuțeală” aveți nevoie de următorul amestec: o pătrime de cană de oțet alb, 2 linguri de sos de soia, o linguriță de sos chili sau ulei de chili, o linguriță de piper alb măcinat. Ca și condimente vă trebuie: o linguriță de ghimbir proaspăt ras și un cățel de usturoi tocat. Mai aveți nevoie și de agentul de îngroșare, adică de amidonul amestecat cu apă, ca la rețeta precedentă. Nu uitați de două ouă mari, bătute bine, o linguriță de ulei de susan și ceapa verde pentru decor.

Să trecem la gătit. Într-o oală mare, combinăm supa de bază cu ghimbirul, sosul chili, sosul de soia, uleiul de susan și piperul alb. Încălzim la foc mediu-mare până când ajunge la un clocot ușor. Apoi adăugăm ciupercile feliate și tofu. Lăsăm supa să fiarbă ușor 3–5 minute, până când ciupercile se înmoaie. Trecem la îngroșarea supei. Amestecăm bine soluția de amidon de porumb înainte de folosire. În timp ce amestecăm ușor supa într-o mișcare circulară (formând un vârtej), turnăm încet amestecul de amidon. Lăsăm să fiarbă ușor aproximativ 1 minut, până se îngroașă. Oprim focul sau îl reducem la minimum și adăugăm ouăle bătute. Tehnica este următoarea: amestecăm încet într-o singură direcție și turnăm ouăle bătute în fir subțire, continuu, în vârtej, pentru a forma acele „panglici” fine de ou. La urmă adăugăm oțetul (gustăm și potrivim) și ceapa verde tăiată.

Artă japoneză într-o singură farfurie

Părăsind gastronomic China, traversăm Marea Chinei de Est și ajungem în Japonia. Acolo dăm peste alte bunătăți ale gastronomiei asiatice. Și, evident, peste faimoasele supe japoneze. În primul rând vorbim despre supa udon cu vită, o delicatesă pe care o puteți face acasă, lejer. În Japonia poartă numele de Niku Udon și este un preparat reconfortant foarte apreciat. Se face cu tăiței groși și elastici din grâu, serviți într-un bulion dashi aromat, condimentat cu sos de soia, cu felii fragede de carne de vită gătită într-un sos dulce-sărat.

Pastele udon de care pomeneam nu trebuie să vă descurajeze. Le găsiți în multe supermarketuri din țară. Cât despre sos, îl faceți singuri destul de ușor. Dar haideți să vedem cât de vechi este acest preparat. Originile sale se pierd în secolul al VIII-lea. După ce carnea de vită a fost acceptată și integrată în alimentația japoneză, bucătarii și gospodinele au început să o combine cu tăițeii udon tradiționali și cu bulionul dashi. Această combinație s-a bucurat rapid de un succes enorm și a devenit un preparat de bază în gospodăriile japoneze.

Ulterior, odată cu adoptarea budismului în Japonia, timp de peste o mie de ani, consumul cărnii animalelor cu patru picioare a fost în mare măsură descurajat sau interzis. Abia odată cu Era Meiji, adică de la finele secolului al XIX-lea și odată cu deschiderea granițelor și a mentalităților, supele udon cu vită au revenit la locul de cinste.

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Astăzi, Niku Udon este considerat unul dintre cele mai populare feluri de mâncare japoneze pentru zilele răcoroase, apreciat pentru echilibrul dintre zeamă, tăițeii consistenți și carnea fragedă de vită.

Să lăsăm însă istoria deoparte și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. În primul rând, carne de vită tăiată fâșii (o carne fragedă de vițel). Apoi sos de soia, tăiței udon, o ceapă mică tăiată mărunt, usturoi tăiat feliuțe, ceapă verde tăiată mărunt, ghimbir și ciuperci.

Haideți să trecem la pregătirea supei udon cu vită. Prima dată fierbem tăițeii udon conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi îi scurgem și îi punem deoparte. Rumenim carnea de vită într-o oală sau tigaie mare, până capătă culoare și aromă. O scoatem temporar din vas.

În aceeași oală, călim usturoiul, ghimbirul și ciupercile timp de câteva minute, până devin fragede și parfumate. Adăugăm baza de supă, sosul de soia și uleiul de susan. Puteți adăuga și mirin (un vin de orez dulce, cu un conținut scăzut de alcool), dacă găsiți în magazinele mai mari. Amestecăm bine și lăsăm să fiarbă la foc mic câteva minute. Adăugăm înapoi în oală tăițeii udon și carnea de vită, apoi încălzim totul încă 1–2 minute. La urmă, în farfurii, în supă se pun ceapă verde feliată, jumătăți de ou fiert și semințe de susan. Atenție, carnea de vită trebuie să fie foarte fragedă sau ținută la bait.