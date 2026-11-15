 „Mă face practic nebună”. Reacţii vehemente după ce Rogobete a contrazis o jurnalistă bolnavă de cancer care reclamă lipsa unui medicament | adevarul.ro
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„Mă face practic nebună”. Reacţii vehemente după ce Rogobete a contrazis o jurnalistă bolnavă de cancer care reclamă lipsa unui medicament

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Val de nemulţumire în mediul online după schimbul de replici dintre ministrul Sănătăţii şi o jurnalistă care urmează un tratament oncologic. Farmaciştii şi oamenii care spun că s-au lovit de aceeaşi problemă au contestat explicaţiile oficiale.

mai mulţi farmacişti au confirmat lipsa medicamentului din stocuri.
mai mulţi farmacişti au confirmat lipsa medicamentului din stocuri. Foto: arhivă

Totul a pornit de la o postare publicată duminică, 15 noiembrie, de jurnalista Liliana Ruse, de la Digi24. Într-o postare pe Facebook, aceasta a scris că Lyrica, medicamentul care o ajută să suporte amorţelile de la mâini şi picioare provocate de chimioterapie, a dispărut de pe piaţă şi a semnalat că nici variantele generice nu sunt disponibile.

„A dispărut de piață un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie. Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal", a scris jurnalista.

„Informația este neadevărată”

La scurt timp, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a răspuns, tot printr-o postare pe Facebook, în care nu a nominalizat-o pe jurnalistă, dar a susţinut că informaţia privind dispariţia medicamentului de pe piaţa din România este neadevărată.

El a prezentat datele raportate la 13 noiembrie, potrivit cărora în stocurile distribuitorilor se aflau 922.627 de unităţi de medicamente care conţin pregabalină, iar în farmaciile comunitare alte 1.429.818. În total, 2.352.445 de unităţi, dintre care 645.834 de cutii de Lyrica în concentraţiile de 75 mg, 150 mg şi 300 mg.

Ministrul a recunoscut că pot exista situaţii în care un medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie, dar a susţinut că acest lucru nu înseamnă că produsul a dispărut de pe piaţa naţională şi a făcut apel la comunicarea responsabilă a informaţiilor despre disponibilitatea tratamentelor.

„Mă face, practic, nebună”

Replica Lilianei Ruse a fost una dură. Jurnalista a spus că ministrul o face practic nebună şi s-a oferit să îi dea bani pentru a-i cumpăra o cutie din Bucureşti:

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”.

Farmaciştii confirmă lipsa medicamentului

Între timp, la postarea ministrului Sănătăţii a început să curgă un val de nemulţumire. Printre cei care au comentat au fost inclusiv farmacişti, care confirmă că sistemul se confruntă cu o lipsă majoră a acestei substanţe, dar şi a altora.

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„Sunt farmacist și vă spun că niciun depozit nu ne livrează Lyrica! Spun că nu au pe stoc! Nicio farmacie din jurul meu nu are, nu numai noi, din păcate! Și lista este lungă: vaccinurile gripale, Forxiga, Eliquis, Jardiance etc...”, scrie cineva.

„Să ne spuneți și nouă: unde în țară să trimitem pacienți cu rețetele, ca să își ridice tratamentul cu Lyrica sau Pregabalin?”,

„Unde sunt aceste «unități»? Că la noi în farmacie, nu sunt”, confirmă mai mulţi farmacişti lipsa medicamentului.

„Să numiți aici o farmacie de unde se poate cumpăra, cu adresă cu tot”

Sunt şi persoane îi recomandă lui Alexandru Rogobete să nu se bazeze pe rapoartele primite şi să procedeze în acelaşi fel ca atunci când a verificat personal disponibilitatea spitalelor de a face programări pentru consultaţii, în timp ce alţii îl acuză că nu cunoaşte sau ignoră realitatea.

*„Ce ar fi să priviți dincolo de statistici și rapoarte, domnule Rogobete? Rapoartele vă arată ce intra în țara, dar vi se spune cât pleacă la export paralel? Nu vi se pare suspect ca medicamentele deficitare se găsesc în farmaciile care au depozite mari în spate? Intrați în câteva farmacii, eventual independente, sau sunați și vedeți care este realitatea. Discutați cu farmaciștii care sunt cei mai în măsură să vă spună care este realitatea.”

*„Domnule Rogobete, nu mai luați de bune informațiile date de subordonați. Mai încercați o dată cu strategia lui Cuza Vodă; „deghizați-vă” în om obișnuit și luați-o la pas prin farmacii. Pe lângă Minister aveți deja multe farmacii. Nici alea din centru, de lângă dvs., nu au. Ia încercați și cu ChatGPT sau Claude: dați-le să vă caute pe unde se găsește. Eu am găsit medicamentul invocat la Ruse, în Bulgaria. E drept, nu e în București. Am încercat și la Ploiești, dar fără rezultat. E aproape totuși Ruse, Bulgaria. Mai suntem și în Schengen. Slavă Domnului că nu mai stăm la vamă.”

* „Este incredibil! Să numiți aici o farmacie de unde se poate cumpăra, cu adresă cu tot, și după să veniți public cu stocurile de pe hârtie!”

* „Domnule Rogobete, ați afișat lista cu stocurile, dar unde poate găsi doamna Ruse, în deal la cuca măcăii? Răspundeți dac găsește femeia în București!

Un bolnav de cancer ce ar trebui să facă: să și ia ghiozdanul în spate și să caute prin toată țara, eventual să meargă la pas, să nu sară vreo farmacie. Halal ministru!”

*„Toate farmaciile spun același lucru, nu îl avem și nu există nici în depozite!”

* „Ne-ați comunicat exact NIMIC! Soluții, măsuri....nu explicații.”

„Vă invit să mergeți să căutați dumneavoastră acest medicament în farmacii,să vedem dacă îl și găsiți fizic,nu doar pe hârtii. Dau o bere dacă il găsiți la una din primele 10 farmacii”, sunt doar câteva dintre comentariile care continuă să curgă la postarea făcută de ministrul Sănătăţii.

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