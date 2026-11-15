Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Craiova. Cât plătesc vizitatorii pentru preparatele tradiționale

Târgul de Crăciun din Craiova a atras mii de vizitatori, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminițe din centrul orașului. Deși decorurile festive și atmosfera de sărbătoare au fost apreciate, prețurile preparatelor culinare și ale băuturilor i-au surprins pe unii dintre cei prezenți.

Târgul de Crăciun din Craiova a atras deja mii de vizitatori Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

Moș Crăciun a parcurs aproape 4.000 de kilometri pentru a da startul sărbătorii în Craiova, unde centrul orașului s-a transformat într-un veritabil Tărâm al Elfilor. Bradul impunător, mai mare decât cel de anul trecut, și instalațiile luminoase au atras atât localnici, cât și turiști străini.

Printre vizitatorii care au apreciat atmosfera s-a numărat și influencerul Balkan Dad, care a transmis: „Simt spiritul Crăciunului în România. Îmi place mult”.

Dacă decorurile și atmosfera au fost pe placul vizitatorilor, prețurile de la căsuțele cu mâncare au stârnit și nemulțumiri. Un hotdog poate ajunge la 65 de lei, tarif considerat prea mare de unii dintre cei care au trecut prin târg.

„Un pic cam mari pentru ce-ți oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a declarat un vizitator, potrivit Observator.

1/17 transport Targ Crăciun Craiova 02 Facebook Olguţa Vasilescu jpg Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

Oferta gastronomică este variată și cuprinde atât preparate tradiționale românești, cât și gustări de sezon. Vizitatorii pot găsi mititei, frigărui, cârnați proaspeți, tocăniță, sărmăluțe, afumături, slănină, jumări și șorici.

Potrivit comerciantului Larisa Oprea, carnea se vinde cu 16 lei pentru 100 de grame. Cartofii și murăturile costă câte 8 lei, în timp ce o porție de ciupercuțe ajunge la 10 lei.

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