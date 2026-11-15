 Vladimir Putin ar fi ridicat interdicția privind uciderea lui Volodimir Zelenski | adevarul.ro
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Vladimir Putin ar fi ridicat interdicția privind uciderea lui Volodimir Zelenski

Război în Ucraina
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Liderul de la Kremlin ar fi ridicat o interdicție informală privind eliminarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Ucraina continuă să atace centrale electrice și alte obiective-cheie din Rusia, potrivit unor informații neconfirmate oficial.

Zelenski, țata lui Putin
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Foto: AFP

Peste 500 de drone au vizat în cursul nopții instalații petroliere, un pod strategic și un complex petrochimic, în atacuri coordonate. Loviturile au provocat incendii de mari proporții la centrale electrice din regiunile Rostov și Tatarstan, după două săptămâni de atacuri care au afectat grav infrastructura energetică rusă.

Decizia, adoptată la o reuniune a securității

Decizia a venit după ce șefii structurilor de securitate din Rusia, partizani ai liniei dure, l-ar fi convins pe Putin, în cadrul unei reuniuni importante, să renunțe la o interdicție neoficială privind uciderea lui Zelenski.

Bombardamentele repetate ale Ucrainei asupra principalului hub rusesc de export de petrol de la Marea Baltică au provocat pagube serioase economiei Rusiei. Recentul atac asupra portului Ust-Luga, situat în apropiere de Sankt Petersburg, ar fi fost factorul declanșator al deciziei și a fost perceput drept o umilință pentru Putin.

Sankt Petersburg este orașul natal al liderului rus și a fost vizat de mai multe ori de la începutul conflictului, pe măsură ce Ucraina își extinde loviturile cu drone la mare distanță. Portul Ust-Luga este esențial pentru finanțarea războiului, deoarece oferă o rută majoră de export prin care Moscova ocolește sancțiunile internaționale și trimite petrol către Asia.

Potrivit acelorași informații, susținătorii liniei dure de la Kremlin au cerut ca Putin să dea „permisiunea de a-l elimina” pe Zelenski, precum și pe comandanți și oficiali ucraineni importanți. Un eventual asasinat reușit ar putea provoca o criză globală și ar crește riscul unei escaladări majore, notează The Sun.

Cererile ar fi fost formulate la o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de Putin, unde oficialii ar fi susținut că „strategia apărării pasive este inutilă”. Ei ar fi propus lovituri de precizie asupra buncărelor și coloanelor oficiale ale liderilor de la Kiev, cu ajutorul unor arme hipersonice grele.

Publicația propagandistică pro-Kremlin Bloknot a scris: „Fie serviciile de securitate primesc undă verde, fie vom continua să plătim cu viețile cetățenilor noștri și cu fabricile noastre în flăcări”.

Ce au lovit dronele ucrainene

Ucraina a atacat două centrale electrice din Taganrog, oraș din regiunea Rostov cu importanță militară și industrială, provocând incendii și întreruperea alimentării. Inginerul-șef al uneia dintre centrale a murit, iar alte patru persoane au fost rănite.

Dronele au distrus și podul de la Melentievski, important pentru aprovizionarea militară a armatei ruse în sudul Ucrainei. Totodată, au fost lovite o uzină petrochimică din Tatarstan, una dintre cele mai mari de acest tip din Rusia, care are 15.000 de angajați și este furnizor important pentru armată. Uzina produce combustibil solid pentru rachete, motoare de rachetă și încărcături explozive pentru rachetele rusești. Fum dens a fost văzut ieșind din instalație în orele de după atac.

Ucraina a vizat și zona ocupată Lugansk, parte a regiunii Donbas, pe care Putin o consideră un obiectiv central al războiului.

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