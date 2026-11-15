 Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani” | adevarul.ro
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Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani”

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O întâmplare relatată de Lucian Mîndruță, la un eveniment de caritate a stârnit numeroase reacții pe Facebook, după ce jurnalistul a semnalat o premieră tulburătoare: pentru prima oară în 27 de ani, invitații prezenți au refuzat să ridice paharul în cinstea președintelui României. 

Lucian Mîndruță a povestit ce s-a întâmplat la balul caritabil la care a participat.
Lucian Mîndruță a povestit ce s-a întâmplat la balul caritabil la care a participat. Foto: arhivă

Fostul prezentator de televiziune a relatat duminică, 15 noiembrie, pe Facebook, un moment de la Balul Caledonian, o gală caritabilă organizată în stil britanic sâmbătă seară de Fundația Light into Europe. Lucian Mîndruță spune că, după tradiționalul toast în cinstea Regelui, invitații români au fost îndemnați să ridice paharele și pentru președintele României. Însă, spre deosebire de anii precedenți, invitații au rămas în tăcere.

„Ieri seară am fost la un eveniment de caritate. Unul britanic, dar la care aproape toți invitații erau români.

La un moment dat, conform tradiției lor, cineva s-a ridicat în picioare și a propus să toastăm pentru Rege.

Toată lumea a ridicat paharele:

-To the King! a zis maestrul de ceremonii.

-The King! a răspuns sala.

Apoi, firește, în oglindă:

-To the president of Romania...!

Oamenii au rămas cu paharele în mână, în tăcere.

Vin de 27 de ani la evenimentul ăsta. Am ridicat paharele și-am zis «To the president of Romania» pentru Emil Constantinescu, Iliescu, Băsescu, Iohannis și Nicușor Dan - chiar anul trecut.

Anul ăsta e primul în care oamenii din sală tac. În 27 de ani!

Înțelegeți ce vreți de aici”, a scris Lucian Mîndruță duminică, 15 noiembrie, pe Facebook.

Evenimentul la care face referire jurnalistul este Balul Caledonian, o gală caritabilă cu tematică scoțiană, organizată de Fundația Light into Europe. Programul îmbină tradițiile scoțiene cu o seară de gală, cu dansuri tradiționale, muzică live, preparate specifice, inclusiv haggis, și whisky. Fondurile strânse susțin programele fundației dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz, inclusiv pregătirea câinilor-ghid.

În mod tradițional, balul reunește reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor internaționale, ai mediului de afaceri și ai comunității britanice din România. Printre participanții obișnuiți se numără diplomați, oameni de afaceri și persoane implicate în proiectele fundației.

Lucian Mîndruță nu a oferit însă detalii despre identitatea invitaților de la ediția din acest an. 

Reacții după postarea lui Lucian Mîndruță

Postarea a strâns rapid zeci de comentarii, iar internauții au interpretat diferit tăcerea invitaților.

Un segment important al comentatorilor a catalogat reacția celor prezenți drept o lipsă crasă de respect față de instituția fundamentală a statului, indiferent de simpatiile politice de moment. Alții au punctat însă că o astfel de tăcere reflectă o distanță uriașă între clasa politică și cetățeni. Un utilizator a sintetizat această prăpastie:

„Mie mi se pare că episodul ăsta spune mai multe despre pierderea respectului pentru instituția prezidențială decât despre Nicușor. Am ajuns să considerăm normal disprețul față de funcția prezidențială.”

Un alt comentator a vrut să afle câți dintre participanți aveau legătură cu Ambasada Marii Britanii și cu Biserica: „Am o singură întrebare: câţi invitați aveau legătură cu ambasada și Biserica?”

Un internaut a observat că episodul ar putea indica o pierdere a respectului față de instituția prezidențială, nu doar o nemulțumire față de Nicușor Dan, în timp ce alții și-au manifestat surprinderea că invitații au putut ridica paharul în cinstea lui Ion Iliescu.

„Cum dracu' sa îl fi salutat pe Ilici, dar pe ND nu?”

 „Hai, Lucian Mîndruță, că și datorită ție a ajuns Nicușor Dan președinte!! Nu aveam opțiune pentru România, însă se pare că ne-am înșelat în privința lui amândoi! Asta nu înseamnă că era mai bun Simion, dar cel puțin îmi luam un șpiț în fund și plecam din țară din nou (asta am zis eu: dacă iese Simion, plec iar în lume, că am mai fost plecat vreo 20 de ani). Așa am rămas cu Nicușor Dan și n-am plecat nicăieri. Se pare că șpițul în fund tot l-am luat...”

„Nu știau cine e The President. Noi avem doar The System's Boss.”

 „Bag de seama că adeptii rămași fideli președintelui ales de cei multi, dar scârbiți acum, sunt la fel de fanatici precum cei ai președintelui «ales»! 

„E normal sa fie aşa, oamenii erau debusolaţi pentru că nu știau pe cine să salute: pe ND sau pe președintele ales care câștigă acum mandat după mandat, de 30 de zile ce e drept, dar tot mandat e...”, a glumit cineva.

Un utilizator a oferit și o posibilă explicație pentru momentul relatat:

„A fost un toast pentru că ieri a fost ziua de naștere a regelui. Cine a băgat și președintele nostru în ecuație a greșit! Nu se face…”.

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