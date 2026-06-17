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Supele de pește care au cucerit lumea. Rețete celebre pe care le poți prepara acasă

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Supele și ciorbele de pește sunt preparate hrănitoare și apreciate în întreaga lume. Se regăsesc în aproape toate culturile și pe toate continentele. Unele au devenit adevărate simboluri gastronomice, deși se prepară surprinzător de simplu.

Ciorba de peste franțuzeasca
Bouilbasse FOTO allrecipes.com

Supa de pește a însoțit alimentația umană încă din cele mai vechi timpuri, pescuitul fiind una dintre primele ocupații ale omului. De la zămurile simple pregătite de pescari din captura zilei și ingredientele aflate la îndemână, aceste preparate au evoluat în specialități reprezentative pentru numeroase culturi, adaptate tradițiilor și produselor locale. De la supele condimentate din Asia de Sud-Est până la chowder-ele cremoase din America de Nord, fiecare regiune și-a pus amprenta asupra rețetelor pe bază de pește.

Pe lângă gust, aceste preparate au și o valoare nutritivă ridicată. O ciorbǎ/supǎ de pește oferă proteine de calitate, acizi grași Omega-3, vitamine și minerale ușor de asimilat. Atunci când este preparată din pește întreg, inclusiv din cap și oase, zeama extrage colagen, iod și alți compuși benefici pentru organism. Este ușor de digerat și poate contribui la sănătatea sistemului digestiv, cardiovascular și nervos.

Există mii de rețete de ciorbă de pește în lume, însă câteva au depășit granițele regiunilor de origine și au câștigat faimă internațională datorită gustului și tradiției pe care le reprezintă.

Bouillabaisse, simbolul gastronomiei din Marsilia

Fără îndoială, una dintre cele mai cunoscute supe de pește din lume este Bouillabaisse, o specialitate tradițională din Provence, originară din orașul-port Marsilia. La început, era masa modestă a pescarilor, preparată din pești care nu puteau fi valorificați la piață, fierți împreună cu apă de mare și plante aromatice.

Denumirea provine din cuvintele provensale bolhir („a fierbe”) și abaissar („a reduce focul”). Originile sale sunt asociate cu Grecia Antică. Se spune că fondatorii greci ai vechiului Massalia, actualul Marsilia, au adus în regiune o supă simplă de pește numită kakavia, considerată precursorul Bouillabaisse-ului modern.

Preparatul a rămas multă vreme specific comunităților de pescari. În secolul al XIX-lea a început să apară în restaurantele din Paris și a fost menționat inclusiv de Alexandre Dumas în „Le Grand Dictionnaire de la Cuisine”. Pentru a proteja rețeta autentică, un grup de restauratori din Marsilia a redactat, în 1980, o cartă care stabilește ingredientele și metoda tradițională de preparare.

Ingrediente

  • 1 praz
  • 5 roșii
  • 1 lingură pastă de tomate
  • 500 g cartofi, tăiați cuburi
  • șofran
  • 3 foi de dafin
  • semințe de fenicul
  • 3 fâșii de coajă de portocală
  • 500 g pește proaspăt
  • 200 g creveți
  • 500 g midii
  • 125 ml vin alb sec
  • puțin lichior aperitiv
  • pesmet
  • suc de lămâie
  • ardei roșu
  • ulei de măsline
  • usturoi
  • sare și piper
  • pătrunjel proaspăt
Ciorba conține pește și midii
Bouilbasse este o rețetă delicioasă FOTO greatbritshchefs.com

Mod de preparare

Într-un mojar sau robot de bucătărie, mixați ardeiul roșu, usturoiul, pesmetul, pătrunjelul, sucul de lămâie și piperul. Turnați treptat uleiul de măsline până obțineți un sos cu consistență apropiată de cea a maionezei. Puneți-l deoparte.

Într-o oală mare încălziți puțin ulei de măsline și căliți ceapa, prazul și feniculul până se înmoaie. Adăugați usturoiul, pasta de tomate, roșiile și șofranul. Încorporați coaja de portocală, foile de dafin, vinul și lichiorul. După evaporarea alcoolului, turnați supa de pește și puțină apă. Fierbeți la foc mic timp de 30-45 de minute.

Îndepărtați ierburile și coaja de portocală, pasați lichidul și strecurați-l pentru a obține un bulion fin. Aduceți din nou la fierbere și adăugați peștele, midiile și, la final, creveții. Fierbeți încă 5-7 minute.

Serviți preparatul alături de pâine prăjită frecată cu usturoi și unsă cu sosul pregătit anterio

Supa cremoasă de pește cu usturoi și lămâie

Pe litoralul mediteranean circulă numeroase variante ale unei supe cremoase de pește cu usturoi și lămâie. Rețeta este întâlnită în Italia, Grecia și alte regiuni de coastă, fiind apreciată pentru gustul proaspăt și textura catifelată.

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Ingrediente

  • 500 g file de pește alb
  • 1 ceapă galbenă
  • 4 căței de usturoi
  • 1 morcov mic
  • 1 l supă de legume
  • 125 ml smântână pentru gătit
  • sucul și coaja unei lămâi
  • ulei de măsline
  • unt
  • sare și piper
  • boia
  • pătrunjel tocat
O supă cremoasă cu pește și lămâie
Supa cremoasă de pește FOTO easymediterraneanrecipes.blog

Mod de preparare

Încălziți uleiul și untul într-o oală. Adăugați ceapa și morcovul și gătiți aproximativ cinci minute. Încorporați usturoiul și boiaua, apoi turnați supa de legume.

După ce începe să fiarbă, reduceți focul și lăsați preparatul să clocotească ușor timp de zece minute. Adăugați bucățile de pește și gătiți încă 4-5 minute.

Luați vasul de pe foc și încorporați smântâna, sucul și coaja de lămâie. Potriviți gustul cu sare și piper, apoi presărați pătrunjel proaspăt.

Cioppino, specialitatea italo-americană din San Francisco

La granița dintre supă și tocană se află și Cioppino, unul dintre preparatele-emblemă ale orașului San Francisco. Deși este asociat cu California, rețeta își are rădăcinile în comunitatea de pescari genovezi stabiliți pe coasta de vest a Statelor Unite.

Legenda spune că pescarii care se întorceau cu capturi modeste cereau vecinilor să contribuie cu puțin pește, scoici sau crab. Expresia englezească „chip in”, pronunțată cu accent italian, ar fi stat la originea denumirii preparatului.

În timp, rețeta s-a îmbogățit cu roșii și vin alb, ingrediente care definesc și astăzi gustul specific al Cioppino.

o reteta italo-americana
Cioppino FOTO wikipedia

Ingrediente

  • 500 g pește alb cu carne fermă
  • 500 g scoici
  • 500 g midii
  • 500 g creveți
  • 1 crab

Pentru baza aromată:

  • 3 linguri ulei de măsline
  • 1 ceapă galbenă
  • 1 bulb de fenicul
  • 5 căței de usturoi
  • 125 ml vin alb sec

Pentru supă:

  • 1 conservă de roșii cuburi
  • 1 l supă de pește
  • 1 frunză de dafin
  • fulgi de ardei iute
  • oregano uscat
  • busuioc proaspăt
  • pătrunjel
  • pâine cu coajă crocantă

Mod de preparare

Într-o oală mare căliți ceapa și feniculul timp de 6-8 minute. Adăugați usturoiul și fulgii de ardei iute și mai gătiți două minute.

Turnați vinul, apoi adăugați roșiile, supa de pește, dafinul, oregano și busuiocul. Fierbeți la foc mic aproximativ 30 de minute.

Îndepărtați frunza de dafin și adăugați peștele și scoicile. După 4-5 minute, încorporați creveții, midiile și crabul fiert în prealabil. Mai lăsați preparatul pe foc încă 4-5 minute, până când fructele de mare sunt gătite.

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Presărați pătrunjel proaspăt și serviți cu pâine crocantă. Aruncați toate midiile și scoicile care nu s-au deschis în timpul preparării. 

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