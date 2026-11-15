Mihai Gâdea şi Dragoş Pătraru şi-au transmis câteva „complimente” de la distanţă. După un comentariu nu foarte măgulitor la adresa sa al realizatorului Antena 3, jurnalistul de la „Starea naţiei” i-a dat replica în acelaşi ton.

Dragoş Pătraru îi ironizează pe Mihai Gâdea Foto: captură video

Totul a pornit de la ediţia emisiunii lui Mihai Gâdea care l-a avut invitat pe Sorin Grindeanu. Realizatorul Antena 3 l-a întrebat pe liderul PSD cum răspunde la replica „Guvernează, Sorine”, pe care fostul premier Ilie Bolojan a rostit-o într-o emisiune a lui Dragoş Pătraru.

În acest context, Mihai Gâdea a făcut o remarcă insinuantă la adresa realizatorului emisiunii „Starea naţiei”, afirmând „nu vreau să-l jignesc, săracu’”.

Dragoş Pătraru a realizat, la rândul său, un material video pe care l-a publicat pe reţelele sociale, în care îi ironizează pe „cel mai incisiv jurnalist de pe planetă”.

„Un adevărat domn, aşa cum ne-a obişnui domnul Gâdea. Nu se coboară la nivelul unui maimuţui care... Cum a zis? «Nu vreau să-l jignesc, săracu’... Nici să fie jignit de mine nu merită». Acum, fiecare îşi face meseria cum crede şi sigur că are nevoie de o poveste pe care să şi-o spună în fiecare seară, când e greu. Când pui capul pe pernă şi vin întrebările alea grele, nasoale: Mă, sunt eu un om bun? Am făcut lucruri bune astăzi? Am încercat să fiu mai bun? Am minţit, oare? Nu ştiu, l-am pupuat astăzi în fund pe preşedintele PSD, punându-mi şi un trandafir în piept? Aş fi putut oare să fac o treabă mai bună? De astea... Ştiţi... Nu? Sau unii nu?

Eeee. Ce-a zis Gindeanu? Că asta ne interesează...”, spune Pătraru în materialul video în care apar comentariul şi întrebarea lui Mihai Gâdea, dar şi răspunsul liderului PSD.

Dragoș Pătraru nu este, însă, singurul care intră în vizorul lui Mihai Gâdea. În septembrie 2026, USR a anunțat că nu va mai trimite reprezentanți la „Sinteza Zilei”, după ce Radu Mihaiu a părăsit platoul în urma unui schimb de replici cu Mihai Gâdea, în ediția din seara precedentă. Partidul l-a acuzat pe moderator de propagandă în favoarea PSD și a anunțat că va sesiza CNA.