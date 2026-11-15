 Un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, interceptat în Marea Mediterană. UE anunță noi sancțiuni | adevarul.ro
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Un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, interceptat în Marea Mediterană. UE anunță noi sancțiuni

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Forțele navale ale Uniunii Europene au interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei. Verificările efectuate la bordul navei au confirmat că aceasta naviga sub pavilion fals, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, interceptat în Marea Mediterană
UE a interceptat un petrolier suspectat că aparține flotei fantomă a Rusiei Foto: X / Kaja Kallas

Operațiunea a avut loc pe 13 noiembrie și a fost desfășurată de forțele misiunii europene EUNAVFOR MED IRINI, care au urcat la bordul petrolierului MV MIDAG.

Potrivit oficialului european, intervenția s-a desfășurat în baza articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

„Verificarea la bord, efectuată în baza articolului 110 din Convenția ONU asupra dreptului mării, a confirmat că MV MIDAG naviga sub pavilion fals”, a transmis Kaja Kallas.

Noi sancțiuni europene împotriva rețelelor care susțin flota fantomă

Șefa diplomației europene a precizat că Uniunea Europeană va continua să acționeze împotriva flotei fantomă a Rusiei, atât prin operațiuni pe mare, cât și prin mijloace diplomatice.

Totodată, oficialul a anunțat că miniștrii de Externe ai statelor membre UE urmează să aprobe luni noi includeri pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei.

Măsurile vor viza bănci, cumpărători și companii care sprijină activitatea flotei fantomă, rețeaua de nave utilizată de Rusia pentru transportul petrolului.

Ambasadorii statelor membre UE au convenit preliminar, pe 11 noiembrie, asupra includerii a 145 de persoane și entități pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei. Printre acestea se numără bănci, companii rusești și firme implicate în sprijinirea flotei fantomă, dar și persoane și entități suspectate de implicare în activități de război hibrid și atacuri cibernetice.

Operațiune similară în Mediterană

În august 2026, o altă misiune navală a Uniunii Europene, condusă de Italia, a interceptat în Marea Mediterană petrolierul Toa Payoh, aflat pe lista sancțiunilor europene. Nava naviga sub pavilionul Camerunului și se deplasa din Benin către Istanbul.

Căpitanul petrolierului a refuzat inițial să coopereze cu echipele de control, astfel că militarii italieni au urcat la bord coborând dintr-un elicopter lansat de pe fregata Thaon di Revel, nava amiral a operațiunii EUNAVFOR MED IRINI.

Inspecția, realizată cu sprijinul unei nave militare grecești și al unui avion polonez de patrulare maritimă, a durat aproximativ două ore și s-a încheiat fără incidente. Autoritățile italiene nu au precizat dacă nava a fost reținută în urma controlului.

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