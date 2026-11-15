Amenințare fără precedent de la Kremlin. Putin vrea ca Marea Britanie să renunțe la protecția nucleară a Europei

Liderul rus cere Londrei să renunțe la extinderea protecției nucleare asupra aliaților săi, ca parte a condițiilor impuse de Moscova pentru încheierea războiului din Ucraina. Propunerile Kremlinului prevăd, de asemenea, retragerea NATO din Europa de Est și din statele baltice, precum și oprirea livrărilor de armament occidental către Kiev.

Submarin nuclear britanic Foto: Arhiva

Vladimir Putin a cerut Marii Britanii să nu mai folosească arsenalul nuclear pentru a-și proteja aliații, dacă dorește încheierea războiului din Ucraina.

Oficialii de la Moscova au elaborat un document care cuprinde o serie de condiții pentru oprirea conflictului. Printre acestea se numără retragerea trupelor NATO din Europa de Est și din statele baltice, ieșirea Finlandei din Alianță și asumarea unui angajament prin care NATO să nu trimită militari în Ucraina.

Documentul solicită, de asemenea, încetarea „livrărilor de orice tip de arme, echipamente și produse militare occidentale către Ucraina”.

În schimbul acceptării acestor condiții, Rusia ar permite Ucrainei să adere la Uniunea Europeană.

Este însă puțin probabil ca Marea Britanie să accepte renunțarea la angajamentul de a-și extinde protecția nucleară asupra aliaților săi.

Joi, premierul britanic Andy Burnham a respins ideea includerii viitorului arhitecturii de securitate europene în negocierile cu Rusia.

„A existat un sentiment foarte puternic că solicitările Rusiei de a introduce în negocieri chestiunea arhitecturii de securitate europene sau a aranjamentelor de securitate ale continentului nu pot fi acceptate.

Nu, acest lucru nu este negociabil. Europa trebuie să decidă singură asupra propriilor aranjamente de securitate. Numai Europa poate lua această decizie”, a declarat Burnham.

Cerințele Moscovei vin după mai mulți ani în care Rusia a lansat amenințări la adresa Marii Britanii și a altor state europene, inclusiv referitoare la posibilitatea utilizării armelor nucleare.

Consecințe majore pentru securitatea Europei

Acceptarea propunerilor rusești ar avea consecințe importante asupra securității continentului, în special pentru statele care au aderat la NATO după 1997, anul la care face referire documentul Moscovei.

Printre acestea se numără Polonia, Ungaria, România și țările baltice, care ar putea pierde o parte importantă din protecția oferită de prezența militară a Alianței.

Documentul rus solicită, de asemenea, oprirea extinderii NATO și impunerea unor restricții asupra capacității Alianței de a desfășura trupe în apropierea granițelor Rusiei.

Cerințele Moscovei amintesc de cele formulate de Kremlin în decembrie 2021, cu puțin timp înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei.

La acel moment, Moscova solicita modificarea arhitecturii de securitate europene și garanții că NATO nu se va mai extinde către est.