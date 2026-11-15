 Cine este noul președinte al AUR București. Fiica lui Vadim Tudor, aleasă la conducerea femeilor din partid | adevarul.ro
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Cine este noul președinte al AUR București. Fiica lui Vadim Tudor, aleasă la conducerea femeilor din partid

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Deputatul AUR Lidia Vadim Tudor a fost aleasă duminică președintă a Organizației de Femei a Alianței pentru Unirea Românilor, în cadrul Congresului Național al Femeilor AUR, organizat la Palatul Parlamentului. George Simion a declarat că bucureștenii nu trăiesc bine, deși aparent ar duce un trai mai bun, și promite o alternativă la actuala conducere a orașului.

Lidia Vadim Tudor
Lidia Vadim Tudor Foto: Arhivă

Lidia Vadim Tudor le-a transmis un mesaj participantelor la congres, afirmând că alegerea sa reprezintă o victorie comună a femeilor din organizație.

„Aceasta nu este victoria mea, ci victoria noastră, a tuturor femeilor care cred că pot schimba lucrurile în bine! Cred cu tărie că femeile au o forță extraordinară. Avem curajul de a lupta, puterea de a construi și sensibilitatea de a înțelege ceea ce contează cu adevărat”, a declarat deputatul AUR, potrivit comunicatului formațiunii, remis Agerpres.

Noua președintă a Organizației de Femei AUR a susținut că își dorește o echipă în care fiecare membră să fie ascultată și respectată și a promis că va lucra pentru consolidarea organizației.

„Îmi doresc să fim o echipă unită, în care fiecare femeie să fie ascultată, respectată și apreciată. O organizație în care să nu existe orgolii care ne despart, ci idealuri care ne unesc”, a afirmat aceasta.

Discursuri despre valorile naționale și rolul femeilor în societate

La congres a luat cuvântul și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, care a vorbit despre rolul femeilor în continuitatea națiunii și despre valorile conservatoare.

„Femeia e asociată cu libertatea, femeia e asociată cu națiunea. (...) Comunitate, viață, continuitate, producerea vieții, continuitatea națiunii tale”, a declarat acesta.

Dungaciu a făcut referire și la memoria Reginei Maria, criticând modul în care sunt tratate simbolurile istorice ale României.

„Faptul că ne neglijăm istoria, muzeele, simbolurile istorice, asta nu spune nimic despre istoria română. Spune foarte multe despre tine”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

La rândul său, deputatul Ramona Ioana Bruynseels a vorbit despre moștenirea generațiilor anterioare și despre responsabilitatea de a păstra valorile naționale.

Congresul a reunit reprezentante ale organizațiilor de femei AUR din țară și membri ai conducerii partidului. Printre obiectivele noii conduceri se numără consolidarea structurilor teritoriale, creșterea implicării femeilor în politică și promovarea familiei și a identității naționale.

Cine este noul președinte al AUR Bucureşti

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor și-a reconfigurat structura de conducere pentru municipiul București, numindu-l în fruntea filialei pe europarlamentarul Gheorghe Piperea și stabilind echipele care vor coordona activitatea politică în toate cele șase sectoare ale Capitalei.

Alături de șefia pe Capitală, partidul și-a definitivat conducerile și pentru cele șase subdiviziuni administrative. Noua echipă de la nivelul sectoarelor îi cuprinde pe Mihail Dojana (Sectorul 1), Andrei Ohaci (Sectorul 2), Alexandru Marco Niță (Sectorul 3), Adrian Chiotan (Sectorul 4), Lucian Mușat (Sectorul 5) și Paul Gheorghe (Sectorul 6). 

În discursul său de investitură, Gheorghe Piperea a atacat dur modul în care sunt selectate conducerile politice tradiționale, pledând pentru o întoarcere la o democrație bazată pe reprezentativitate reală:

„Într-o democrație reprezentativă, așa cum ar trebui să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor, pentru popor. Elitele nu pot să se automandateze pentru a conduce un popor fără a împinge societatea în totalitarism. Cu atât mai rău devine viitorul unei societăți ca a noastră atunci când aceste elite sunt fabricate în laboratoarele serviciilor secrete sau impuse de marile corporații tranzacționale.”

La rândul său, președintele formațiunii, George Simion, a explicat că imaginea unui București prosper este, în mare măsură, o fațadă care ascunde probleme reale de coeziune socială și izolare a cetățenilor:

„În București, teoretic, lumea trăiește bine. Nu asta este realitatea pe care eu, care merg pe stradă, merg printre oameni, o văd. Bucureștenii nu o duc nici ei bine, doar că, din cauza faptului că nu vorbesc între ei, nu sunt prieteni cu vecinii, nu au o comunitate la care să se raporteze, sunt încă prizonieri ai zvonisticii și ai grupurilor de interese (…) Este timpul pentru o schimbare în București (...) Am încredere în echipele de conducere de la nivelul celor șase sectoare.”

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