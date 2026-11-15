 Ce ținute au purtat partenera și fosta soție a lui Bolojan la nunta fiicei fostului premier | adevarul.ro
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Video Ce ținute au purtat partenera și fosta soție a lui Bolojan la nunta fiicei fostului premier

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La două săptămâni după ce ținutele din cercul PSD au dinamitat rețelele sociale, o altă nuntă din înalta societate politică mută atenția spre PNL: căsătoria fiicei lui Ilie Bolojan, desfășurată sâmbătă la Oradea. La eveniment au fost prezente atât actuala parteneră a fostului premier, Ioana Fâșie, cât și fosta sa soție, Floriana Bolojan, ale căror ţinute elegante au atras atenţia.

Ilie Bolojan a mers la nuntă însoţit de actuala sa parteneră, Ioana Fâşie.
Ilie Bolojan a mers la nuntă însoţit de actuala sa parteneră, Ioana Fâşie. Foto: Bihoreanul

După imaginile de la botezul celui de-al treilea copil al lui Alfred Simonis, organizat pe 31 octombrie, la Timișoara, ținutele scumpe ale partenerelor unor lideri PSD au fost intens comentate. S-au făcut publice prețuri pentru rochii, genți și alte accesorii, iar haina de blană purtată de partenera lui Marcel Ciolacu a devenit subiect de dezbateri aprinse.

La numai două săptămâni distanță, un alt eveniment de familie a adus în atenție ţinutele de „lux” ale unor persoane din apropierea cercului politic, de data aceasta în PNL.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota, evenimentul având loc la Oradea, ocazie cu care mulţi ochi s-au îndreptat către cele doi femei din viaţa ex-premierului, adică fosta sa soţie, Floriana Bolojan, şi actuala parteneră, Ioana Fâşie.

Ioana Fâșie: rochie albastru regal de 5.500 de lei

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Foto: Bihoreanul și Ana Radu

Ioana Fâșie a optat pentru o rochie lungă, într-o nuanță intensă de albastru regal, cu o croială dreaptă. Modelul „Draped Column Gown”, semnat de designerul Ana Radu, costă 5.500 de lei pe site-ul designerului.

A asortat-o cu o geantă neagră, cu mâner și design minimalist, modelul „Vancouver Leather Tote”, de la DeMellier, al cărei preț este de aproximativ 2.000 de lei.

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Foto: captură

Ţinuta a fost completată de pantofi negri, din piele lăcuită, cu vârful ascuțit, toc înalt și detalii aurii, modelul Camilla A253, de la Musette, cu un preț redus de 424,50 de lei.

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Foto: Gândul și captură Musette.ro
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Floriana Bolojan, discretă și elegantă

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Foto: Bihoreanul

Floriana Bolojan, fosta soţie a lui Ilie Bolojan, nu a făcut nici ea rabat de la eleganţă. Pentru această ocazie specială, mama miresei a optat pentru o ținută rafinată, completată de accesorii semnate de celebrul brand britanic Jimmy Choo. Ținuta a fost completată de sandalele Jimmy Choo Sacora 85 Satin Heeled Sandals, listate de producător la 875 de lire sterline. Modelul are un toc elegant, barete fine și un element decorativ sferic, împodobit cu cristale, în zona vârfului.

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Foto: Gândul

Sâmbătă, 14 noiembrie, când a avut loc nunta, vremea nu prea a ținut cu invitații: a plouat, iar frigul s-a simțit pe tot parcursul zilei, astfel că multe dinte invitate şi-au completat ţinutele cu blănuri, câteva dintre ele păstrându-le pe umeri chiar și în interior.

Ziua a debutat la sediul Primăriei Oradea, unde Ilie Bolojan și-a întâmpinat personal oaspeții, însoțit de actuala sa parteneră, Ioana Fâșie. După semnarea actelor, alaiul s-a mutat la Biserica cu Lună, unde a avut loc slujba religioasă. Vizibil emoționat, Ilie Bolojan a oferit o scurtă reacție presei: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a declarat politicianul.

Petrecerea s-a mutat ulterior la Palazzo Grand Hall, unde mirii au primit aproximativ 400 de invitați. Deși în spațiul public s-a speculat pe marginea amplorii evenimentului, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a subliniat că manifestarea nu a avut o agendă politică: „Nu este o nuntă de partid”.

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nunta lucia bolojan 14112026 2 02 jpeg Foto: Ebihoreanul

Printre cei prezenți de-a lungul zilei s-au remarcat totuși numeroase figuri cunoscute din viața publică: primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, europarlamentarul Dan Motreanu, edilul Clujului, Emil Boc, fostul șef al Cancelariei premierului, Mihai Jurca, primarul de Aleșd, Ioan Todoca, dar și antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette.

Mireasa, Lucia Maria, este absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și lucrează ca arhitect, în timp ce alesul inimii, Daniel Bota, a evoluat în trecut ca fotbalist pentru FC Bihor.

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