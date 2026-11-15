 Unul avea un ton capricios, iar celălalt era uneori încăpățânat. Biden povestește despre experiențele cu Putin și Zelenski | adevarul.ro
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Unul avea un ton capricios, iar celălalt era uneori încăpățânat. Biden povestește despre experiențele cu Putin și Zelenski

Război în Ucraina
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Fostul președinte american Joe Biden povestește în memoriile sale despre interacțiunile cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Biden spune că a avut experiențe diferite în discuțiile cu cei doi lideri, pe care îi descrie în termeni contrastanți.

Volodimir Zelenski un interlocutor incomod pentru Joe Biden
Volodimir Zelenski și Joe Biden Foto: EPA/EFE

Joe Biden a oferit detalii despre întâlnirile cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în volumul său de memorii, intitulat „Promise Me, America” („Promite-mi, America”).

Potrivit unor fragmente din carte prezentate de publicația The Wall Street Journal, fostul lider de la Casa Albă a avut impresii diferite despre cei doi președinți.

În ceea ce îl privește pe Vladimir Putin, Biden susține că liderul de la Kremlin adopta frecvent un ton capricios și avea uneori un comportament asemănător celui al unui adolescent.

„Biden scrie că Putin obișnuia să stea aplecat în timpul întâlnirilor, prefăcându-se dezinteresat, asemenea unui adolescent”, se arată în descrierea memoriilor.

În schimb, experiența fostului președinte american în discuțiile cu Volodimir Zelenski a fost diferită.

Biden a remarcat experiența actoricească a liderului ucrainean, despre care spune că s-a dovedit un avantaj în pregătirea sa pentru rolul de conducător al unei țări aflate în război.

Totuși, fostul președinte american notează că Zelenski putea fi capricios și încăpățânat în discuțiile private și că nu manifesta întotdeauna nivelul de recunoștință pe care Biden îl aștepta.

Biden a refuzat o solicitare a echipei Trump privind negocierile cu Putin

Memoriile fostului președinte american includ și detalii despre tranziția de putere de la Washington, după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale.

Potrivit relatării, membri ai echipei Trump i-au cerut lui Biden să semneze o scrisoare care le-ar fi permis să negocieze direct cu Vladimir Putin înainte de preluarea oficială a mandatului, în ianuarie 2025.

Biden a refuzat solicitarea, spunând că nu dorea să le ofere libertate deplină de acțiune într-un proces despre care se temea că ar putea duce la ceea ce considera o capitulare în detrimentul Ucrainei.

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