 Mașina echipei SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan, folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale. Cine a cântat la eveniment | adevarul.ro
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Mașina echipei SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan, folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale. Cine a cântat la eveniment

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Un autoturism folosit de echipa Serviciului de Protecție și Pază (SPP) care asigură protecția lui Ilie Bolojan ar fi fost utilizat pentru transportul unor invitați la nunta fiicei fostului premier, organizată sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea.

Fondatoarea brandului Musette și soțul său, Gabriel Traian
Fondatoarea brandului Musette și soțul său, Gabriel Traian Foto: Colaj Gândul și Bihoreanul

Ilie Bolojan s-a deplasat cu mașina folosită de echipa de protecție la sala unde urma să aibă loc petrecerea, pentru a verifica pregătirile, în seara de dinaintea evenimentului. Autoturismul a fost folosit ulterior și pentru transportul unor invitați, scrie Gândul.

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul său, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Bolojan. Cei doi au ajuns în oraș cu o cursă TAROM de la ora 16:45 și au fost transportați la hotelul DoubleTree by Hilton.

Cristina Bâtlan s-a urcat în mașina SPP folosită de premier
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Cristina Bâtlan s-a urcat în mașina SPP folosită de premier Foto: Gândul

În aceeași cursă s-a aflat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a fost întâmpinat la aeroport de primarul Oradei, Florin Birta.

Potrivit sursei citate, după petrecere, agenții SPP au fost implicați și în manipularea bagajelor cuplului Bâtlan-Traian. Aceștia au mutat bagajele din Volkswagenul Touareg într-un alt autoturism, în prezența lui Ilie Bolojan, care își lua rămas-bun de la invitați. Cei doi au plecat ulterior spre aeroport.

Cum a arătat petrecerea de nuntă a fiicei lui Ilie Bolojan

Petrecerea de nuntă a Luciei Maria Bolojan cu Daniel Bota a avut loc la Palazzo Grand Hall din Oradea. Invitații au petrecut în una dintre cele mai moderne locații de evenimente din oraș.

Imagine de pe pagina de Facebook a localului
Imagine de pe pagina de Facebook a localului Foto: Facebook Palazzo

Printre participanții care au ținut să fie alături de fostul premier s-au numărat primarul Oradiei, Florin Birta, șeful CJ Bihor, Mircea Mălan, primarul Clujului, Emil Boc, edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, dar și grei din PNL, precum Vasile Blaga și europarlamentarul Gheorghe Falcă. De asemenea, la eveniment și-au făcut apariția liderul UDMR Bihor, Cseke Attila, președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și fostul prefect Claudiu Pop. O vizită scurtă a efectuat și episcopul greco-catolic de Oradea, PS Virgil Bercea, care a rostit o rugăciune pentru miri înainte de a părăsi localul.

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Bucătarii au pregătit sortimente variate, de la salată de vinete, mușchiuleț de porc acompaniat de cremă de sparanghel sau sos brun, până la preparate inedite precum chiftelele din carne de mangaliță și pieptul de poin în crustă panko. Cu toate acestea, din meniu nu au lipsit elementele clasice ale unei nunți românești autentice: ciorba bihoreană și nelipsitele sarmale, urmate de un generos candy bar și tortul festiv, scrie bihoreanul.ro.

Invitații au dansat pe muzica interpretei Minodora și pe ritmurile formației Dragoș and Friends, dar s-au bucurat și de vocea puternică a lui Nicolae Furdui Iancu, precum și de un cvartet de coarde format din instrumentiști de la Filarmonică.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, la Oradea

nunta lucia bolojan 14112026 2 02 jpeg
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nunta lucia bolojan 14112026 2 02 jpeg Foto: Ebihoreanul

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea și a fost oficiată de primarul Florin Birta. Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, o locație cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Printre invitați s-au numărat mai mulți lideri liberali, între care Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și Florin Birta. La eveniment au participat și oameni de afaceri și apropiați ai familiei.

Ilie Bolojan a fost prezent la nuntă alături de partenera sa, Ioana Fâșie. La eveniment a participat și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

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