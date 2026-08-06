Preparatul românesc care te poate ajuta să slăbești fără să te înfometezi. Dieta cu care poți pierde peste 30 de kilograme

Un preparat nelipsit de pe mesele românilor ar putea avea un rol important într-o dietă de slăbit. Mihaela Bilic explică de ce ciorba poate ajuta la controlul greutății și cum poate fi inclusă într-un regim alimentar fără senzația de foame.

Ciorba, un preparat tradițional consumat de generații întregi, poate deveni un aliat pentru persoanele care vor să piardă în greutate, dacă este pregătită corect și inclusă într-un regim echilibrat. Mihaela Bilic explică mecanismul prin care acest preparat poate ajuta la senzația de sațietate, iar dieta bazată pe ciorbă este asociată cu scăderi importante în greutate, în unele cazuri de peste 30 de kilograme.

Potrivit nutriționistului, consumul a două porții de ciorbă pe zi poate contribui la reducerea greutății, fără senzația permanentă de foame. Secretul nu este un ingredient miraculos, ci combinația dintre volum mare, aport redus de calorii și capacitatea preparatului de a menține senzația de sațietate, potrivit Click!.

Principalul avantaj al ciorbei este conținutul ridicat de apă. Mihaela Bilic explică faptul că stomacul reacționează în primul rând la volumul alimentelor consumate, iar o porție generoasă de ciorbă poate oferi rapid senzația de „plin”.

Aproximativ 90% dintr-o ciorbă este apă, în timp ce ingredientele solide ocupă un volum mai mic. Astfel, organismul primește o cantitate mare de hrană, fără un aport caloric comparabil cu cel al unei mese consistente.

Medicul nutriționist vorbește despre ceea ce numește „paradoxul ciorbei”. Preparatul poate rămâne mai mult timp în stomac și poate prelungi senzația de sațietate, reducând pofta de gustări între mese.

Nu toate variantele de ciorbă sunt potrivite pentru un regim de slăbit. Cele mai indicate sunt preparatele cu multe legume și surse de proteine slabe.

Printre variantele recomandate se numără: ciorba de legume; ciorba cu piept de pui; ciorba cu carne slabă de curcan; ciorba cu carne de vită slabă; ciorba de fasole; ciorba de linte; ciorba de ciuperci.