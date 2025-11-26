Mihaela Bilic avertizează în privința celui mai periculos obicei alimentar al românilor: „Vai de mămăliga noastră!”

Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă privind abundența glucidelor ascunse în alimentele de zi cu zi. Ea susține că porumbul a devenit, fără ca mulți să își dea seama, principala sursă de îndulcitori și calorii din dieta modernă, depășind chiar și zahărul.

Mihaela Bilic explică faptul că porumbul este astăzi peste tot în industria alimentară, iar forma în care ajunge la consumatori nu mai are nicio legătură cu planta tradițională, relatează Click!.

„Vai de mămăliga noastră! Așa cum uleiul de palmier este sursa de grăsimi din alimente, porumbul a devenit principala sursă de glucide, înlocuind pâinea și zahărul din mâncare. Porumbul de astăzi nu mai are legătură cu planta sacră a mayașilor, este un hibrid care poate crește fără mult soare, care epuizează și fragilizează terenul pe care este plantat. Porumbul iubește ierbicidele și pesticidele, în urma lui nu mai crește nimic pe câmpul respectiv”.

Medicul amintește că din boabele de porumb se produc numeroși aditivi și ingrediente folosite masiv în industria alimentară: „Din boabele galbene ale marelui verde se fac nu doar mălai și fulgi de mic dejun, ci și agenți de îndulcire și de textură, alcool, bere, băuturi răcoritoare, biscuiți, sirop, amelioratori de gust. Puține sunt alimentele care nu conțin amidon modificat de porumb, dextroză sau sirop de glucoză/fructoză din porumb”.

„Ingerăm constant câte o doză de porumb”

Potrivit Mihaelei Bilic, chiar și atunci când nu consumăm direct produse pe bază de porumb, acesta ajunge în farfurie prin alimentele de origine animală. „De la micul dejun la cină, de la pâine la desert, ingerăm constant câte o doză de porumb. Și dacă nu apare direct în farfuriile noastre, tot porumb înseamnă și puii sau purcelușii crescuți intensiv”.

Nutriționistul atrage atenția și asupra soiei, folosită pe scară largă ca substitut proteic. „După lipide și glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta «miracol» care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine. Soia nu poate fi similară cărnii și laptelui din punct de vedere nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic!”

Soluția: diversitatea alimentară

Bilic subliniază că, în fața unei diete dominată de câteva culturi agricole, diversitatea devine esențială pentru sănătate.

„Cheia sănătății este diversitatea, puțin din toate e secretul unui organism în echilibru cu mediul în care trăiește. Un echilibru care astăzi e pus în pericol, de vreme ce nutrienții pe care îi consumăm au ajuns să provină din câteva plante”.

Potrivit acesteia, patru culturi - porumbul, soia, grâul și orezul furnizează mai mult de jumătate din caloriile zilnice ale oamenilor.

„Nu mai suferim de foame, însă monotonia și-a pus amprenta pe viața noastră. Am pierdut culoarea de pe câmpuri, dar și pe cea din obraji, am devenit cenușii și triști... Biodiversitatea înseamnă sănătate. Și pentru noi și pentru planetă!”