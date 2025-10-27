Viitorul alimentar și agricol al Europei, în pericol. UE cere statelor să investească, până în 2028, 6% din buget pentru tineri fermieri

Agricultura se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii în Europa, statisticile oficiale indicând un pericol major pentru viitorul alimentar și agricol în lipsa implementării urgente a unei strategii de revigorare a sectorului.

Fenomentul îmbătrânirii agricultorilor din Europa privește și țara noastră, unde media de vârstă a fermierilor este de peste 57 de ani.

În prezent, vârsta medie a unui fermier din UE este de 57 de ani, iar doar 12% dintre aceștia au sub 40 de ani, încadrându-se astfel în categoria tinerilor fermieri, potrivit Comisiei Europene. Acest dezechilibru prezintă riscuri pentru securitatea alimentară pe termen lung, autonomia strategică a UE în producția de alimente și sustenabilitatea peisajelor agricole ale Europei.

Numărul tinerilor din mediul rural este, de asemenea, în scădere. Între 2013 și 2019, numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care locuiesc în zone rurale în UE-28 a scăzut de la 3,6 milioane la 1,9 milioane, în timp ce numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani a scăzut de la 6,9 milioane la 5,9 milioane.

„În timp ce mulți fermieri mai în vârstă dețin terenurile lor, generațiile mai tinere sunt adesea limitate la arendarea terenurilor, exploatând aproximativ 15 milioane de hectare ca arendași, comparativ cu 10 milioane ca proprietari. Accesul la terenuri, credite accesibile și competențe esențiale rămân bariere majore pentru tinerii fermieri. În 2022, tinerii fermieri din UE-27 s-au confruntat cu un deficit de finanțare de 14,1 miliarde euro, echivalentul a 22% din deficitul total al sectorului”, a informat recent Comisia Europeană.

Măsuri de sprijinire a reînnoirii generaționale

În acest sens, CE a elaborat o strategie care își propune să dubleze ponderea tinerilor fermieri din UE până în 2040, cu obiectivul ca tinerii și noii fermieri să reprezinte aproximativ 24% din fermierii europeni.

Comisia Europeană va recomanda statelor membre, în special celor rămase în urmă, să investească cel puțin 6% din cheltuielile lor agricole în măsuri care promovează reînnoirea generațională, cu opțiunea de a mobiliza resurse suplimentare. Strategia include, de asemenea, dezvoltarea de strategii naționale pentru reînnoirea generațională în agricultură până în 2028, în cadrul cărora se vor aborda obstacolele existente și se vor defini măsuri de sprijin specifice, pe baza recomandărilor Comisiei. Statele membre vor trebui să raporteze periodic cu privire la progresele lor. Împreună, aceste eforturi vor asigura un sector agricol sustenabil, rezilient și atractiv pentru viitor.

Potrivit CE, tinerii fermieri sunt esențiali pentru securitatea alimentară a UE și pentru zonele rurale dinamice. „Pentru a menține agricultura rezilientă și atractivă, tinerii trebuie să aibă condițiile potrivite pentru a-și construi viața și cariera în zonele rurale - asigurându-le nu doar dreptul de a rămâne, ci și dorința de a rămâne. Cu toate acestea, sectorul se confruntă cu presiuni serioase : o forță de muncă îmbătrânită, declinul populației rurale și provocări economice și de mediu. Accesul limitat la terenuri, credite accesibile, venituri mai mici și lipsa competențelor relevante descurajează noii veniți pe piață, în timp ce succesiunea rămâne dificilă din cauza barierelor administrative și financiare. Abordarea acestor probleme este atât o necesitate strategică, cât și o responsabilitate socială comună pentru UE”, se precizează în strategie.

300.000 de euro pentru instalarea fermierilor

Strategia își propune să sprijine și să pregătească următoarea generație de fermieri din UE. Aceasta recunoaște faptul că tinerii fermieri se confruntă cu provocări specifice care trebuie abordate prin acțiuni specifice, la toate nivelurile de guvernanță - UE, național și regional - și în cadrul politicilor.

Pentru a realiza acest lucru, strategia identifică cinci pârghii cheie de acțiune: — accesul la terenuri, finanțare, competențe, standarde de viață echitabile în zonele rurale și sprijin pentru succesiune. Fiecare pârghie este abordată prin inițiative emblematice specifice, printre altele:

Propunerea unui „pachet de început” obligatoriu pentru tinerii fermieri în următoarea PAC, pentru a facilita intrarea și stabilirea acestora în sector printr-un pachet cuprinzător de intervenții, inclusiv o sumă forfetară de până la 300.000 EUR pentru instalare;

O mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri;

Colaborarea cu BEI pentru a dezvolta scheme de garantare și/sau subvenții la rata dobânzii pentru a facilita accesul la finanțare;

Dezvoltarea unui Observator European al Funciar pentru a îmbunătăți transparența funciară. Acest lucru va ajuta fermierii să acceseze terenurile disponibile, va sprijini succesiunea fermelor, va informa politicile și va preveni speculațiile funciare, facilitând începerea activității agricole pentru noii participanți;

Integrarea în semestrul european a aspectelor relevante privind reînnoirea generațională în ceea ce privește succesiunea, integrarea reformelor privind pensiile, pensionarea și transferul fermelor în cadrele naționale de politici pentru a facilita succesiunea în timp util și mobilitatea terenurilor;

Invitarea tinerilor fermieri să participe la programul Erasmus pentru tineri antreprenori, astfel încât să poată învăța bune practici agricole în străinătate sau să își diversifice veniturile învățând din alte sectoare;

Promovarea unor condiții bune de viață în zonele rurale, sprijinind în același timp dezvoltarea locală și implicarea tinerilor și a femeilor;

Cofinanțarea Serviciilor de Ajutor Agricol care înlocuiesc fermierii în perioadele de boală, concediu sau îngrijire, pentru a le îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Strategia este concepută pentru a fi implementată la mai multe niveluri interconectate : prin intermediul PAC actuală și viitoare, al politicilor complementare ale UE, al acțiunilor conduse de țările UE în domenii precum accesul la terenuri, impozitarea, educația și pensiile, precum și al inițiativelor părților interesate. Depășirea acestor bariere necesită o implicare națională și regională puternică pentru a asigura un impact eficient.

În România se formează tineri fermieri

Pentru a contracara această tendință, Clubul Fermierilor Români - o entitate privată care reunește mai mulți fermieri - a dezvoltat programul „Tineri Lideri pentru Agricultură” (TLA), un proiect educațional dedicat pregătirii manageriale a noii generații de fermieri. Lansat în 2019 și ajuns în prezent la Seria a VII-a, programul urmărește formarea a 1.000 de absolvenți până în 2027.

Curricula include module de leadership, politici agricole europene și naționale, strategie de business, inovare și digitalizare, precum și adaptarea la schimbările climatice. TLA este susținut integral de Grupul Agricover și se bazează pe networking, studii de caz și vizite de lucru în ferme și instituții din România și UE.