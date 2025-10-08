search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Ou fiert, prăjit sau omletă? Mihaela Bilic explică diferențele modului de preparare

Publicat:

Nutriționistul Mihaela Bilic a clarificat, într-o postare pe Instagram, care este modul corect de a consuma ouăle în funcție de nevoile organismului și de obiectivele alimentare. Specialistul a explicat când este mai indicat oul fiert, prăjit sau sub formă de omletă. 

Medicul Mihaela Bilic a explicat diferențele dintre oul fiert si prăjit FOTO: Instagram
Medicul Mihaela Bilic a explicat diferențele dintre oul fiert si prăjit FOTO: Instagram

Medicul Mihaela Bilic, cunoscut pentru sfaturile sale nutriționale postate zilnic pe rețelele sociale, a vorbit despre modul corect de a consuma ouăle. Potrivit acesteia, răspunsul la întrebarea „fiert sau prăjit?” depinde de scopul fiecăruia.

„Dacă sunteți la cură de slăbire și vreți ca oul să fie greu de digerat și să țină mult de foame, alegeți oul fiert tare, nimic nu satură mai bine!”, a explicat medicul.

În schimb, pentru cei care preferă un aliment ușor de digerat, recomandarea este oul fiert moale: „Dacă vreți ca oul să fie ușor de digerat și de asimilat, atunci trebuie să fie fiert moale, cu albușul complet coagulat și gălbenușul cleios”, a adăugat Bilic.

Oul prăjit nu este inamicul siluetei

Mihaela Bilic a demontat mitul conform căruia oul prăjit ar fi bogat în calorii. Ea explică faptul că uleiul nu pătrunde în structura proteică a oului, deci nu adaugă foarte multă grăsime, atâta timp cât este scurs corect.

„Dacă vă place combinația rumenit-cremos, oul ochi va fi preferatul vostru. Uleiul nu poate pătrunde printre moleculele de proteine, deci albușul nu se poate îmbiba cu grăsime. Oul ochi nu are multe calorii dacă îl scurgem bine de ulei după prăjire!”, a precizat nutriționistul.

Omleta - alegerea potrivită pentru cei care urmează diete bogate în proteine

Pentru persoanele care urmează o dietă proteică sau regimul Keto, Mihaela Bilic recomandă ouăle gătite sub formă de omletă, mai ales pentru un aport caloric și nutritiv crescut.

Dacă sunteți la dietă proteică/Keto, faceți efort intens sau aveți nevoie de un preparat sățios și hrănitor, se recomandă omleta. Gălbenușul, în contact cu uleiul, produce o reacție de emulsionare cu încorporarea grăsimii; lecitina din gălbenuș ‘înghite’ uleiul, precum maioneza”, a explicat medicul.

Totuși, Bilic atrage atenția asupra valorii calorice: „Omleta are o valoare calorică ridicată și poate ascunde multă grăsime. Socotiți 100 de calorii pentru fiecare lingură de ulei din tigaie. Apropo de calorii, oul are 80!”.

Indiferent de modul în care este gătit, oul rămâne un aliment valoros din punct de vedere nutritiv. Secretul constă în alegerea metodei de preparare potrivite stilului de viață și nevoilor personale.

Bucătărie

Top articole

