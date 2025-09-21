Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică”

O postare a nutriţionistului Mihaela Bilic despre colesterol și terapia cu statine a stârnit un val de critici în lumea medicală. Colegiul Medicilor din București a reacționat ferm, spunând că afirmațiile acesteia „nu au nicio dovadă științifică” și sunt „pur și simplu eronate”.

Nutriționistul Mihaela Bilic a intrat în atenția Colegiului Medicilor din Municipiul București, după ce a publicat pe Facebook o serie de afirmații controversate despre colesterol și terapia cu statine, medicamentele recomandate pentru scăderea nivelului acestuia. Postarea sa a declanșat numeroase reacții critice în spațiul online, inclusiv din partea unor medici, care i-au reproșat lipsa dovezilor științifice.

În postarea publicată pe 12 septembrie, Mihaela Bilic susținea că statinele „scad dramatic producția de colesterol” și a descris aceste medicamente drept o strategie a industriei farmaceutice.

„Dacă ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. (…) De frica colesterolului, ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!”, şi-a început postarea, nu înainte de a avertiza că „fără grăsime, creierul se stafidește”.

Pericolele majore pentru sănătate

În postarea sa, Mihaela Bilic detaliază efectele devastatoare pe care le-ar avea reducerea colesterolului asupra sănătăţii, mai ales asupra creierului.

„Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) şi toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producţia de colesterol din organism- ori fară colesterol, nimic nu mai funcţionează cum trebuie!

De la secreţia de hormoni până la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substanţe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește şi nu ne putem «repara» celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea şi funcţionarea sistemului nervos, creierul se «stafidește» şi se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative şi de de frecvenţă alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente şi ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbaţi, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic”, spune Mihaela Bilic.

Comentariile internauţilor

Declarațiile au fost imediat contestate de numeroși utilizatori, unii dintre ei profesioniști din domeniul medical. În comentariile la postare, cei mai mulţi au cerut dovezi concrete.

* „Există vreun studiu care să arate că statinele duc la eliminarea totală a colesterolului până la niveluri dăunătoare pentru creier? Nu am găsit așa ceva. Dacă există date serioase că statinele distrug creierul sau «nu ajută femeile»”, vă rog să le citați, astfel încât să putem lua decizii mai bine informate.”

* „Ați citit ghidul de Dislipidemie al Societății Europene de Cardiologie? (…) În țara cu cea mai mare mortalitate prin boli cardiovasculare, veniți cu astfel de postări?”

* „Sunteți capabilă să argumentați printr-un studiu clinic, din ultimii 30 de ani, ceea ce afirmați? (…) La un congres medical ați putea susține aceste idei în fața cardiologilor și neurologilor?”, sunt câteva dintre întrebările pe care i le-au lăsat Mihaelei Bilic cei care au comentat la postare.

Ce spune Colegiul Medicilor

Pe lângă reacțiile din spațiul public, Colegiul Medicilor din București a transmis un punct de vedere ferm, în care se precizează că Mihaela Bilic a transmis date „pur şi simplu eronate”, pentru care nu există nicio dovadă ştiinţifică.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB și coordonator al Departamentului Profesional-Științific.