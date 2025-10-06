„Gata cu dietele! Obezitatea pare că are în sfârșit tratamentul adecvat”. Mihaela Bilic explică ce medicamente au luat locul curelor sărace în carbohidrați

Interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic într-o postare cu titlul „Gata cu dietele!” despre schimbarea radicală în privința abordării pierderii în greutate.

„Dieta ketogenică (keto) a dominat piața curelor de slăbire încă de la ascensiunea sa la mijlocul anilor ‘90. A stimulat vânzările de carne, pește, lactate și ouă cu conținut ridicat de grăsimi și a atins o valoare de piață globală de 12,45 miliarde de dolari. Mai mult, a atras fani de renume, printre care Halle Berry, Kourtney și Kim Kardashian și Gwyneth Paltrow. Însă interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere la începutul anului 2024. Conform unui studiu realizat de Tastewise, mențiunile despre dieta keto pe rețelele sociale au scăzut cu 18,5%, ponderea meniurilor restaurantelor care conțin produse keto a scăzut cu 12,3% iar rețetele de gătit acasă etichetate drept keto au înregistrat, de asemenea, o scădere în volum”, a scris Mihaela Bilic, duminică, pe Facebook.

Ce este dieta ketogenică

Dieta ketogenică este una săracă în carbohidrați, bogată în grăsimi și moderată în proteine, care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie, explică Mihaela Bilic:

„Ce sunt cetonele? Sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat. Corpul folosește cetonele pentru energie în timpul postului, al efortului fizic intens și prelungit sau atunci când nu are acces la carbohidrați. De ce s-au săturat consumatorii de diete restrictive? Pentru că degeaba mănânci carne roșie și ciocolată neagră, dacă sunt interzise grupuri întregi de alimente precum carbohidrații din cereale, fructe, leguminoase și legume cu amidon”.

Potrivit specialistei, în materie de sănătate și stare de bine, consumatorii caută echilibru și o alimentație diversificată, „cu accent asupra microbiomului intestinal, mai degrabă decât simpla eliminare a unor grupe de alimente”.

Mihaela Bilic spune că sănătatea funcțională și sănătatea intestinală au devenit mai importante decât pierderea în greutate.

„Practicanții de diete restrictive sunt descurajați și de dificultățile întâmpinate în situațiile de socializare. Fie că mănâncă la prieteni sau la restaurant, lunga listă de alimente interzise în diete limitează opțiunile și posibilitatea de a avea o viață socială împlinită. Toate aceste limitări dau naștere unor frustrări care duc la abandon”.

Cu ce sunt înlocuite dietele

Medicul nutriționist spune că declinul dietelor „este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1”. Mulți consumatori consideră că aceste medicamente ca o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate.

„Trendul pe rețelele sociale în jurul medicamentelor GLP-1 a crescut cu 182% față de anul precedent, depășind majoritatea cuvintelor cheie legate de dietă în conținutul alimentar până la sfârșitul anului 2024”, adaugă Mihaela Bilic.

Ce sunt și cum funcționează medicamentele GLP-1

Mihaela Bilic explică ce este GLP-1 sau peptida-1 „asemănătoare glucagonului”:

„Este o formă de medicament dezvoltată inițial pentru tratarea diabetului de tip 2. Scopul său este de a imita acțiunea hormonului GLP-1, care este eliberat în mod natural în stomac atunci când se consumă alimente. Medicamentele GLP-1 funcționează prin activarea receptorului GLP-1 din organism. Acestea încetinesc golirea gastrică, inhibă eliberarea de glucagon și stimulează producția de insulină. Această golire gastrică încetinită ajută pacientul să se simtă sătul pentru mai mult timp, aportul alimentar va fi redus, reducând astfel aportul alimentar și contribuind la pierderea în greutate”.

„Obezitatea pare că are însfârșit tratamentul adecvat”

Specialista a arătat și ce urmează pentru pierderea în greutate și starea de bine:

„Pare că am trecut într-o nouă eră în care slăbitul nu mai este o chestiune de calorii, ci de reglare a metabolismului și a apetitului. Trecerea de la restricții la o sănătate holistică și funcțională remodelează narațiunile dietetice. A venit vremea să nu mai acuzăm consumatorii de lipsa de voință, ci să-i ajutăm să mănânce echilibrat, diversificat și moderat- fără frustrări și interdicții. Obezitatea pare că are însfârșit tratamentul adecvat!”.