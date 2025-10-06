search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Gata cu dietele! Obezitatea pare că are în sfârșit tratamentul adecvat”. Mihaela Bilic explică ce medicamente au luat locul curelor sărace în carbohidrați

0
0
Publicat:

Interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic într-o postare cu titlul „Gata cu dietele!” despre schimbarea radicală în privința abordării pierderii în greutate.

Mihaela Bilic a explicat ce este GLP-1. FOTO colaj Shutterstock și Facebook
Mihaela Bilic a explicat ce este GLP-1. FOTO colaj Shutterstock și Facebook

„Dieta ketogenică (keto) a dominat piața curelor de slăbire încă de la ascensiunea sa la mijlocul anilor ‘90. A stimulat vânzările de carne, pește, lactate și ouă cu conținut ridicat de grăsimi și a atins o valoare de piață globală de 12,45 miliarde de dolari. Mai mult, a atras fani de renume, printre care Halle Berry, Kourtney și Kim Kardashian și Gwyneth Paltrow. Însă interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere la începutul anului 2024. Conform unui studiu realizat de Tastewise, mențiunile despre dieta keto pe rețelele sociale au scăzut cu 18,5%, ponderea meniurilor restaurantelor care conțin produse keto a scăzut cu 12,3% iar rețetele de gătit acasă etichetate drept keto au înregistrat, de asemenea, o scădere în volum”, a scris Mihaela Bilic, duminică, pe Facebook. 

Ce este dieta ketogenică

Dieta ketogenică este una săracă în carbohidrați, bogată în grăsimi și moderată în proteine, care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie, explică Mihaela Bilic:

„Ce sunt cetonele? Sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat. Corpul folosește cetonele pentru energie în timpul postului, al efortului fizic intens și prelungit sau atunci când nu are acces la carbohidrați. De ce s-au săturat consumatorii de diete restrictive? Pentru că degeaba mănânci carne roșie și ciocolată neagră, dacă sunt interzise grupuri întregi de alimente precum carbohidrații din cereale, fructe, leguminoase și legume cu amidon”.

Potrivit specialistei, în materie de sănătate și stare de bine, consumatorii caută echilibru și o alimentație diversificată, „cu accent asupra microbiomului intestinal, mai degrabă decât simpla eliminare a unor grupe de alimente”.

Mihaela Bilic spune că sănătatea funcțională și sănătatea intestinală au devenit mai importante decât pierderea în greutate.

„Practicanții de diete restrictive sunt descurajați și de dificultățile întâmpinate în situațiile de socializare. Fie că mănâncă la prieteni sau la restaurant, lunga listă de alimente interzise în diete limitează opțiunile și posibilitatea de a avea o viață socială împlinită. Toate aceste limitări dau naștere unor frustrări care duc la abandon”.

Cu ce sunt înlocuite dietele

Medicul nutriționist spune că declinul dietelor „este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1”. Mulți consumatori consideră că aceste medicamente ca o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate.

„Trendul pe rețelele sociale în jurul medicamentelor GLP-1 a crescut cu 182% față de anul precedent, depășind majoritatea cuvintelor cheie legate de dietă în conținutul alimentar până la sfârșitul anului 2024”, adaugă Mihaela Bilic.

Ce sunt și cum funcționează medicamentele GLP-1

Mihaela Bilic explică ce este GLP-1 sau peptida-1 „asemănătoare glucagonului”:

„Este o formă de medicament dezvoltată inițial pentru tratarea diabetului de tip 2. Scopul său este de a imita acțiunea hormonului GLP-1, care este eliberat în mod natural în stomac atunci când se consumă alimente. Medicamentele GLP-1 funcționează prin activarea receptorului GLP-1 din organism. Acestea încetinesc golirea gastrică, inhibă eliberarea de glucagon și stimulează producția de insulină. Această golire gastrică încetinită ajută pacientul să se simtă sătul pentru mai mult timp, aportul alimentar va fi redus, reducând astfel aportul alimentar și contribuind la pierderea în greutate”.

„Obezitatea pare că are însfârșit tratamentul adecvat”

Specialista a arătat și ce urmează pentru pierderea în greutate și starea de bine:

„Pare că am trecut într-o nouă eră în care slăbitul nu mai este o chestiune de calorii, ci de reglare a metabolismului și a apetitului. Trecerea de la restricții la o sănătate holistică și funcțională remodelează narațiunile dietetice. A venit vremea să nu mai acuzăm consumatorii de lipsa de voință, ci să-i ajutăm să mănânce echilibrat, diversificat și moderat- fără frustrări și interdicții. Obezitatea pare că are însfârșit tratamentul adecvat!”.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum
gandul.ro
image
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
mediafax.ro
image
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
observatornews.ro
image
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
playtech.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!