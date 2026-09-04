 Marmeladă de banane cu aronia, rețeta călugărului Efrem Băndărică. Cum se prepară desertul fin și aromat de la Mănăstirea Dervent | adevarul.ro
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Marmeladă de banane cu aronia, rețeta călugărului Efrem Băndărică. Cum se prepară desertul fin și aromat de la Mănăstirea Dervent

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Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent, din județul Constanța, propune o rețetă neobișnuită de marmeladă, realizată din banane foarte coapte și aronia. Preparatul este ușor de pregătit, însă câteva etape sunt esențiale pentru păstrarea aromei fructelor.

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Foto: foto: FB / Efrem Băndărică

Efrem Băndărică este cunoscut pentru preparatele pe care le pregătește la Mănăstirea Dervent, folosind ingrediente simple și accesibile. De-a lungul timpului, acesta a făcut cunoscute numeroase rețete inspirate din bucătăria mănăstirească.

De această dată, combinația propusă este una mai puțin obișnuită: banane foarte bine coapte și aronia. Rezultatul este o marmeladă densă, fină și lucioasă, cu o aromă intensă de banană, echilibrată de gustul ușor acrișor și fructat al aroniei.

Ingredientele pentru marmeladă

Pentru preparat sunt necesare: 1 kilogram de pulpă de banane foarte bine coapte, cu coaja foarte subțire și foarte aromate; 300 de grame de aronia bine coaptă;  500 de grame de zahăr; 50-70 de mililitri de zeamă proaspătă de lămâie.

Un rol important îl au bananele. Acestea trebuie să fie foarte bine coapte, pentru ca marmelada să capete aroma specifică și textura potrivită.

Mai întâi, cele 300 de grame de aronia se spală bine și se îndepărtează codițele. Fructele se pun într-o cratiță și se adaugă aproximativ 100 de mililitri de apă.

Aronia se fierbe la foc potrivit până când boabele se înmoaie bine și încep să se spargă. După oprirea focului, fructele se lasă două-trei minute. Apoi se blendează foarte bine. Pasta obținută se trece printr-o sită fină pentru a îndepărta semințele și pielițele. Astfel se obține un piure fin și catifelat, explică călugărul.

Piureul de aronia se reduce înainte de adăugarea zahărului

Piureul de aronia se pune din nou pe foc, de această dată la foc domol. Se lasă să fiarbă până când începe să se îngroașe și să-și concentreze aroma.

Când piureul începe să se lege, se adaugă cele 500 de grame de zahăr. Se amestecă bine până când zahărul se dizolvă complet. În această etapă este important ca focul să nu fie prea puternic, pentru ca preparatul să nu se prindă și să nu-și piardă aroma.

Bananele trebuie să rămână o pastă densă

În timp ce aronia se pregătește, se curăță bananele și se cântărește un kilogram de pulpă.

Bananele se zdrobesc cu furculița sau se blendează foarte scurt. Potrivit rețetei, este bine să rămână o pastă densă și nu foarte lichidă. Pasta de banane se adaugă peste piureul de aronia și se amestecă bine.

Se pun apoi 50 de mililitri de zeamă de lămâie, iar restul se păstrează pentru final, în cazul în care este nevoie de ajustarea gustului.

Marmelada se fierbe 20-30 de minute

Amestecul de fructe se fierbe la foc foarte mic, amestecând frecvent, în special pe măsură ce marmelada începe să se îngroașe. Preparatul se lasă pe foc aproximativ 20-30 de minute, până când devine dens, lucios și omogen.

„Nu o fierbe mai mult decât este necesar. Banana foarte coaptă este partea cea mai parfumată a marmeladei, iar fierberea excesivă îi poate diminua aroma”, spune Efrem Băndărică. 

Zeama de lămâie echilibrează dulceața

La final, marmelada se gustă. Dacă se dorește o notă mai proaspătă și un gust mai puțin dulce, se adaugă treptat și restul de zeamă de lămâie.

Lămâia contribuie astfel la echilibrarea gustului, mai ales în condițiile în care preparatul conține o cantitate importantă de banane foarte coapte și zahăr.

Pentru verificarea consistenței, se pune o linguriță de marmeladă pe o farfurioară rece. Marmelada fierbinte se pune în borcane curate și sterilizate. 

„Pune o linguriță de marmeladă pe o farfurioară rece. După câteva secunde, împinge marmelada cu degetul. Dacă se mișcă greu și suprafața se încrețește ușor, înseamnă că este gata. Pune marmelada fierbinte în borcane curate și sterilizate, închide-le imediat cu capace și procedează la conservarea lor prin metoda de sterilizare pe care o folosești în mod obișnuit. Rezultatul este o marmeladă densă, fină și lucioasă, cu aroma intensă a bananei foarte coapte, echilibrată de gustul ușor acrișor și profund fructat al aroniei. Culoarea va fi un vișiniu-rubiniu foarte frumos”, a explicat călugărul Efrem Băndărică.

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