Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Desertul de mănăstire propus de călugărul de la Dervent: un dulce crocant, hrănitor și rapid, din ingrediente naturale

Publicat:

Călugărul Efrem Băndărică, bucătarul Mănăstirii Dervent, propune o rețetă inspirată din tradiția monahală: batoane de semințe, cu caramel, un dulce crocant, fără excese.

Batoane cu susan și caramel FOTO: Efrem Băndărică/FB
Batoane cu susan și caramel FOTO: Efrem Băndărică/FB

Batoanele sunt ușor de făcut, hrănitoare și potrivite atât pentru zilele de post, cât și pentru mesele obișnuite.

„Batoane de susan cu caramel. Se iau 200 g zahăr tos, 1 lingură de apă și 3 linguri de zeamă de lămâie și se pun într-o crăticioară cu fund gros. Se fierb la foc mic până când zahărul se topește și se caramelizează frumos, fără grabă, până capătă culoarea chihlimbarului. Se ia vasul de pe foc și se adaugă 150 g semințe de susan, apoi 2 linguri de ulei de măsline. Se amestecă bine și repede, cât e încă fierbinte”, scrie călugărul bucătar. 

Potrivit acestuia, compoziția se răstoarnă pe hârtie de copt umezită cu apă și se întinde cu dosul unei linguri ude, într-un strat de aproximativ 5–6 mm.

„Marginile se îndreaptă cât timp caramelul e cald. Se taie batoane cu un cuțit umezit și se lasă la întărit pe o farfurie unsă cu puțin ulei. Se întăresc repede și se pot mânca aproape imediat”, explică acesta. 

În mod asemănător se pot prepara batoane și din amestec de semințe de in, susan și fistic crud.

„În acest caz, pe lângă ulei, se adaugă și 1 lingură de unt și puțină esență de vanilie, pentru rotunjirea gustului. Procedeul rămâne același”, susține călugărul Efrem Băndărică.

