Secretul celor mai buni tăieței de casă dezvăluit de călugărul bucătar Efrem Băndărică: „Răbdarea ține loc de drojdie”

Bucătarul Mănăstirii Dervent, călugărul Efrem Băndărică, a împărtășit recent rețeta sa pentru tăiețeii de casă, recomandând o combinație simplă de ingrediente și multă răbdare.

Potrivit Părintelui Efrem, prepararea tăiețeilor presupune câteva etape simple: aluatul se frământă bine, „se lasă să se odihnească”, apoi se întinde cu sucitorul din lemn în foaie subțire.

„Cei mai buni tăiței sunt cei făcuți acasă, cu răbdare, cu mâna și cu răspundere. Aveți nevoie doar de un ou de rață, un ou de găină, un praf de sare și făină cât cuprinde; cât să devină un aluat vârtos, -ca dar al pământului și osteneală a omului. Dacă aveți prilej, încercați: aluatul îi învață pe oameni încetul, iar răbdarea le ține loc de drojdie. Să aveți o noapte liniștită, cu Lumină în suflet! Doamne, binecuvintează și ocrotește pe toți copilașii Tăi”, a scris călugărul pe pagina sa de Facebook.

→ Imaginea 1/9: Călugărul Efrem Băndărică pregătește tăieței de casă FOTO: Efrem Băndărică/FB

Mesajul călugărului bucătar a stârnit numeroase reacții din partea credincioșilor și pasionaților de gătit.

„Ați făcut ceva tăieței! Arată bine tăiețeii, taman buni de pus în ciorbă! Așa întind și eu foaia de tăiețel pe vergea. Părinte Efrem, tot respectul meu pentru dumneavoastră! Sărut mâna părinte și o noapte binecuvântată!”, a comentat o persoană.

Alți internauți au împărtășit propriile lor secrete culinare. „Ei îi opăresc și apoi clătiți, conțin mai puțin amidon, supa este mai limpede”, a remarcat un cititor.

„Așa este, Părinte, și eu tot de casă fac tăiețeii, sunt un deliciu în ciorbă și supă”, a spus altcineva.

Alte persoane și-au amintit cu nostalgie obiceiurile din copilărie sau din satul natal.

„Cât am locuit în satul meu (Bugeac) am făcut pe timpul verii și tăieței pentru iarnă. Îi întindeam pe coli albe de hârtie și îi uscam bine, apoi îi puneam în săculeți de pânză albă în cămara. Și aveam toată iarna”, a scris alt cititor.