Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Mâncărică de urzici, rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică. Secretul preparatului gustos și sănătos, din doar câteva ingrediente

Cunoscut pentru rețetele sale inspirate din bucătăria monahală, bucătarul călugăr Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent propune o mâncărică de urzici simplă și plină de savoare, preparată după metode tradiționale. Rețeta, bazată pe ingrediente puține și naturale, este una dintre cele mai apreciate în perioada primăverii și a postului.

reteta mancare urzici jpg

Considerată un adevărat „medicament din natură”, urzica este folosită de generații în gastronomia tradițională. Rețeta călugărului bucătar Efrem Băndărică păstrează simplitatea bucătăriei monahale, în care gustul ingredientelor naturale este pus pe primul loc.

Preparată din ingrediente puține și accesibile, mâncarea de urzici este des întâlnită în perioada Postului Paștelui. 

Pentru această rețetă sunt necesare urzici proaspete (aproximativ 500 g – 1 kg), patru linguri de ulei, una sau două linguri de făină, trei sau patru căței de usturoi, sare, piper negru și câteva linguri din apa în care au fiert urzicile.

Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Imaginea 1/5: Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB
Mâncare de urzici FOTO: Efrem Băndărică /FB

Cum se prepară mâncărica de urzici

Urzicile se aleg cu grijă după ce au fost culese, îndepărtându-se firele uscate sau impuritățile. Se spală bine în mai multe ape și se lasă la scurs într-o sită.

„Se pune apă la fiert într-un vas și se adaugă puțină sare. Când apa începe să clocotească, se adaugă urzicile. Se fierb cel mult 10 minute, în funcție de cantitate”, spune călugărul Efrem Băndărică.

După fierbere, urzicile se scot din apă și se lasă să se scurgă bine, iar zeama se păstrează. Urzicile se trec apoi prin mașina de tocat carne până devin o pastă fină.

„Se pune un tuci sau o tigaie adâncă pe foc și se adaugă uleiul. Când uleiul s-a încins, se adaugă urzicile tocate și se călesc, amestecând cu o lingură de lemn, aproximativ 10–15 minute”, explică bucătarul

Treptat se adaugă câteva linguri din apa în care au fiert urzicile, lăsând preparatul să dea câteva clocote.

Separat se pregătește un rântaș ușor din făină, care se încorporează în mâncare pentru a-i da consistență. „Mâncarea trebuie să capete o consistență cremoasă, asemănătoare smântânii”, spune Efrem Băndărică.

La final se oprește focul și se adaugă usturoiul tăiat felii, piperul negru și sare după gust. Mâncarea se lasă acoperită timp de 5–10 minute, pentru ca „mâncarea să se odihnească”, iar aromele să se îmbine. 

Mâncărica de urzici se servește caldă, cel mai adesea alături de mămăligă.

Bucătărie

Ghid de cumpărături

FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
