Delicii de toamnă puțin cunoscute la români, care-ți lasă gura apă. Mâncărurile care-ți încălzesc stomacul și sufletul

Atunci când temperaturile încep să scadă drastic, iar toamna devine tot mai rece, specialiștii spun că este important să ne hrănim adecvat pentru a ține răceala departe. Iar tocănițele de sezon reprezintă cea mai bună alternativă.

Tocănița Brunswick Foto: lanascooking.com

Toamna își intră în drepturi și vremea începe să devină capricioasă. Ba câte o ploaie rece care se întinde pe jumătate de zi, ba un vânt supărător, chiar și nopți din ce în ce mai reci, care alternează cu zile însorite. Tot acest carusel atmosferic nu face decât să ne slăbească sistemul imunitar și să devenim vulnerabili la virusuri și bacterii. Printre multe alte remedii, precum un somn bun, alimentația este o adevărată cheie a menținerii sănătății.

Ei bine, și aici intră în scenă tocanele de toamnă. Acestea reprezintă una dintre cele mai sănătoase mâncăruri tradiționale de pe Glob, prezente în toate culturile Pământului. De altfel, fierturile sunt printre cele mai vechi moduri de a găti alimentele. Și printre cele mai nutritive. Mai ales dacă folosim trufandalele de toamnă. Iată câteva rețete delicioase, puțin cunoscute publicului larg din România, dar care merită încercate măcar o dată-n viață.

O tocană inimoasă din Virginia

Una dintre cele mai bune tocane de toamnă, hrănitoare și reconfortante, este tocana Brunswick. Practic, este o tocană după o rețetă tradițională din sudul Statelor Unite, renumită pentru gustul său bogat.

Se spune că a fost pentru prima dată gătită pe continentul american în statul Virginia, în anul 1828. Potrivit tradiției locale, în timpul unei expediții de vânătoare organizate în comitatul Brunswick, un bucătar de culoare pe nume Jimmy Matthews, care era sclavul politicianului Creed Haskins, a pregătit o tocană din veverițele vânate de membrii grupului.

Carnea a fost fiartă la foc mic timp de câteva ore, împreună cu slănină, ceapă, unt și pesmet, rezultând un preparat consistent, care a devenit curând popular la mitingurile politice și la adunările comunitare din regiune. În 1988, Adunarea Generală a statului Virginia a recunoscut oficial această regiune drept locul de origine al tocanei Brunswick.

Tocana Brunswick Foto: https://kitchenfunwithmy3sons.com/

Dar iată cum se prepară.

În primul rând aveți nevoie de următoarele ingrediente: aproximativ un kilogram până la un kilogram și jumătate de carne. În principal se folosește pui gătit și mărunțit sau carne de porc fragedă, desfăcută în fâșii, plus bacon afumat. La acestea se adaugă o ceapă mare tocată fin, doi căței de usturoi zdrobiți, între 400 și 800 de grame de roșii tăiate sau sos de roșii, o jumătate de cană de sos barbecue și o linguriță de boia afumată. Sarea și piperul se adaugă după gust. Se mai pot adăuga una sau două căni de boabe de porumb, proaspete sau conservate, o cană de fasole și doi sau trei cartofi tăiați cubulețe. Pregătiți, de asemenea, trei sau patru căni de supă de pui.

Rețeta se face destul de simplu. Fierbem carnea de pui sau de porc până când aceasta devine fragedă, după care se desface în fâșii subțiri. Într-o oală încăpătoare, ceapa și usturoiul se călesc în puțin ulei sau în grăsime provenită de la bacon, până când se înmoaie. Se adaugă apoi roșiile, supa de pui, sosul barbecue și condimentele, iar amestecul se lasă să dea în clocot. Se încorporează carnea mărunțită, porumbul, fasolea și cartofii, după care se dă focul la mic. Tocana se lasă să fiarbă încet timp de 30-45 de minute. Preparatul este gata atunci când legumele s-au înmuiat, iar sosul a scăzut și s-a îngroșat.

Din Italia, cu dragoste

Toată lumea știe că mâncarea mediteraneană este sănătoasă. Chiar dacă acolo totul pare însorit, mai apar și nori, furtună și temperaturi scăzute. Ei bine, italienii au un remediu alimentar prin care se protejează de gripă. Printre altele, gătesc o tocăniță de linte cu cârnați faimoasă în zona Italiei. O mâncare cu tradiție printre orășenii și țăranii gospodari. Pe scurt, o mâncare consistentă, aromată și ușor de preparat.

Pentru a o găti aveți nevoie de 400-500 de grame de linte verde sau maro, patru-cinci cârnați italieni, obișnuiți sau iuți, o ceapă mare, unul sau doi morcovi, un ardei gras, doi-trei căței de usturoi și 400-500 de mililitri de suc de roșii sau bulion. Se mai folosesc un litru de supă de legume, două-trei linguri de ulei de măsline, sare, piper, boia dulce sau afumată și cimbru ori rozmarin. Pentru decor, se poate adăuga pătrunjel proaspăt tocat.

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Se gătește simplu. Mai întâi, lintea se clătește bine în apă rece. Dacă se folosește linte verde sau maro, aceasta poate fi lăsată la înmuiat timp de aproximativ 30 de minute sau chiar peste noapte, pentru a reduce timpul de fierbere. Într-o cratiță încăpătoare, se încinge uleiul de măsline, apoi se adaugă cârnații tăiați rondele și se prăjesc până se rumenesc pe toate părțile. Aceștia se scot din cratiță și se păstrează deoparte, lăsând grăsimea rezultată în urma prăjirii pentru a da mai multă savoare legumelor.

Cârnați cu linte Foto: https://thisitaliankitchen.com/italian-sausage-and-lentils/

În aceeași cratiță se pun ceapa tocată mărunt, morcovii tăiați cubulețe și ardeiul gras. Legumele se călesc la foc mediu timp de cinci-șapte minute, până când încep să se înmoaie. Se adaugă apoi usturoiul zdrobit și boiaua, amestecând timp de aproximativ un minut, pentru ca aromele să se întrepătrundă. Lintea scursă se adaugă peste legume, apoi se toarnă supa de legume sau apa caldă, în cantitate suficientă pentru a permite fierberea uniformă. Amestecul se lasă să fiarbă la foc mic, cu capac, timp de aproximativ 25-30 de minute.

Când lintea este aproape fiartă, se adaugă înapoi cârnații rumeniți și se toarnă sucul de roșii. Tocana se condimentează cu sare, piper și cimbru sau rozmarin, apoi se lasă să fiarbă descoperită încă 10-15 minute, până când sosul scade, iar lintea devine moale și capătă o consistență cremoasă. La final se pune pătrunjel tocat. Italienii mănâncă această tocană cu o bucățică de pâine crocantă.

Atunci când carnea de vită se întâlnește cu un stout irlandez

Rămânem tot în Europa, dar mergem către nord-vest și poposim în Irlanda. Aici este o tradiție aparte pentru tocănițe. Sunt baza alimentației irlandezului get-beget. Una dintre aceste tocănițe este o adevărată vedetă a toamnei și îmbină două dintre alimentele lor tradiționale, berea neagră de tip stout și carnea de vită. De altfel, în Irlanda este o tradiție aparte a consumului de carne de vită, fiind unul dintre cei mai mari exportatori din Europa. Iar tocana de vițel cu bere neagră este o delicatesă națională.

Iată de ce aveți nevoie pentru a o pregăti acasă: un kilogram până la un kilogram și jumătate de pulpă sau ceafă de vită, tăiată în cuburi potrivite, între 440 și 500 de mililitri de bere neagră stout și în jur de un litru de supă de vită. Se mai folosesc două cepe mari, doi sau trei morcovi, puțină țelină rădăcină, 400-550 de grame de cartofi și cinci-șase căței de usturoi. Pentru gătit sunt necesare două-trei linguri de ulei sau unt (mai bine unt), o lingură de făină pentru îngroșarea sosului, două linguri de pastă de tomate sau passata. Gustul este completat de două-trei foi de dafin, cimbru proaspăt sau uscat, sare și piper negru.

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Tocană irlandeză cu bere neagră Foto: https://somuchfoodblog.com/

Întâi și întâi tăiem vita cubulețe și o punem într-o oală încăpătoare, de preferat din fontă. Nu uitați, înainte de a pune cubulețele de vită se încinge uleiul sau untul, în prealabil. Mai apoi, carnea se rumenește pe toate părțile, până când capătă o crustă brună. Bucățile se scot apoi pe o farfurie și se păstrează deoparte. În aceeași oală se adaugă ceapa tocată, morcovii și țelina tăiate felii. Legumele se călesc timp de cinci-șase minute, până când încep să se înmoaie. Se adaugă usturoiul zdrobit și făina, amestecând aproximativ un minut, pentru a omogeniza compoziția.

Carnea rumenită se pune înapoi în oală, apoi se toarnă berea și supa de vită. Cu ajutorul unei linguri de lemn, se desprind de pe fundul vasului bucățile caramelizate în timpul rumenirii, deoarece acestea contribuie la gustul intens al sosului. Se adaugă pasta de tomate, foile de dafin, cimbrul, sarea și piperul, iar amestecul se aduce la punctul de fierbere.

Oala se acoperă cu un capac, iar tocana se lasă să fiarbă la foc foarte mic timp de aproximativ două-două ore și jumătate. Cartofii tăiați cubulețe se adaugă cu aproximativ 20-30 de minute înainte de final, astfel încât să se înmoaie fără să se destrame. La final, se gustă tocana și se ajustează cantitatea de sare și piper, apoi se îndepărtează foile de dafin.