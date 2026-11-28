Militarii ruși de pe frontul din Ucraina ar ajunge să stea zile sau chiar săptămâni fără hrană, apă, muniție și medicamente. Relatările unor bloggeri militari ruși, interceptările serviciilor ucrainene și mărturiile prizonierilor descriu probleme grave de aprovizionare și soldați abandonați de comandanți.

Militarii ruși ar fi rămas săptămâni fără hrană, apă și muniție Foto: Profimedia

Rybar, al cărui nume real este Mihail Svinciuk și al cărui canal de Telegram are 1,5 milioane de urmăritori, a scris despre situația de pe frontul din Ucraina la sfârșitul anului 2026, potrivit Focus Online.

Acesta citează un comandant care descrie modul în care este aprovizionată o unitate de asalt în timpul unei misiuni. Concluzia lui Rybar: „Totul devine clar, fără să mai fie nevoie de explicații suplimentare”.

„Astăzi, un soldat mi-a mulțumit cu lacrimi în ochi. Primise pentru prima dată ceva de mâncare după 16 zile. Alții zac aici, suferind din cauza rănilor și cuprinși de disperare. Îmi oferă chiar și bani doar pentru a obține puține medicamente sau apă. Soldații mor chiar și din cauza lipsei apei. Iar eu mă simt neputincios, pentru că nu pot face nimic în privința asta”.

Rybar scrie că ar putea dezvălui zona în care se desfășoară operațiunea și unitatea din care face parte comandantul. Acest lucru nu ar avea însă importanță, dintr-un motiv simplu: problemele sunt generalizate.

Potrivit bloggerului, trupelor le lipsesc în special dronele grele necesare pentru transportul proviziilor.

„Nu mă credeți? Atunci întrebați orice comandant de pe front”, continuă Rybar. Este foarte probabil ca relatarea acestuia să fie chiar mai dură.

Pierderea capacității de luptă

Dronele grele au devenit între timp indispensabile pentru aprovizionarea soldaților aflați pe front, susține bloggerul militar. Ucrainenii dispun în continuare de suficiente astfel de aparate în operațiunile lor.

„O unitate de asalt își pierde capacitatea de luptă dacă trebuie să se descurce luni întregi fără hrană, muniție și medicamente”, avertizează Rybar.

Bloggerul amintește că însuși președintele Vladimir Putin avertizase asupra acestei probleme cu un an în urmă. Cu toate acestea, nu s-a schimbat nimic.

„Poate că asta explică destul de multe lucruri”, își încheie Rybar comentariul.

Militarii ruși din regiunea Donețk ar fi rămas zece zile fără hrană

Serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au interceptat o conversație între militari ruși din Regimentul 77 Motorizat de Infanterie, desfășurați în regiunea Donețk, în care aceștia se plâng că nu au mai primit hrană de zece zile.

Potrivit informațiilor publicate de serviciile ucrainene și citate de LB.ua, soldații vorbesc despre condiții extrem de dificile, frig și lipsa îngrijirilor medicale. Militarii răniți ar leșina, iar unii nu și-ar putea schimba nici măcar pansamentele.

În înregistrarea făcută publică, unul dintre soldați descrie situația ca fiind „foarte gravă și disperată” și spune că oamenii din unitate sunt răniți, nu au ce mânca și nu beneficiază de îngrijirile medicale necesare.

Acesta își întreabă superiorii dacă vor să-i omoare, în timp ce comandantul ar fi negat că situația descrisă de subordonatul său ar putea exista. HUR le-a transmis militarilor ruși că predarea ar putea fi o modalitate de a-și salva viața.

Soldații ruși ar fi ajuns să-și bea propria urină pentru a supraviețui

Relatări și mai grave au fost făcute de militari ruși capturați de armata ucraineană în timpul operațiunii Vivaldi, desfășurate în zona de la nord de orașul Lîman.

Potrivit declarațiilor acestora, trupele ruse au fost abandonate de comandanți și au rămas fără hrană, apă și muniție. Unii soldați ar fi fost nevoiți să-și bea propria urină sau să consume apă din bălți și pâraie pentru a supraviețui, scrie The Kyiv Independent.

Informațiile au fost prezentate într-o înregistrare video publicată la 1 octombrie de Corpul 3 de Armată al Ucrainei, care îi arată pe aproximativ 50 de prizonieri ruși discutând cu comandantul unității, generalul de brigadă Andrii Bilețki.

Unul dintre militari, care s-a identificat drept adjunct al comandantului unei companii de asalt din Regimentul 283, a susținut că a slăbit peste 60 de kilograme în șase luni. Acesta a afirmat că unii dintre camarazii săi au murit pe poziții pentru că nu au putut primi hrană.

Potrivit comandantului ucrainean, un alt soldat rus suferea de o subnutriție atât de gravă, încât a murit la scurt timp după ce a fost capturat.

Presa ucraineană precizează că nu a putut verifica independent declarațiile prizonierilor, făcute în captivitate, însă arată că unele dintre ele au fost confirmate parțial de relatările independente ale unor bloggeri militari ruși.