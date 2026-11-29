Un român care câștigă 11.000 de lei pe lună a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet după ce a mărturisit că i se pare absurd să cheltuiască peste 1.000 de euro pe inelul de logodnă al iubitei sale. În timp ce unii îl acuză că nu este pregătit să întemeieze o familie, alții consideră că femeia are pretenții exagerate. Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental, explică pentru „Adevărul” când prudența financiară se transformă în egoism, cum ajung relațiile să devină tranzacționale și de ce incompatibilitatea financiară poate compromite o căsnicie, chiar și atunci când există iubire.

Diferențele dintre prioritățile financiare pot genera conflicte în cuplu Foto: Pixabay

Discuția, pornită pe platforma Reddit, în comunitatea Men_RO, a adunat peste 200 de comentarii. Autorul postării povestește că intenționează să își ceară iubita în căsătorie și că, pentru a se asigura că va alege un inel pe gustul acesteia, a întrebat-o ce modele preferă. Prețurile bijuteriilor pe care femeia i le-a arătat l-au luat însă prin surprindere.

„Totuși, pentru că nu sunt expert în bijuterii, inele, pietre etc., am întrebat-o cam ce așteptări are. A intrat pe net și mi-a arătat câteva modele cu inele care îi plac. Să-mi pice fața când am văzut numai de la 1.000 € în sus”, povestește bărbatul.

Acesta spune că a căutat alternative în magazinele de bijuterii și că a discutat inclusiv cu mai multe colege de serviciu, care i-au spus că un inel de logodnă ar trebui să coste cel puțin 1.500 de euro.

„Câștig 11.000 de lei, dar mi se pare absurd să dau jumătate/tot salariul pe un inel. Lumea chiar cumpără chestiile astea? Sau sunt eu absurd?”, întreabă acesta.

Ulterior, bărbatul precizează că ar fi dispus să cheltuiască 2.000 de lei pentru bijuterie, dar se teme că modelul ales nu ar fi pe placul partenerei. Totodată, explică faptul că veniturile celor doi sunt considerabil diferite și că el suportă costurile vacanțelor.

„Nu știu cum să zic, dar cu rate și tot ce înseamnă cheltuieli de-abia pun deoparte 3.000 de lei/lună. Iar din ăștia se duc și pe vacanțe pe care eu le plătesc, pentru că ea câștigă 4.000 de lei”, mai spune bărbatul.

Când devine zgârcenia un semnal de alarmă în relația de cuplu

Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental, atrage atenția că disponibilitatea unei persoane de a cheltui bani pentru partener nu poate fi analizată independent de celelalte comportamente din relație.

„Nu cred că putem evalua iubirea unui bărbat în funcție de prețul inelului de logodnă. Ar fi o abordare superficială să spunem că un bărbat care cheltuiește 5.000 de euro iubește mai mult decât unul care cheltuiește 1.000 de euro”, explică specialista pentru „Adevărul”.

Există însă o diferență între persoanele care își gestionează prudent resursele financiare și cele care sunt dispuse să cheltuiască bani pentru propriile plăceri, dar nu și pentru bucuria partenerului.

„Responsabilitatea financiară înseamnă să îți cunoști posibilitățile, să ai priorități și să nu cheltuiești impulsiv doar pentru a demonstra ceva. Zgârcenia, în schimb, poate fi observată atunci când există o preocupare excesivă pentru propriul confort financiar, când persoana găsește permanent resurse pentru dorințele proprii, dar devine foarte restrictivă atunci când vine vorba despre nevoile sau bucuriile partenerului”, arată psihoterapeutul.

Înainte de a trage concluzii despre sentimentele unei persoane, specialista recomandă analizarea disponibilității acesteia de a face compromisuri, de a-și asuma responsabilități și de a investi în proiectele comune.

„Un inel nu reprezintă o probă de iubire, dar disponibilitatea de a ține cont de dorințele celuilalt spune ceva despre dinamica relației”, punctează Laura Găvan.

De ce ajung unele femei să măsoare iubirea în bani

Dorința de a primi cadouri costisitoare nu reflectă întotdeauna o preocupare pentru statutul social sau pentru bunurile materiale. Potrivit psihoterapeutului, în spatele unor asemenea așteptări se pot ascunde nevoi emoționale, dar și experiențe anterioare în care persoana nu s-a simțit suficient de apreciată.

„Cred că, în multe situații, nu vorbim neapărat despre bani, ci despre ceea ce simbolizează ei pentru persoana respectivă. Pentru unele femei, faptul că partenerul este dispus să cheltuiască pentru ele poate însemna că sunt importante, că sunt prioritizate și că bărbatul își dorește să le ofere siguranță și confort”, explică specialista.

Gesturile materiale pot deveni astfel o modalitate prin care o persoană caută confirmarea faptului că este iubită, conform spuselor sale. Dorința de a avea un partener generos nu este, în sine, problematică, însă lucrurile se schimbă atunci când valoarea financiară a gesturilor devine principalul criteriu de evaluare a relației.

„Problema apare atunci când ajungem să măsurăm iubirea exclusiv prin valoarea cadourilor sau prin sumele pe care celălalt este dispus să le cheltuiască. Până la urmă, putem primi un cadou foarte scump de la un om indisponibil emoțional și putem primi multă iubire de la un om care nu își permite să ofere lucruri costisitoare”, subliniază Laura Găvan.

Când partenerul are bani pentru propriile plăceri, dar nu și pentru viitorul cuplului

O problemă mai amplă decât cea a cadourilor apare atunci când partenerii au priorități financiare diferite și nu reușesc să ajungă la un consens privind modul în care își construiesc viața împreună.

Laura Găvan susține că independența financiară este sănătoasă într-o relație și că niciunul dintre parteneri nu ar trebui să exercite control asupra fiecărei cheltuieli a celuilalt. Această libertate nu îi exonerează însă de responsabilitățile comune.

„De exemplu, dacă unul dintre parteneri își permite constant vacanțe, mașini sau achiziții personale, dar amână investițiile în locuința comună sau alte obiective stabilite împreună, este firesc ca celălalt să ajungă să se simtă neimportant sau să perceapă o lipsă de implicare”, subliniază psihoterapeutul.

Nici împărțirea tuturor cheltuielilor în mod egal nu reprezintă neapărat soluția potrivită, mai ales în cuplurile în care există diferențe considerabile între venituri.

„Aș face aici o diferență între egalitate și echitate. Nu este obligatoriu ca ambii să contribuie cu aceleași sume, dar este important ca fiecare să contribuie într-un mod pe care ambii îl consideră corect. Autonomia financiară nu ar trebui să însemne independență față de responsabilitățile relației”, adaugă specialista.

Sacrificiile făcute în numele iubirii pot lăsa unul dintre parteneri vulnerabil financiar

Una dintre cele mai delicate situații apare atunci când unul dintre parteneri renunță la oportunități profesionale sau la independența economică pentru a construi o familie. În asemenea cazuri, așteptarea ca celălalt să îi ofere siguranță financiară nu ar trebui confundată automat cu interesul material.

De ce au ajuns meditațiile aproape obligatorii pentru elevii din România. Costurile pe care le suportă părinții

„Dacă o femeie renunță la o oportunitate profesională, își schimbă țara, își lasă în urmă familia, prietenii sau independența financiară pentru a construi o viață alături de partener, este firesc să își dorească să știe că nu va deveni vulnerabilă din punct de vedere financiar”, explică Laura Găvan.

Psihoterapeutul atrage atenția că există contribuții la viața de familie care nu pot fi cuantificate imediat în bani. Renunțarea la dezvoltarea profesională, preluarea unui număr mai mare de responsabilități familiale sau asumarea dependenței economice de partener sunt sacrificii care trebuie recunoscute.

Acest lucru nu înseamnă însă că fiecare gest făcut în beneficiul relației trebuie recompensat material.

„Relația devine tranzacțională atunci când începem să contabilizăm permanent ce am oferit și ce trebuie să primim în schimb. Dar nici extrema cealaltă nu este sănătoasă: să îi cerem unui om să facă sacrificii importante în numele iubirii, fără să îi oferim siguranță și fără să ne asumăm consecințele acelor decizii”, avertizează specialista.

Reddit: „Nu există banii mei și banii lui. Sunt banii noștri comuni”

Discuția despre inelul de logodnă a scos la iveală perspective diferite asupra generozității, responsabilității financiare și sacrificiilor pe care partenerii sunt dispuși să le facă unul pentru celălalt.

O persoană povestește că și-a dorit inițial un inel de 2.000 de lei, dar a primit unul care a costat peste 1.000 de euro. Pentru aceasta, valoarea bijuteriei este asociată cu semnificația emoțională a gestului.

„Mă gândesc că nu azi te-ai trezit, din senin, că vrei s-o ceri. Pentru genul ăsta de chestii e normal să pui un ban deoparte cu niște timp înainte. Părerea mea e că merită să faci o investiție în ceva de care să-i fie drag toată viața, mai ales în condițiile în care atât costă un telefon care în 5 ani devine redundant. Din experiența proprie, eu am cerut sincer un inel de 2.000 ron, cum spuneai mai sus, și am primit unul de peste 1.000 eur și nu mă așteptam să mă bucur absolut de fiecare dată când mă uit la el, pentru că îmi amintește de faptul că a preferat să facă sacrificiul ăsta financiar de dragul meu, pentru simplul fapt că s-a gândit că mi-ar aduce bucurie. Sunt ocazii să faci un deal bun sau o economie, aici nu mi se pare cazul”, scrie aceasta.

De cealaltă parte, o femeie căsătorită consideră că o cheltuială exagerată făcută de soț ar afecta, în cele din urmă, situația financiară a ambilor parteneri. Aceasta povestește că ea și soțul său au venituri similare și că au ales să realizeze inelul de logodnă la comandă, plătind 2.000 de lei pentru aur și manoperă și încă 50 de lei pentru piatră. Femeia intenționează să înlocuiască ulterior piatra cu un diamant de laborator, din propriile venituri. „El este soțul meu și îl iubesc, nu fraierul pe care trebuie să-l mulg de bani. Tragem împreună la aceeași căruță și ne susținem în orice. Dacă el rămâne fără bani (pentru că i-a spart pe mine), și eu rămân fără bani, pentru că trebuie să-l susțin eu, etc. Nu există banii mei și banii lui. Sunt banii noștri comuni din care trăim, mâncăm, ieșim, ne plimbăm. Deci, dacă îi fac lui gaură neagră în buget, îmi fac și mie implicit”, explică aceasta.

Un alt participant la discuție povestește că, atunci când și-a cerut soția în căsătorie, nu avea venituri foarte mari. Cei doi au discutat despre importanța inelului, despre tipul pietrei și despre posibilitatea de a amâna cererea în căsătorie pentru a organiza un moment spectaculos. Au decis însă că preferă să se căsătorească mai repede, urmând să se bucure ulterior de bijuterii costisitoare și de călătorii în destinații exotice.

Bărbatul spune că între timp i-a cumpărat soției un alt inel și că intenționează să îi ofere unul cu diamant la nașterea copilului. Faptul că prețul bijuteriei nu a reprezentat o condiție la începutul căsniciei a fost, pentru el, un semnal pozitiv.

Alți participanți atrag atenția asupra diferenței dintre venitul lunar și puterea reală de cumpărare. „Poate fi o sumă decentă, dar depinde de contextul amândurora. În cazul tău, nu e o sumă decentă. Dacă, de exemplu, sunteți amândoi high earners, nu aveți rate, aveți economii solide, investiții etc., e OK. Dar cu rate, faptul că pui doar 3.000 de lei deoparte, pui bani și pe vacanțe, logodna poate te costă pe lângă inel, o să mai ai o nuntă. Mi se pare mult în contextul dat”, scrie un utilizator.

Discuțiile despre bani pe care cuplurile ar trebui să le aibă înainte de căsătorie

Dincolo de disputa privind prețul unui inel, diferențele dintre valorile și prioritățile financiare ale partenerilor pot deveni surse constante de conflict după căsătorie.

„Poți să iubești foarte mult un om și totuși să nu fii compatibil cu el în ceea ce privește modul de organizare a vieții”, spune Laura Găvan.

Psihoterapeutul explică faptul că diferențele dintre un partener foarte econom și unul care își dorește un anumit nivel de confort și mai multe experiențe pot deveni dificil de gestionat odată cu apariția responsabilităților familiale.

De ce cumpărăm biciclete, abonamente și cursuri pe care nu le folosim. Psihologia banilor cheltuiți în zadar

Înainte de căsătorie, cei doi ar trebui să discute deschis despre venituri, datorii, economii, proprietăți, cheltuieli comune și planuri de viitor, dar și despre modul în care vor gestiona eventualele situații de criză.

„Aș adăuga și câteva întrebări esențiale: Ce se întâmplă dacă unul dintre noi își pierde locul de muncă? Dar dacă unul renunță la carieră pentru a crește copiii? Cum procedăm dacă unul câștigă considerabil mai mult? Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi un nivel de trai confortabil?”, arată specialista.

Potrivit acesteia, asemenea conversații, deși pot părea lipsite de romantism, le permit partenerilor să descopere eventualele incompatibilități înainte de a fi nevoiți să le gestioneze în mijlocul unei crize familiale.

Cum pot evita partenerii transformarea relației într-o tranzacție financiară

Pentru a construi o relație în care ambii parteneri se simt apreciați și în siguranță, Laura Găvan recomandă:

Discuții deschise despre așteptările financiare și despre ceea ce înseamnă siguranța pentru fiecare partener;

Stabilirea unor obiective comune și a unui plan realist pentru atingerea lor;

Păstrarea unui anumit grad de independență financiară, fără neglijarea responsabilităților comune;

Evitarea folosirii banilor ca instrument de control, pedeapsă sau manipulare;

Recunoașterea contribuțiilor nefinanciare, precum timpul, sprijinul emoțional și implicarea în viața de familie;

Urmărirea reciprocității, fără a impune o egalitate matematică între contribuțiile partenerilor.

Specialista subliniază că nici generozitatea nu trebuie confundată cu risipa, după cum nici responsabilitatea financiară nu trebuie confundată cu zgârcenia.

„Un partener nu trebuie să îți cumpere iubirea, dar nici nu ar trebui să te facă să simți că orice nevoie sau dorință a ta reprezintă o cheltuială deranjantă. Într-o relație sănătoasă, nu este vorba despre cine plătește mai mult, cine oferă mai mult sau cine face cele mai mari sacrificii. Este vorba despre sentimentul că amândoi contribuim la aceeași construcție și că niciunul nu este lăsat singur în responsabilitățile vieții pe care au ales să o împartă”, conchide Laura Găvan.