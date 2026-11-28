Sute de români au rămas blocați între între vama bulgărească și cea turcească de mai bine de două ore. Li s-a transmis că există probleme cu rețeaua de internet și nu li se pot procesa datele. Românii mai spun că nici nu pot face cale întoarsă, iar în coloană așteaptă și familii cu copii.

O coloană de autoturisme s-a format la granița cu Turcia Foto: Claudiu Nicolae

Situație complicată pentru sute de români la granița dintre Bulgaria și Turcia. Aceștia au rămas practic blocați între frontierele celor două state după ce sistemul informatic de la vamă nu a mai funcționat. Momentan, toți cei aflați între Bulgaria și Turcia nu pot nici măcar să se întoarcă. Oamenii sunt disperați din cauza vremii urâte care îi obligă să consume carburant pentru încălzire. În plus, în coloana uriașă de mașini care s-a format la frontiera turcă sunt și familii cu copii, dar și vârstnici. Un român care se află în fruntea coloanei, primul în fața barierelor închise de la vama turcă, spune că a anunțat ambasada și că timpul de așteptare ar putea fi și de 12 ore. Mai mult decât atât, reprezentanții Ambasadei române din Turcia le-ar fi comunicat că nu au cu ce să îi ajute momentan.

„Practic suntem ai nimănui aici”

Claudiu Nicolae, un român care a plecat cu mașina din România către Turcia prin Bulgaria, s-a trezit blocat, sâmbătă seara, 28 noiembrie, la frontieră. Mai precis, alături de alți români, se află prinși între două frontiere statale.

Au trecut de vama bulgărească, au intrat în zona neutră și așteaptă să intre în Turcia. Tranzitul a mers foarte greu, povestește românul. Mai precis, stă în coloană de la ora 13:15 și a ajuns la punctul vamal abia în jurul orei 18:40-19:00.

Lovitura urma să vină în momentul în care a văzut că turcii închid bariera de intrare în țară și nu o mai deschid. Așa s-a ajuns în situația în care sute sau mii de oameni aflați în coloană au ajuns să fie prinși între cele două vămi.

Bariera închisă pe partea turcă Foto: Claudiu Nicolae

„Suntem blocați aici, noi și, cred, câteva mii de români. Eu sunt prima mașină care stă să intre în Turcia, prima de la barieră, ca să intre în vamă”, spune Claudiu Nicolae. De vină este, ar fi aflat românul de la funcționarii de la vamă, o problemă cu rețeaua de internet. Practic, vameșii turci ar fi rămas fără internet și nu le-ar funcționa sistemul de procesare a documentelor care asigură trecerea oamenilor la frontieră.

„Și ni s-a spus că a căzut internetul. Dar am vorbit la Ankara, la ambasadă, și au spus că este o problemă la toată frontiera Turciei cu Bulgaria, cel puțin”, adaugă românul.

Situația este cu atât mai delicată cu cât ar fi dificil și să se întoarcă.

„Am fost în coadă ca să intrăm în vamă de la ora 13:15. Nici măcar să ne întoarcem înapoi nu mai putem. Cică și asta este foarte greu. Pentru că nu mai pot să proceseze absolut nimic, nici măcar pe ieșire. Practic, eu sunt în Turcia în momentul de față, doar că trebuie să-mi valideze documentele că am ieșit din vamă. Este foarte interesant, pentru că practic suntem ai nimănui aici”, adaugă Claudiu Nicolae.

„Sunt oameni cu copii mici aici, persoane în vârstă”

Românii spun că au sunat la ambasada de la Ankara și au primit vești proaste. Problema ar putea să persiste și 12 ore. În plus, de la ambasadă i-au anunțat că nu au cu ce să îi ajute momentan: să-și facă provizii și să aștepte. Mai grav este că în coloană sunt familii cu copii, dar și vârstnici, iar combustibilul se poate epuiza fiindcă toată lumea încearcă să se încălzească.

„Oricum, ambasada mi-a spus că nu au cu ce să ne ajute, doar ca să mergem să ne facem provizii, că poate să dureze și 12 ore. Eu am jumătate de rezervor, dar, la câte mașini sunt, pot să apară și probleme de genul acesta, legate de combustibil. Sunt persoane cu copii mici, sunt persoane în vârstă. Noi suntem în coadă ca să ajungem la vamă de la 13:15. Aici, în punctul acesta, stăm de vreo oră și 20 de minute. Inițial, domnul de aici mi-a spus că nu durează mult, să-i dau documentele. Adică să-i las talonul și pașaportul, că nu durează mult și revin. Puțin mai devreme, acum 5-10 minute, mi-a spus că nu mai durează mult. Apoi că nu are o estimare de la colegi: poate să dureze o oră, două”, adaugă românul.

Acesta ne-a mărturisit că a reușit să treacă granița în jur de 22.10 (ora României), dar că în spatele său nu a mai venit nicio mașină.