O cercetare a Uniunii Studenților din România scoate la iveală probleme grave în universități: abuzuri reclamate fără rezultat, burse întârziate și drepturi care rămân, prea des, doar pe hârtie.

Studenții au protestat, cu doi ani în urmă, din cauza măsurilor care le-au diminuat din drepturi Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Cercetarea Uniunii Studenților din România arată că o bună parte dintre drepturile prevăzute în Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului nu sunt respectate în practică. Cele mai îngrijorătoare probleme sunt legate de discriminare, hărțuire și lipsa unor mecanisme eficiente prin care studenții să poată reclama abuzurile. Nici situația burselor nu este mai bună: pentru aproape șapte din zece beneficiari, banii primiți nu acoperă nici măcar jumătate din cheltuielile lunare.

Studenții ar trebui să găsească în universități un mediu în care să fie respectați, să aibă acces la informații corecte și să beneficieze de sprijin atunci când întâmpină probleme, însă realitatea povestită de tineri conturează o imagine diferită, în care anumite drepturi există doar în teorie.

Concluzia apare în primul raport al Cercetării Naționale privind Drepturile și Obligațiile Studențești (CNDOS 2026), realizată de Uniunea Studenților din România. La întrebările cercetătorilor au răspuns studenți din 41 de universități, iar 753 de chestionare au fost validate.

Nota obținută de sistemul universitar în ceea ce privește respectarea drepturilor studenților este de 64,6 din 100 de puncte, adică aproximativ o treime dintre drepturile pe care tinerii ar trebui să le aibă nu se regăsesc în experiența lor de zi cu zi.

Doar trei studenți au văzut rezolvată problema după ce au reclamat un abuz

Una dintre cele mai îngrijorătoare constatări ale cercetării este legată de siguranța studenților în universități. Dintre toate domeniile analizate, acesta a obținut cel mai mic punctaj, de numai 47,4 din 100.

Un student din cinci (21%) spune că a trecut personal printr-o situație de discriminare, umilire, hărțuire sau propagandă în spațiul universitar. În total, 158 de respondenți au declarat că s-au confruntat cu astfel de experiențe. Raportul mai arată că studenții nu știu nici măcar unde ar putea cere ajutor atunci când se confruntă cu o asemenea situație. Aproape șapte din zece nu cunosc niciun canal oficial prin care să sesizeze un abuz. Mai mult, doar 23,5% cred că o eventuală reclamație ar fi tratată corect și fără consecințe pentru cel care o face.

Cifrele privind rezultatul sesizărilor sunt și mai grăitoare. Din cei 158 de studenți care au povestit că au trecut printr-o situație de acest fel, doar 38 au raportat-o, fie oficial, fie informal. Numai șapte au apelat la un canal oficial, iar dintre aceștia, doar trei spun că problema s-a rezolvat.

Alți studenți au povestit că nu au primit niciun răspuns, că sesizarea le-a fost închisă fără rezultat sau că au suportat consecințe după ce au reclamat situația.

Printre criteriile în funcție de care studenții spun că au fost tratați diferit se numără aspectul fizic și genul. În cazul studentelor, raportul consemnează mai frecvent experiențe de discriminare, intimidare și remarci cu conotație sexuală.

Unele dintre mărturiile incluse în cercetare vorbesc despre glume sexuale și misogine făcute de cadre didactice chiar în timpul cursurilor.

Bursele întârzie, iar pentru mulți studenți nu ajung nici pentru jumătate din cheltuieli

O altă problemă importantă este cea a sprijinului financiar. Deși bursele ar trebui să le ofere tinerilor posibilitatea de a-și continua studiile fără să fie nevoiți să renunțe din cauza lipsurilor materiale, realitatea descrisă în raport arată că ajutorul primit nu este suficient pentru mulți dintre ei.

Peste 82% dintre studenții care beneficiază de bursă au declarat că au primit banii cu întârziere. În același timp, pentru aproape 70% dintre bursieri, suma primită acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile lunare.

În urma modificărilor aduse regulilor de acordare a burselor în 2025, aproape o treime dintre respondenți au resimțit cel puțin un efect negativ. Unii au fost nevoiți să renunțe la cărți și materiale de studiu, alții au început să lucreze sau să muncească mai mult, în timp ce o parte au ajuns să ia în calcul întreruperea facultății. Mai exact, 17,5% dintre studenți au renunțat la cărți sau materiale necesare studiului, 15,1% au început să lucreze ori și-au mărit programul de lucru, iar 8,2% s-au gândit să renunțe la facultate.

Cei care depind de bursa socială sunt printre cei mai afectați. Aproape șase din zece studenți care au solicitat acest tip de bursă, dar au fost respinși, au declarat că au resimțit cel puțin un efect negativ.

Raportul arată și că aproape un sfert dintre cei care au cerut bursă socială au fost respinși, în timp ce alți studenți care se considerau eligibili nici măcar nu au mai depus dosarul.

Dreptul de a ști cum ai fost notat, respectat doar în puține cazuri

Nici evaluarea academică nu este lipsită de probleme. Un exemplu este accesul la baremele de corectare, informație care ar trebui să le permită studenților să înțeleagă modul în care le-au fost evaluate lucrările.

Codul drepturilor și obligațiilor studenților

Potrivit cercetării, doar 16% dintre respondenți au primit baremul în termen de 24 de ore la toate examenele susținute. Mai mult de o treime au declarat că nu l-au primit niciodată.

Foto: Raport Uniunea Studenților din România

Situația ridică semne de întrebare în privința transparenței evaluărilor, mai ales atunci când studenții vor să înțeleagă de ce au primit o anumită notă sau să conteste rezultatul.

În același timp, cercetarea arată că doar 13,4% dintre studenți spun că își cunosc bine drepturile. Mai mult de jumătate nu au auzit în mod clar de Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului.

Materiale de partid și mesaje extremiste, semnalate în spațiul universitar

Cercetarea a urmărit și prezența mesajelor politice în universități, iar răspunsurile indică faptul că fenomenul nu este unul izolat.

Aproape unul din șase studenți a declarat că a văzut materiale aparținând unui partid sau unui candidat în spațiul universitar. Un procent apropiat, de 13,4%, a spus că a întâlnit mesaje radicale sau extremiste.

Raportul a analizat și anumite atitudini politice ale respondenților. Astfel, 15,6% dintre studenți consideră că România ar fi mai bine condusă de un lider fără control parlamentar, în timp ce 10,6% acceptă violența în numele unei cauze politice.

Studenții din anii terminali și studentele, printre cei mai dezavantajați

Cercetarea arată că există diferențe importante între categorii de studenți, iar unele grupuri se confruntă cu probleme mai mari decât altele. Studenții din anii terminali au un scor al respectării drepturilor cu 9,6 puncte mai mic decât cei din anul I. Diferența este și mai mare atunci când vine vorba despre siguranța în universitate: 17,6 puncte.

De asemenea, studenții care plătesc taxă au o experiență mai slabă decât cei aflați pe locuri bugetate, iar studentele au raportat mai frecvent probleme legate de evaluarea corectă și de siguranța în mediul universitar.

Un alt aspect semnalat este legat de transport. Cu cât cheltuielile pentru deplasarea la facultate sunt mai mari, cu atât crește și numărul celor care ajung să lipsească de la cursuri din cauza costurilor sau a timpului pierdut pe drum.

Un set de 29 de măsuri propuse

În urma rezultatelor, Uniunea Studenților din România propune un set de 29 de măsuri prin care drepturile prevăzute în Cod să fie respectate efectiv.

Printre propuneri se numără înființarea unor mecanisme independente de sesizare a abuzurilor, crearea unor servicii de sprijin pentru studenți, plata burselor pe tot parcursul anului și îmbunătățirea accesului la facilitățile de transport.

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Organizația solicită și ca respectarea drepturilor studenților să fie verificată în procesul de evaluare a universităților, astfel încât modul în care acestea își tratează studenții să conteze în evaluarea instituțională.

Foto: Raport Uniunea Studenților din România

„Nu cerem bani pe care țara nu îi are. Șaisprezece dintre măsurile noastre nu costă nimic. Ele cer doar ca regulile pe care statul și universitățile le-au adoptat să fie respectate. Pentru celelalte, propunem pași mici, verificabili, începând cu studenții care au cea mai mare nevoie.

Ne angajăm să repetăm această cercetare în fiecare an și să publicăm rezultatele, oricare ar fi ele. Invităm Ministerul Educației și Cercetării, universitățile, ARACIS și toate organizațiile studențești să lucrăm împreună, cu datele pe masă”, a precizat Laurențiu-Gabriel Dincă, președintele Uniuni Studenților din România.

Raportul are la bază răspunsurile a 753 de studenți, colectate în perioada august-octombrie 2026. Autorii precizează că participarea a fost voluntară, iar eșantionul nu este unul aleatoriu, prin urmare rezultatele nu pot fi considerate o măsurare reprezentativă statistic pentru întreaga populație studențească din România. Oferă, în schimb, o imagine relevantă asupra problemelor semnalate de participanți.