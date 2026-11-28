Ninge abundent pe Drumul Expres Craiova–Pitești, iar utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, precizează reprezentanții DRDP Craiova pe rețelele sociale.

„Imaginile surprinse de camerele de monitorizare de pe Drumul Expres arată intervenția utilajelor în timpul ninsorii. Activitatea acestora, traseele parcurse și intervențiile sunt monitorizate în permanență, atât prin sistemul video de monitorizare a drumului, cât și prin sistemele GPS instalate pe utilaje.

Astfel, avem o evidență permanentă a intervențiilor, a traseelor parcurse și a modului în care se acționează pe sectoarele de drum aflate în administrare.

În condiții de ninsoare abundentă și viscol, zăpada se poate depune din nou pe carosabil chiar și după trecerea utilajelor. Acțiunea de deszăpezire este continuă, iar echipele noastre rămân mobilizate”, transmit drumarii.

Tot ei le recomandă șoferilor să circule cu mare atenție și să-și adapteze viteza al condițiile de mers:

„Vă rugăm să circulați prudent, să adaptați viteza la condițiile de drum și să plecați la drum doar dacă autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul de iarnă”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 28 noiembrie, noi alerte de cod galben de ninsoare, viscol și vânt puternic - valabile de sâmbătă, 28 noiembrie, până duminică seara, 29 noiembrie. Meteorologii anunță ninsori consistente în sudul țării, unde stratul de zăpadă poate depăși izolat 25 de centimetri, iar și rafale de vânt de până la 70 km/h. Temperaturile vor coborî până la -16 grade.

Meteorologii au prelungit avertizările de vreme rea pentru Capitală. Bucureștiul se află sub o informare de ninsori viscolite, depunere de zăpadă, vânt puternic și răcire accentuată, valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00.