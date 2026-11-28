Tradiția creștin-ortodoxă spune că Sfântul Andrei a locuit pe teritoriul Dobrogei de astăzi, acum 2000 de ani, și se adăpostea într-o peșteră din care ieșea să predice și să creștineze populațiile barbare. Astăzi, peștera se află pe teritoriul unei comune din județul Constanța.

Peștera Sfântului Andrei Foto: arhiva Adevarul

Unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj de pe teritoriul României este o peșteră din județul Constanța. Și asta fiindcă este locul în care, spune tradiția bisericească, ar fi trăit Sfântul Apostol Andrei vreme de câțiva ani, propovăduind creștinismul popoarelor din zonă. Se spune că inclusiv geților dobrogeni. Tocmai de aceea, Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul spiritual al României, fiind prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie. În această zi de mare sărbătoare pentru români, la peșteră, dar și la mănăstirea din zonă se adună în jur de 20.000 de pelerini, an de an.

Unde se află peștera Sfântului Andrei, locul unde ar fi stat apostolul

Peștera atribuită Sfântului Apostol Andrei se află într-o comună din Dobrogea de Nord. Aceasta se numește Ioan Corvin. Are peste 1.700 de locuitori și, așa după cum v-ați dat deja seama, numele său este dedicat voievodului transilvănean, cunoscut mai degrabă drept Iancu de Hunedoara. Peștera se află pe teritoriul satului reședință de comună, care poartă, evident, numele de Ioan Corvin și este situat pe DN 3, la aproximativ 78–79 km de municipiul Constanța. De altfel, administrativ face parte din județul Constanța. Inițial, comuna Ioan Corvin se numea Kuzgun sau Cuzgun.

Comuna a fost botezată ulterior, după anexarea Dobrogei, în perioada interbelică, după voievodul transilvănean, și în felul acesta românizată. Așa cum arată și numele său original, Kuzgun, comuna în care se află Peștera Sfântului Apostol Andrei era locuită de turci și tătari. Conform datelor demografice, la începutul secolului al XIX-lea, satul reședință de comună (astăzi satul Ion Corvin) avea în jur de 3.000 de locuitori, majoritatea musulmani, adică turci și tătari. La aceștia se adăugau și grupuri mici de români (dicieni), dar și bulgari. Respecta, de altfel, specificul demografic al zonei. Nu trebuie să uităm că, până în 1878, Dobrogea făcea parte din Imperiul Otoman. Satele de astăzi care compun Ion Corvin, cinci la număr, purtau nume turcești sau tătărăști în secolul al XIX-lea.

Pelerinaj la peștera Sfântului Andrei Foto: Eugen Tănăsescu

De exemplu: Ciucurchioi, Caramat, Bazarghian și Beilic. Zona era destul de importantă economic, documentele vremii arătând că pe la începutul secolului al XIX-lea, Kuzgun era chiar un târg sau oraș important la intersecția drumurilor comerciale dintre Silistra și Bazargic. Vechiul nume turcesc, kuzgun, înseamnă „corb”. Se spune că după 1878, autoritățile române au colonizat satele care compun astăzi comuna Ion Corvin cu migranți din Muntenia și Transilvania. Și asta în condițiile în care mare parte din populația turcă și tătară a plecat după predarea provinciei către Regatul României. În perioada interbelică au fost schimbate și denumirile satelor. Tot atunci a fost organizată și comuna. Administrația a tradus simbolic numele turcesc în Ion Corvin, având în vedere că voievodul transilvan avea pe blazon un corb cu inel în cioc, potrivindu-se și cu semnificația vechiului nume al târgului.

Prin pădurea Migilet, către peștera apostolului

Din centrul satului Ioan Corvin, cei care vor să viziteze Peștera Sfântului Apostol Andrei au de mers aproximativ trei kilometri către cetatea Adamclisi, care se află în preajma formațiunii carstice. Pentru a ajunge la peșteră trebuie să străbateți drumul prin pădurea Migilet. În cele din urmă, la baza unui deal împădurit, veți găsi o mică biserică săpată în stâncă. Acesta este locul. Practic, este de mici dimensiuni și a fost amenajată ca lăcaș de rugăciune de-a lungul timpului, având în capăt un mic altar și o turlă deasupra. În interior se află un pat cioplit în piatră, asociat prin tradiție cu sfântul, precum și numeroase icoane așezate pe pereți. În jurul peșterii s-au ridicat două biserici, plus un ansamblu mănăstiresc.

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Mănăstirea peștera Sfântului Andrei Foto: arhiva Adevărul

Este vorba despre Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei. În mănăstire se află și o parte din moaștele Sfântului Andrei. Cadrul natural este de excepție. Pădurea Migilet oferă liniște și izvoare despre care pelerinii spun că ar avea calități aparte. Mai precis, aproape de peșteră, prin pădure, se află mai multe izvoare ale căror ape se unesc într-un pârâu, legate de tradiția botezului primilor creștini. Aici se spune că Sfântul Andrei creștinase primii greci, geți și romani din Moesia la religia creștină. Conform tradiției, cele nouă izvoare care formează pârâul ce șerpuiește prin pădurea Migilet au luat naștere după ce Apostolul Andrei a lovit cu toiagul în piatră, nu departe de peșteră.

Când a ajuns Sfântul Apostol Andrei în pădurea Migilet

Conform surselor istorice și tradiției, Sfântul Andrei s-a născut în anul 6 î.Hr., în cetatea Betsaida, pe țărmul Mării Galileii. Acesta era pescar și lucra alături de fratele său Simon Petru, un alt apostol foarte cunoscut. A fost și ucenic al lui Ioan Botezătorul și l-a urmat pe Iisus imediat, fără să ezite. De aceea este considerat primul apostol al lui Hristos.

„Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon, cel ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: «Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.» Iar ei, îndată, lăsând mrejele, au mers după El. Așa au devenit Apostoli ai lui Hristos și au asistat la minunile Lui”, arată Evanghelia după Matei. Ulterior, după Înălțarea lui Iisus Hristos, Sfântul Apostol Andrei a fost trimis să propovăduiască în Scitia. Era vorba despre zona nord-pontică, dar și despre zona litoralului Mării Negre care corespunde Dobrogei de astăzi.

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Sfântul Apostol Andrei Foto: getty images

„Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia”, scria Eusebiu din Cezareea în „Istoria Bisericească” din secolul I d.Hr. Probabil a propovăduit pe teritoriul Ucrainei de astăzi și ar fi ajuns și în Dobrogea, coborând ulterior către Grecia. Se presupune că Sfântul Apostol Andrei a ajuns în Dobrogea în jurul anului 50 d.Hr. Din anul 46 d.Hr., zona Dobrogei făcea parte, după desființarea regatului clientelar al odrizilor, din Imperiul Roman. Mai precis, a fost alipită provinciei Moesia.

Mai târziu, în anul 86 d.Hr., împăratul Domițian avea să împartă această provincie, iar Dobrogea a devenit parte din Moesia Inferior. Regiunea era locuită de populația autohtonă getică, alături de coloniștii greci din cetățile de la Marea Neagră (precum Tomis, Histria și Callatis) și de militarii și administrația romană. Tocmai de aceea se spune că Sfântul Andrei a fost „Apostolul Lupilor”, fiindcă i-ar fi creștinat și pe geți. Ulterior, Sfântul Andrei a plecat în Peloponez și a predicat creștinismul. A fost martirizat în anul 60 d.Hr., în localitatea grecească Patras. A fost țintuit pe o cruce în formă de X, cunoscută și astăzi drept „Crucea Sfântului Andrei”.