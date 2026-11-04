 Anvelopele nu sunt singura grijă a șoferilor la venirea iernii. Ce verificări trebuie făcute înainte de sezonul rece | adevarul.ro
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Anvelopele nu sunt singura grijă a șoferilor la venirea iernii. Ce verificări trebuie făcute înainte de sezonul rece

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Pregătirea mașinii pentru iarnă nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor. Șoferii trebuie să verifice bateria, frânele, antigelul și instalația de iluminare, iar toate aceste operațiuni pot aduce cheltuieli suplimentare. Pentru cei care au nevoie de un set nou de cauciucuri, costurile pot depăși 1.000 de lei. În plus, legea prevede amenzi importante pentru cei care circulă fără anvelope corespunzătoare pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Un șofer montează lanțuri antiderapante la roata mașinii.
Șoferii trebuie să pregătească mașinile pentru condițiile de iarnă. Foto: arhivă

Înainte de schimbarea anvelopelor, șoferii ar trebui să verifice și dacă dimensiunile acestora corespund celor trecute în cartea de identitate a vehiculului. Alegerea unor cauciucuri nepotrivite poate afecta siguranța mașinii și poate crea probleme la controlul tehnic.

Cât costă anvelopele de iarnă

Prețul unui set de anvelope depinde de dimensiunea roților, producător și caracteristicile fiecărui model. Pentru dimensiunea 205/55 R16, întâlnită la numeroase autoturisme, ofertele disponibile online pentru anvelopele noi de iarnă pornesc de la aproximativ 240 de lei bucata. Astfel, un set de patru ajunge la aproape 960 de lei.

Pentru modelele mai cunoscute sau din gama premium, o singură anvelopă poate costa peste 500 de lei.

Șoferii care au un buget mai redus se pot orienta și către anvelope second-hand. Pentru aceeași dimensiune, prețurile din anunțurile disponibile sunt cuprinse între 100 și 200 de lei pe bucată. Un set complet poate costa între 400 și 800 de lei.

Totuși, cauciucurile folosite trebuie verificate înainte de cumpărare. Crăpăturile, umflăturile, tăieturile sau uzura neuniformă pot indica faptul că anvelopa nu mai este sigură.

Un alt detaliu important este codul DOT, care arată data fabricației. De exemplu, ultimele patru cifre 3222 indică faptul că anvelopa a fost produsă în săptămâna 32 din anul 2022.

Cât costă schimbarea cauciucurilor

Pe lângă cumpărarea anvelopelor, șoferii trebuie să ia în calcul și montajul. Demontarea, montarea și echilibrarea celor patru roți pot costa între 180 și 300 de lei pentru autoturismele obișnuite, în funcție de dimensiunea jantelor și de service.

Pentru SUV-uri sau mașinile cu jante mai mari, tarifele pot fi mai ridicate. În plus, cei care nu au unde să depoziteze anvelopele de vară pot apela la serviciile de tip hotel de anvelope, care pot ajunge la aproximativ 200 de lei pe sezon.

 Șoferii care cumpără patru anvelope noi la un preț de aproximativ 240 de lei bucata și plătesc montajul pot ajunge la o cheltuială totală de 1.140-1.210 lei.

Ce trebuie verificat la mașină înainte de iarnă

Anvelopele nu sunt singurele componente care pot crea probleme atunci când temperaturile scad. Bateria mașinii trebuie verificată, mai ales dacă este veche sau dacă motorul pornește greu dimineața.

Șoferii trebuie să verifice și nivelul și rezistența antigelului la temperaturi negative. Lichidul de parbriz trebuie înlocuit cu unul special pentru iarnă, iar ștergătoarele trebuie să fie în stare bună.

La fel de importante sunt sistemul de frânare, luminile și presiunea din anvelope. O verificare făcută din timp poate preveni defecțiuni neplăcute și cheltuieli mai mari în timpul sezonului rece.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă

În România, legea nu stabilește o dată calendaristică de la care șoferii trebuie să monteze anvelopele de iarnă. Acestea devin obligatorii atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

 Un șofer poate circula legal în luna decembrie cu anvelope de vară dacă drumul este uscat. În schimb, poate fi sancționat chiar și în octombrie dacă circulă pe un drum acoperit cu zăpadă fără anvelope corespunzătoare.

Și anvelopele all-season sunt acceptate de lege, dacă au marcajul M+S, M.S. sau M&S. Registrul Auto Român precizează că marcajul de pe anvelopă este cel care contează din punct de vedere legal, nu denumirea comercială a produsului.

Ce amenzi riscă șoferii

Cei care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă riscă o amendă din clasa a IV-a, cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă.

La o valoare de 216,25 lei pentru un punct-amendă, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei. Pe lângă amendă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al mașinii.

Pregătirea autoturismului înainte de sezonul rece poate însemna o cheltuială importantă, însă verificările făcute la timp îi pot scuti pe șoferi de defecțiuni, amenzi și probleme în trafic.

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