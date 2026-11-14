 Ce se întâmplă dacă ai pus în mașină benzină în loc de motorină. Cum trebuie să intervii imediat pentru a evita avariile costisitoare | adevarul.ro
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Ce se întâmplă dacă ai pus în mașină benzină în loc de motorină. Cum trebuie să intervii imediat pentru a evita avariile costisitoare

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O clipă de neatenție la benzinărie se poate transforma într-o problemă costisitoare pentru șoferi. Alimentarea unei mașini cu benzină în loc de motorină sau invers poate provoca defecțiuni serioase la motor și la sistemul de alimentare.

Alimentare cu motorină
Alimentare cu motorină Foto: Shutterstock

Din grabă sau din neatenţie, şoferii pun benzină într-un motor diesel, sau motorină într-un motor pe benzină. Vestea proastă pentru ambele cazuri este că alimentarea cu combustibilul greşit ar putea fi dezastruoasă pentru motorul maşinii.

Mii de șoferi se confruntă anual cu această situație, iar incidentele pot apărea chiar și atunci când conducătorii auto sunt familiarizați cu mașina pe care o folosesc.

Cea mai importantă recomandare este să nu porniți motorul după ce ați realizat că ați introdus combustibilul greșit în rezervor. În multe cazuri, pagubele cele mai grave apar după punerea în funcțiune a sistemului de alimentare, scrie rac.co.uk.

Ce trebuie să faci dacă ai pus combustibilul greșit în rezervor

Dacă ai observat greșeala înainte de a porni motorul, situația poate fi rezolvată cu daune minime. Specialiștii recomandă următorii pași:

1. Nu porni motorul și nu pune contactul.

2. Anunță imediat personalul benzinăriei.

3. Pune mașina în punctul mort, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

4. Împinge vehiculul într-o zonă sigură, cu ajutorul personalului stației.

5. Solicită asistență rutieră pentru golirea și curățarea sistemului de alimentare.

6. Contactează compania de asigurări pentru a verifica dacă intervenția este acoperită de poliță.

7. Dacă au apărut deja defecțiuni, solicită transportul mașinii la un service specializat.

Ce faci dacă ai pornit deja motorul

Dacă ai pornit motorul după alimentarea cu combustibilul greșit, este important să reacționezi rapid. Oprește motorul imediat ce poți face acest lucru în siguranță. Dacă mașina se află în mers, trage pe dreapta într-un loc sigur și nu continua deplasarea.

Ulterior, solicită asistență rutieră pentru golirea rezervorului și curățarea circuitului de alimentare. Este recomandat să contactezi și asigurătorul auto pentru a afla ce costuri pot fi acoperite.

Ce se întâmplă dacă pui benzină într-o mașină diesel

Aceasta este una dintre cele mai grave greșeli de alimentare. Motoarele diesel utilizează motorina și pentru lubrifierea unor componente importante ale sistemului de alimentare. Benzina are proprietăți diferite și reduce capacitatea de lubrifiere a combustibilului. În momentul în care amestecul ajunge în instalație, frecarea dintre componente poate crește, existând riscul deteriorării pompei de înaltă presiune, injectoarelor și conductelor de combustibil.

În cazurile grave, poate fi necesară înlocuirea unor componente importante sau chiar a întregului sistem de alimentare, ceea ce poate genera costuri ridicate.

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Ce se întâmplă dacă pui motorină într-o mașină pe benzină

Deși situația este, în general, mai puțin gravă decât introducerea benzinei într-un motor diesel, nici această greșeală nu trebuie ignorată. Motorina poate afecta procesul de aprindere și poate contamina bujiile și sistemul de alimentare.

Printre simptomele care pot apărea se numără:  funcționarea neregulată a motorului; rateuri la aprindere; fum excesiv la evacuare; oprirea motorului în timpul mersului; dificultăți la repornire.

Și în acest caz, soluția recomandată este golirea și curățarea sistemului de alimentare înainte de continuarea utilizării mașinii.

Cum îți dai seama că ai alimentat cu combustibilul greșit

Simptomele diferă în funcție de tipul motorului și de combustibilul introdus. Dacă ai pus benzină într-o mașină diesel, poți observa zgomote neobișnuite la accelerare, fum excesiv, pierdere de putere, aprinderea martorului de avarie al motorului sau chiar oprirea completă a acestuia.

În schimb, dacă ai introdus motorină într-o mașină pe benzină, motorul poate începe să funcționeze neregulat, să scoată fum, să se oprească sau să nu mai pornească. Apariția acestor simptome impune oprirea vehiculului și solicitarea ajutorului specializat.

Ce se întâmplă dacă alimentezi cu benzină E10 o mașină incompatibilă

O altă situație care poate crea probleme este utilizarea benzinei E10 într-un vehicul care nu este compatibil cu acest tip de combustibil. E10 conține până la 10% bioetanol și este utilizată în mai multe țări europene pentru reducerea emisiilor de carbon.

Totuși, unele modele mai vechi nu sunt proiectate pentru acest tip de carburant. Utilizarea îndelungată poate afecta anumite garnituri, componente din plastic și elemente metalice ale sistemului de alimentare. De asemenea, pot apărea dificultăți la pornire, în special dacă mașina rămâne nefolosită perioade îndelungate.

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Dacă ai alimentat accidental cu E10 un vehicul incompatibil, nu este neapărat un motiv de panică. Este recomandat să verifici compatibilitatea mașinii și să urmezi indicațiile producătorului sau ale unui mecanic.

Cât de costisitoare poate fi o alimentare greșită

Costurile depind de cantitatea de combustibil introdusă, de tipul motorului și, mai ales, de faptul dacă motorul a fost pornit. Dacă greșeala este observată înainte de pornire, intervenția poate presupune doar golirea rezervorului și curățarea sistemului de alimentare. Dacă mașina a fost pornită și condusă, riscul unor defecțiuni costisitoare crește considerabil. Înlocuirea pompei de combustibil, a injectoarelor sau a altor componente poate duce la facturi importante.

Concluzia specialiștilor este simplă: dacă ai alimentat cu combustibilul greșit, nu porni motorul și nu încerca să ajungi singur la service. O intervenție rapidă poate face diferența dintre o simplă operațiune de curățare și o reparație costisitoare.

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